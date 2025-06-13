Нові зубні імпланти ростуть і відчуваються як справжні зуби

Study co-authors Subhashis Ghosh, Jake Jinkun Chen, and Siddhartha Das

Розділ Технології виходить за підтримки

Дослідники зі Школи стоматології і Медичної школи Університету Тафтса у США створили іноваційні зубні імплантати, які вростають у ясна і інтегруються із нервами, імітуючи усі функції справжніх зубів.

Ці імплантати також не вимагають складної процедури встановлення і не потребують свердління кістки. Штучні зуби мають біорозкладаний зовнішній шар, що містить стволові клітини і незвичайний білок, який активізує дозрівання клітин у нервову тканину.

«Справжні зуби з’єднуються з щелепною кісткою за допомогою м’якої тканини, багатої на нерви, які допомагають відчувати тиск і текстуру, а також керують тим, як ми жуємо і говоримо», — пояснює професор пародонтології Джейк Джинкун Чен.

Звичайні зубні імплантати являють собою керамічні коронки, які кріпляться на титанових гвинтоподібних штифтах до щелепної кістки. Хоча вони і покликані довгостроково замінювати втрачені реальні зуби, у процесі їхнього встановлення є високий ризик травм, пошкодження нервів та відторгнення імпланта як сторонього тіла.

Спочатку іноваційні імплантати розмірами набагато менше зубів. Вони мають шар резинових нановолокон, які розширюються у міру того, як біологічний зовнішній шар розкладається. Ці нановолокна закріплюють імплантат у м’яких тканинах, що вистилають зубну лунку, а не кріплять його до кістки. Далі штучний зуб починає рости, збільшуючись у розмірах.

У процесі зростання імплантат інтегрується у нервові тканини, встановлюючи зв’язок безпосередньо із мозком. Це дозволяє йому так само реагувати на тиск, текстуру і температуру, як і реальні зуби.

«Цей новий імплантат та мінімально інвазивна техніка повинні допомогти відновити з’єднання нервів, дозволяючи йому «розмовляти» з мозком так само, як справжній зуб. Цей прорив також може трансформувати інші типи кісткових імплантатів, наприклад, ті, які використовуються при заміні кульшового суглоба або лікуванні переломів», — підкреслює професор Чен.

Наразі у рамках ранніх стадій випробувань, імплантати успішно продемонстрували себе на гризунах і чудово функціонували на рівні із реальними зубами через 6 тижнів після встановлення. Тепер дослідники вивчатимуть активність мозку гризунів, щоб оцінити сенсорну інформацію — це підтвердить, наскільки добре імплантат зміг вбудувати свої нові нерви в сигнальні шляхи. Наступним кроком стане тестування імплантату на великих наборах зубів у тварин, а потім випробування на людях.

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Результати дослідження опубліковані у журналі Scientific Reports

Джерело: NewAtlas

Розділ Технології виходить за підтримки

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