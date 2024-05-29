GitHub і JFrog оголосили про інтеграцію: єдиний вхід, спільні панелі та робота з кодом

Відомі платформи для розробників GitHub і JFrog оголосили про партнерство, яке передбачає глибшу інтеграцію між сервісами.
Як повідомляє Techcrunch, завдяки цьому девелопери зможуть оптимально керувати як репозиторіями вихідного коду на GitHub, так і репозиторіями бінарних файлів.
Інтеграція забезпечить:
- відстеження коду від джерела до бінарних пакетів на обох платформах;
- підтримку єдиного входу;
- уніфіковані структури проєкту, включаючи зіставлення ролей.
Пізніше з’явиться уніфікована інформаційна панель зі спільними інструментами безпеки GitHub і JFrog.
Ця інтеграція не є чимось сенсаційним — обидві компанії працюють у просторі DevOps. Як виявилося, близько половини клієнтів JFrog також є користувачами GitHub.
«По суті, цю співпрацю, цей шлюб, не потрібно пояснювати нашим клієнтам, тому що вони тут: вони тут або за вихідним кодом, або за бінарними файлами — і ця кооперація полегшить їм життя», — заявив CEO і співзасновник JFrog Шломі Бен Хаїм.
CEO GitHub Томас Домке Домке зазначив, що в перспективі GitHub планує надати Copilot більше функцій, наприклад сервіс Sentry.
Також важлива й інтеграція безпеки: як правило юзери користуються і GitHub і JFrog, але дві різні інформаційні панелі перевіряти вони не хочуть.
Повідомляється, що в найближчому майбутньому компанії планують ще більше поглибити інтеграцію. Про подальші плани вони повідомлять на конференції JFrog swampUP у вересні.
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