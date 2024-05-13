Кількість заброньованих айтівців за два місяці збільшилась в півтора рази

В Україні станом на 10 травня трохи менше як 4050 айтівців мають актуальну бронь.

Про це повідомив DOU.

Крім 4050 айтівців, близько 1300 спеціалістів ще очікують рішення (у цю кількість входять ті, кого подали на перебронювання).

«Станом на зараз процедура бронювання залишається чинною. Подання списків не призупинилося, компанії продовжують подаватися. Але термін очікування рішення дещо збільшився. Це відбувається хвилями і пов’язано з великим навантаженням на Генеральний штаб і Мінекономіки», — зауважують у міністерстві.

Зазначимо, що парламент розглядає дві моделі економічного бронювання, наразі тривають дискусії.

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Перша модель — розмір податків із зарплати військовозобовʼязаного має бути 35 тисяч гривень, яких вистачатиме для утримання одного бійця. Друга модель — квота на підприємство для військовозобовʼязаних.

І, за словами Арахамії, якась із моделей економічного бронювання все-таки буде запроваджена.

«Розглядаються дві моделі економічного бронювання. Вони в дискусії. З одного боку, ми розуміємо, що не можемо жодного долара з міжнародної допомоги витратити на зарплати військовим. Будь-які зарплати військовим, а ми хочемо їх піднімати, хочемо більше військових, – це наші гроші у вигляді мит і податків. З іншого боку, щоб ці гроші зʼявлялися, економіка має працювати. Але тут питання справедливості. Багато опонентів кажуть, що багаті не служать, а бідні йдуть до армії», — заявив він.

Станом на 15 березня в Україні через Мінцифри було заброньовано понад 2600 ІТ-спеціалістів з близько 200 компаній. Ще близько 2600 спеціалістів перебували тоді на етапі погодження в Генштабі та Мінекономіки.