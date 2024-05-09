Рада розглядає дві моделі економічного бронювання

Парламент розглядає дві моделі економічного бронювання, наразі тривають дискусії.

Про це повідомила УП з посиланням на заяву члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давида Арахамії, зроблену під час брифінгу в парламенті.

Зокрема:

Перша модель — розмір податків із зарплати військовозобовʼязаного має бути 35 тисяч гривень, яких вистачатиме для утримання одного бійця. Друга модель — квота на підприємство для військовозобовʼязаних.

І, за словами Арахамії, якась із моделей економічного бронювання все-таки буде запроваджена.

«Розглядаються дві моделі економічного бронювання. Вони в дискусії. З одного боку, ми розуміємо, що не можемо жодного долара з міжнародної допомоги витратити на зарплати військовим. Будь-які зарплати військовим, а ми хочемо їх піднімати, хочемо більше військових, – це наші гроші у вигляді мит і податків. З іншого боку, щоб ці гроші зʼявлялися, економіка має працювати. Але тут питання справедливості. Багато опонентів кажуть, що багаті не служать, а бідні йдуть до армії», — заявив він.

Для прикладу він навів медіасферу: керівник сплачує за заброньованих працівників мінімалку (20 тисяч гривень).

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«Наприклад, медіа. Умовно кажучи, у вас є 10% людей, яких можете забронювати. Хто це буде – керівник вирішуватиме самостійно. За цих людей сплачується мінімальну зарплата бійця щомісяця. Зараз мінімальна – 20 тисяч гривень, тобто 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу сплачується щомісяця. Це окремо від податків», — уточнив голова фракції.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №10449 про посилення мобілізації.

Закон вносить зміни в процедуру обліку даних, вводить покарання за ухилення. Міноборони оцифрувало дані всіх потенційних призовників.

Варто зазначити, що Кабмін повністю й не відмовився від економічного бронювання співробітників. Але наразі ця ініціатива знаходиться на паузі.

В останній версії нардепи пропонували бізнесу сплату військового збору на кожного працівника за формулою 1,5% від зарплати + фіксована ставка у розмірі 20 тисяч гривень щомісяця.