Твіст на Million Dollar Homepage. Braveproject запускає портал українського IT-волонтерства

Проєкт Braveproject невдовзі запустить портал українського IT-волонтерства.

Це буде перша в Україні база даних компаній, метою якої є зібрати воєдино безліч історій та фактів підтримки ЗСУ українським бізнесом.

Про це редакції розповів засновник проєкту Сергій Єрошкін.

Відкриття порталу заплановано на 3 червня. Наразі Braveproject опрацьовує сотні донатів та подій та десятки компаній на тиждень, збирає інформацію та фіксує її на сайті проєкту.

«Більшість компаній відкриті до публікації їхніх добрих справ та охоче діляться подробицями, які до цього не публікувались. Одна новина з приблизно двохсот – шедевр від українських айтівців, вартий уваги. Щотижня найцікавіші історії українського IT-волонтерства ми публікуємо в наших соцмережах», — розповіли вони.

Автори проєкту поділилися однією з таких історій.

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Для 13 млн росіян співробітники однієї відомої компанії обмежили вивід грошей з їх особистих акаунтів, залишивши можливість виводу виключно на рахунок фонду «Повернись живим» на підтримку ЗСУ.

Braveproject — це твіст на всесвітньо відомий Million Dollar Homepage Алекса Тью, де за донат на ЗСУ або на гуманітарний напрямок – протези Esper Hand – отримуєте пікселі на дошці у вигляді банеру зі зворотнім посиланням. Ідеєю було максимально висвітлити донорів, як альтернативу зборам, де донори зазвичай залишаються невідомими.