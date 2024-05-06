Учасники Brave1 створили ШІ-платформу HARVESTER для органів держбезпеки

Учасники Brave1, українська команда MATHESIS, розробила для органів держбезпеки платформу HARVESTER на основі штучного інтелекту.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Рішення дає змогу швидко та ефективно знаходити потрібну інформацію у великих масивах неструктурованих даних і, відповідно, ухвалювати своєчасні рішення.

Платформу HARVESTER на основі ШІ розробила українська команда MATHESIS спеціально для органів державної безпеки. Нею успішно користуються деякі українські спецслужби та навіть іноземні правоохоронні органи.

Розвідники та правоохоронці мають постійно й швидко обробляти великі масиви інформації — аудіо, тексти, зображення та відео, які вони отримують через радіоперехоплення й від OSINT. Без HARVESTER такі дані обробляють та аналізують вручну — це неефективно, на це йде багато часу та людських ресурсів. Поки людина сама все опрацює, інформація вже буде неактуальною.

Платформу можна адаптувати під потреби різних підрозділів та різні сценарії аналізу інформації. Вона може:

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шукати мовця в перехоплених розмовах;

перетворювати мовлення на текст;

відбирати перехоплені розмови й текстові документи за ключовими словами;

сортувати текстові документи по категоріях;

перекладати документи зі 100+ мов;

ідентифікувати людей за обличчями;

ідентифікувати обʼєкти на фотографіях та відео.

Платформа HARVESTER працює автономно, їй не потрібен інтернет.

Зазначимо, що за рік в рамках defense-tech кластеру Brave1 963 розробники створили 1 671 інноваційну розробку — від плаща-невидимки із захистом від ворожих тепловізорів до РЕБ ближньої дії.

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