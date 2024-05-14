В експериментальному режимі: е-кабінет військовозобов’язаного запрацює вже через пару днів

Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює вже 18 травня. Але поки в експериментальному режимі — через те, що це «достатньо серйозна інженерна робота».

Про це розповів в інтерв’ю NV член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Е-кабінет військовозобов’язаного запрацює з дати набрання чинності закону про мобілізацію. Але поки йдеться про експериментальний режим.

Протягом 30 днів відбудеться тестування, далі ж він запрацює в повноцінному режимі. І буде адаптація з усіма базами даних.

«Будь-яка нова система потребує тестування для того, щоб, з одного боку, забезпечити максимальну безпеку персональних даних. А це питання національної безпеки. Тому в процесі експлуатації буде з’ясовано всі нюанси, буде удосконалено кабінет», — заявив він.

Запуску ж повноцінного режиму, за словами нардепа, потрібно очікувати з червня.

Онлайн-курс "Нотації BPMN" від Laba. Опануйте мову BPMN для візуалізації бізнес-процесів, щоб впорядкувати хаос у них.Після курсу ви точно знатимете, що саме обрати для розв’язання завдань вашого бізнесу. Дізнатись більше

Оновлення даних за кордоном

Військовозообов’язані, які оновили дані за кордоном, отримають QR-код.

«Будь-який громадянин України зможе оновити свої персональні дані. І буде згенеровано, до речі, вже в цьому тестовому режимі… Після того, як громадянин України, який постійно проживає або тимчасово перебуває за кордоном, оновить свої персональні дані (а йдеться про дуже обмежену кількість персональних даних, а саме місце фактичного проживання, засіб комунікації і відношення до військової служби), зможе отримати згенерований QR-код», — зазначив Веніславський.

Останній і буде свідченням того, що особа оновила свої дані.

Раніше повідомлялося, що електронний кабінет військовозобов’язаного, згідно з узгодженими правовими нормами, повинен запрацювати до 17 червня.

Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста фактично створюється на кожну особу автоматично шляхом співставлення даних з різних реєстрів.

Онлайн-курс "Нотації BPMN" від Laba. Опануйте мову BPMN для візуалізації бізнес-процесів, щоб впорядкувати хаос у них.Після курсу ви точно знатимете, що саме обрати для розв’язання завдань вашого бізнесу. Дізнатись більше

Сам закон про мобілізацію не містить деталей про такий Електронний кабінет – але його було запроваджено іншим законом №3549-IX про цифровізацію військового обліку, що набув сили 4 квітня 2024 року (законопроект 10062).

Разом із тим, закон про цифровізацію військового обліку дає Кабміну місяць на те, щоб ухвалити необхідні підзаконні акти.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.