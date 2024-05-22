В Раді запропонували альтернативу бронюванню — трудову військову повинність бізнесу та IT

В Верховній Раді запропонували альтернативу бронюванню і економічному бронюванню — економічну мобілізацію.

Про це йдеться в повідомленні Прес-служби Апарату Верховної Ради України.

Повідомлення стосувалося впровадження так званого економічного бронювання — надання можливості роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них, й продовжувати працювати.

«Не буде бізнесу з його податками – не буде за що утримувати наших захисників. Ось така може комусь неприємна, але очевидна правда. Але, ще раз – хай бізнес вирішить сам, хто з його співробітників є стратегічним», — заявив голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

З іншою пропозицією виступив голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій Ігор Марчук.

За його словами, економічна мобілізація – це коли через механізм трудової військової повинності бізнес із залученням своїх ресурсів надає необхідні послуги та виконує роботи.

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Це такі сфери як: закупівлі, логістика, procurement менеджмент, медичне обслуговування, ремонт техніки, ІТ сфера, будівництво фортифікацій, побутове обслуговування, діловодство, HR і т.д.

«Поряд з економічним бронюванням, частковою альтернативою може слугувати економічна мобілізація… …Вивільнені в результаті військові можуть виконувати інші, більш важливі та специфічні завдання. Ми маємо усвідомити і визнати, що держава не має власних коштів, а всі кошти, які є у розпорядженні держави — це кошти платників податків. Єдине, безумовно доступне нам джерело цих коштів – це працююча економіка!», — заявив політик.

Зазначимо, що уряд й парламент вже досить довгий час розглядають ухвалення економічної мобілізації.

Востаннє лунала інформація про дві можливі моделі економічної мобілізації.

Перша модель — розмір податків із зарплати військовозобовʼязаного має бути 35 тисяч гривень, яких вистачатиме для утримання одного бійця. Друга модель — квота на підприємство для військовозобовʼязаних.

До цього нардепи пропонували бізнесу сплату військового збору на кожного працівника за формулою 1,5% від зарплати + фіксована ставка у розмірі 20 тисяч гривень щомісяця.