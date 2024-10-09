ВРУ заборонила мобілізацію до 25 років – правову колізію прибрали

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11379-д, який звільняє від мобілізації призовників віком до 25 років. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Слід зазначити, що в Україні й раніше мобілізація призовників віком від 18 до 25 років була на добровільних засадах. Проте через правову колізію деякі українці віком до 25 років мали статус «обмежено придатних» військовозобов’язаних. Саме вони й потрапляли під мобілізацію, хоча за віковими обмеженнями не повинні були.

Новий законопроєкт №11379-д, який підтримали 311 народних обранців, врегульовує ці спірні питання. Тепер цим документом українці віком до 25 років остаточно звільнені від мобілізації. Щоб ці норми набрати чинності, закон повинен підписати Володимир Зеленський.