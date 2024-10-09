Україна Новини 09.10.2024 о 15:00 comment views icon

ВРУ заборонила мобілізацію до 25 років – правову колізію прибрали

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

ВРУ заборонила мобілізацію до 25 років – правову колізію прибрали

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11379-д, який звільняє від мобілізації призовників віком до 25 років. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Слід зазначити, що в Україні й раніше мобілізація призовників віком від 18 до 25 років була на добровільних засадах. Проте через правову колізію деякі українці віком до 25 років мали статус «обмежено придатних» військовозобов’язаних. Саме вони й потрапляли під мобілізацію, хоча за віковими обмеженнями не повинні були.

Новий законопроєкт №11379-д, який підтримали 311 народних обранців, врегульовує ці спірні питання. Тепер цим документом українці віком до 25 років остаточно звільнені від мобілізації. Щоб ці норми набрати чинності, закон повинен підписати Володимир Зеленський.

Суди скасовують штрафи від ТЦК: 88% справ на користь позивачів

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати