Суди скасовують штрафи від ТЦК: 88% справ на користь позивачів

За 3 місяці з моменту введення в дію нових норм щодо правил військового обліку та їх порушення в українських судах розглянули щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК. У більшості випадків суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи.

Зазначається, що з 34 справ штрафи від ТЦК скасували у 30 випадках, що становить понад 88%. Лише у чотирьох справах суди відмовили громадянам та залишили штрафи у силі. Мова йде лише про штрафи за порушення правил військового обліку за змінами у ст 210 КУпАП, що були прийняті у травні 2024 року. За такі порушення можуть оштрафувати від 17 тис. грн до 25 тис. грн.

У більшості випадків скасування стосуються порушень, які сталися до вступу в дію змін у законі. Суди враховують, що закон не має зворотної дії — відповідно, не дозволяє покарати за давнє правопорушення за новими правилами. Наприклад, жінка вимагала скасувати штраф ТЦК через суд, оскільки на момент, коли позивачка здобувала медичну освіту, обов’язку ставати на облік не було — тож суд скасував цей штраф. До речі, наразі це єдина справа у реєстрі, коли штраф від ТЦК оскаржувала жінка. В усіх інших випадках позивачами виступають чоловіки.

У 20% штрафи оскаржені через порушення процедури притягнення до відповідальності або відсутність доказів вчинення правопорушення. Як приклад такої справи – вдалося оскаржити штраф за неперебування на військовому обліку у РТЦК чоловіка, який за 2 тижні до того отримав тимчасове посвідчення про взяття на військовий облік.

Ще один яскравий приклад – до суду звернувся чоловік, який прибув в ТЦК для уточнення даних, натомість отримав штраф. У постанові представники ТЦК не довели вчинення правопорушення та пропустили строки, через які за це могли покарати — тож суд скасував штраф.

Нагадаємо, ТЦК із початку року виписали майже 12 тис. штрафів. Це більше, ніж за весь 2023 рік.

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Джерело: opendatabot