Украина Новости 28.05.2024 в 16:10 comment views icon
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Без альтернатив. Кабмин подтвердил работу над электронным бронированием

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Ігор Шелудченко

Автор новостей

Министерство экономики подтвердило, что обсуждает с другими ведомствами созданием механизма электронного бронирования.

По словам представителей Минэкономики, альтернатива диджитализации отсутствует.

Об этом говорится в ответе ведомства для AIN.UA.

«Другой альтернативы, кроме диджитализации процессов, связанных с бронированием, нет. Это будет однозначно сделано. Мы сейчас обсуждаем с Министерством обороны и Минцифры принципиальные подходы к тому, каким образом перевести «в цифру» постановление №76 (ррегулирует вопросы бронирования) или те нормативно-правовые акты, которые регулируют или будут регулировать вопросы бронирования военнообязанных», — рассказали в Минэкономики.

Ведомство отметило, что сейчас обсуждает новые условия с бизнесом и профильными ассоциациями, другими представителями власти, народными депутатами и стейкхолдерами.

«Очевидно, что общество видит необходимость изменений. Цифровое решение [относительно процедуры бронирования] появится, когда мы наработаем новые положения по бронированию, которые сбалансируют потребности безопасности и обороны, экономики, бюджета, бизнеса, гуманитарной сферы и т.д.», — добавили в ведомстве.

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Три недели назад сообщалось что документ, подтверждающий бронирование сотрудника, будет формироваться в электронной форме в приложении «Дія». Также будет формироваться QR-код (по аналогии с другими QR-кодами в приложении).

Списки на бронирование, вероятно, будут подаваться через «Портал.Дія». ФЛП не подлежат бронированию по предложенной процедуре.

Информация о забронированных уже есть в базе реестра «Оберіг» и отображается в приложении для военнообязанных «Резерв+»

Напомним, на днях в Верховной Раде предложили альтернативу бронированию и экономичному бронированию — трудовую воинскую повинность бизнеса и IT.

Последний раз звучала информация о двух возможных моделях экономической мобилизации.

  1. Первая модель — размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца.
  2. Вторая модель — квота на предприятие для военнообязанных.

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