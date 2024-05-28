Без альтернатив. Кабмин подтвердил работу над электронным бронированием

Министерство экономики подтвердило, что обсуждает с другими ведомствами созданием механизма электронного бронирования.
По словам представителей Минэкономики, альтернатива диджитализации отсутствует.
Об этом говорится в ответе ведомства для AIN.UA.
«Другой альтернативы, кроме диджитализации процессов, связанных с бронированием, нет. Это будет однозначно сделано. Мы сейчас обсуждаем с Министерством обороны и Минцифры принципиальные подходы к тому, каким образом перевести «в цифру» постановление №76 (ррегулирует вопросы бронирования) или те нормативно-правовые акты, которые регулируют или будут регулировать вопросы бронирования военнообязанных», — рассказали в Минэкономики.
Ведомство отметило, что сейчас обсуждает новые условия с бизнесом и профильными ассоциациями, другими представителями власти, народными депутатами и стейкхолдерами.
«Очевидно, что общество видит необходимость изменений. Цифровое решение [относительно процедуры бронирования] появится, когда мы наработаем новые положения по бронированию, которые сбалансируют потребности безопасности и обороны, экономики, бюджета, бизнеса, гуманитарной сферы и т.д.», — добавили в ведомстве.
Три недели назад сообщалось что документ, подтверждающий бронирование сотрудника, будет формироваться в электронной форме в приложении «Дія». Также будет формироваться QR-код (по аналогии с другими QR-кодами в приложении).
Списки на бронирование, вероятно, будут подаваться через «Портал.Дія». ФЛП не подлежат бронированию по предложенной процедуре.
Информация о забронированных уже есть в базе реестра «Оберіг» и отображается в приложении для военнообязанных «Резерв+»
Напомним, на днях в Верховной Раде предложили альтернативу бронированию и экономичному бронированию — трудовую воинскую повинность бизнеса и IT.
Последний раз звучала информация о двух возможных моделях экономической мобилизации.
- Первая модель — размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца.
- Вторая модель — квота на предприятие для военнообязанных.