Доступность для «своих» и бан для резидентов рф: Рада оптимизировала работу «Дія.Сіту»

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9319, который оптимизирует работу «Дія.City».
Об этом говорится на странице «Дія.City» в Telegram.
Главных изменений два.
- Законопроект делает привлекательные условия «Дія.City» доступными для еще большего количества стартапов. Даже самые маленькие технологические компании «смогут пользоваться лучшими в Европе налоговыми ставками и всеми инструментами для привлечения инвестиций и построения прозрачной корпоративной структуры компании».
- Документ ужесточает антикритерий по наличию «следа рф» в структуре компании. После принятия закона во втором чтении компании, в структуре собственности которых есть резиденты рф, не смогут становиться резидентами «Дія.City». При этом не имеет значения, где они находятся или проживают сейчас.
Отметим, что где-то месяц назад стало известно, что Netcracker, одна из крупнейших IT-компаний в Украине, продолжает работать на российском рынке. Netcracker при этом является резидентом «Дія.City».
Согласно отчету:
- 8 млрд рублей — выручка компании в 2023 году;
- 2762 сотрудника в рф в 2023-м.
На днях DOU опубликовало новые факты о компании:
- Netcracker имеет российские корни — ее основал в 1993 году россиянин Майкл Файнберг;
- значительная часть руководства и системных архитекторов также происходят из рф;
- в офисах компании преобладает наем российских разработчиков;
- бывшие сотрудники утверждают, что ключевая разработка продуктов всегда велась в россии.
Месяц назад в «Дія.City» утверждали, что не имеют никаких законных оснований для исключения Netcracker.
«На новость о работе компании Netcracker в России мы не можем реагировать никак, кроме злости и осуждения. Компания является резидентом «Дія.Сіту». И пока она находится в правовом поле Украины, лишить ее статуса резидента мы не можем. Здесь возникает вопрос наложения на компанию санкций — это зона ответственности СНБО.
Перед приобретением статуса резидента, компанию проверяют на наличие антикритериев. Среди них — резидент страны-агрессора в структуре компании (юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством такого государства, или физическое лицо, постоянно (преимущественно) проживающее в таком государстве), санкции, банкротство, ликвидация, государственная доля в уставе, налоговые долги и тому подобное. В случае с Netcracker структура украинского юрлица была и есть чистой».