Доступность для «своих» и бан для резидентов рф: Рада оптимизировала работу «Дія.Сіту»

Netcracker имеет российские корни — ее основал в 1993 году россиянин Майкл Файнберг;

значительная часть руководства и системных архитекторов также происходят из рф;

в офисах компании преобладает наем российских разработчиков;

бывшие сотрудники утверждают, что ключевая разработка продуктов всегда велась в россии.

Месяц назад в «Дія.City» утверждали, что не имеют никаких законных оснований для исключения Netcracker.

«На новость о работе компании Netcracker в России мы не можем реагировать никак, кроме злости и осуждения. Компания является резидентом «Дія.Сіту». И пока она находится в правовом поле Украины, лишить ее статуса резидента мы не можем. Здесь возникает вопрос наложения на компанию санкций — это зона ответственности СНБО.

Перед приобретением статуса резидента, компанию проверяют на наличие антикритериев. Среди них — резидент страны-агрессора в структуре компании (юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством такого государства, или физическое лицо, постоянно (преимущественно) проживающее в таком государстве), санкции, банкротство, ликвидация, государственная доля в уставе, налоговые долги и тому подобное. В случае с Netcracker структура украинского юрлица была и есть чистой».