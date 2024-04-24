Украина Новости 24.04.2024 в 18:28 comment views icon
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Доступность для «своих» и бан для резидентов рф: Рада оптимизировала работу «Дія.Сіту»

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9319, который оптимизирует работу «Дія.City».

Об этом говорится на странице «Дія.City» в Telegram.

Главных изменений два.

  1. Законопроект делает привлекательные условия «Дія.City» доступными для еще большего количества стартапов. Даже самые маленькие технологические компании «смогут пользоваться лучшими в Европе налоговыми ставками и всеми инструментами для привлечения инвестиций и построения прозрачной корпоративной структуры компании».
  2. Документ ужесточает антикритерий по наличию «следа рф» в структуре компании. После принятия закона во втором чтении компании, в структуре собственности которых есть резиденты рф, не смогут становиться резидентами «Дія.City». При этом не имеет значения, где они находятся или проживают сейчас.

Отметим, что где-то месяц назад стало известно, что Netcracker, одна из крупнейших IT-компаний в Украине, продолжает работать на российском рынке. Netcracker при этом является резидентом «Дія.City».

Согласно отчету:

  • 8 млрд рублей — выручка компании в 2023 году;
  • 2762 сотрудника в рф в 2023-м.

На днях DOU опубликовало новые факты о компании:

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  • Netcracker имеет российские корни — ее основал в 1993 году россиянин Майкл Файнберг;
  • значительная часть руководства и системных архитекторов также происходят из рф;
  • в офисах компании преобладает наем российских разработчиков;
  • бывшие сотрудники утверждают, что ключевая разработка продуктов всегда велась в россии.

Месяц назад в «Дія.City» утверждали, что не имеют никаких законных оснований для исключения Netcracker.

«На новость о работе компании Netcracker в России мы не можем реагировать никак, кроме злости и осуждения. Компания является резидентом «Дія.Сіту». И пока она находится в правовом поле Украины, лишить ее статуса резидента мы не можем. Здесь возникает вопрос наложения на компанию санкций — это зона ответственности СНБО.

Перед приобретением статуса резидента, компанию проверяют на наличие антикритериев. Среди них — резидент страны-агрессора в структуре компании (юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством такого государства, или физическое лицо, постоянно (преимущественно) проживающее в таком государстве), санкции, банкротство, ликвидация, государственная доля в уставе, налоговые долги и тому подобное. В случае с Netcracker структура украинского юрлица была и есть чистой».


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