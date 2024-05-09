Дождались. В апреле спрос на айтишников без опыта был выше, чем на опытных специалистов

В апреле спрос на неопытных айтишников был выше, чем на тех, кто имеет 3-4 года опыта.

Об этом говорится в статистике Djinni, опубликованный в Telegram.

В основе вычислений лежит индекс Djinni.

Справка. Индекс Djinni считается как количество полученных кандидатами предложений деленное на количество присланных откликов на вакансий. Рост индекса означает, что растет спрос на кандидатов. Падение индекса означает, что спрос со стороны компаний падает и работу искать сложнее.

Средний индекс Djinni в апреле — 0.26. То есть, на каждые 100 откликов, кандидаты получали 26 предложений И это лучший индекс за последний год.

Самый высокий индекс за последние 30 дней в категориях:

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Marketing Analyst — 1.37;

Lead Generation — 1.3.

Среди технических категорий в лидерах:

SQL — 1.12;

Rust — 1.04;

Data Engineer — 0.91.

Отметим, недавно мы разбирали что происходило на апрельском рынке труда. Если коротко: вакансий и наймов больше, а зарплаты — меньше.