«Этот шаг является безальтернативным»: Правительство планирует повысить налоги и получить 300 млрд грн на армию

Кабинет Министров планирует повысить расходную и доходную часть бюджета для финансирования армии.

Об этом сообщил Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, речь идет о не менее чем 300 млрд грн до конца года. Изменения, вероятно, будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов в т.ч. НДС, ВС и акцизов. Какие конкретные пути правительство готово предложить — точно неизвестно.

«Хорошо ли это для экономики? Нет. Плохо. Война это очень плохо. Но есть ли другие варианты на столе? Нет, в альтернативе «имущество или жизнь» мы однозначно выбираем жизнь», — написал он.

Подчеркивается, что текущее содержание войска Украина финансирует за свои средства, преимущественно за счет налогов.

До этого Forbes со ссылкой на собственные источники сообщилчто Министерство финансов работает над законопроектом о повышении военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС).

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Изменения касаются НДС и военного сбора, который могут не только повысить, но и ввести для ФЛП на упрощенной системе налогообложения.

Военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5% до 5%говорят трое депутатов Рады. Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФЛП, утверждают двое депутатов из финансово-экономического блока.

Об уровне роста НДС еще идут дискуссии, говорят двое депутатов. Вероятно увеличение — на 2-3%.