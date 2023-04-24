Не только «Киевстар». Vodafone также повышает цены и автоматически переводит абонентов старых тарифов на новые подороже

Почти одновременно с «Киевстаром» на очередное повышение цен пошел Vodafone Украина — оператор закрывает некоторые «старые» тарифы, в том числе контрактный Vodafone Red Unlim Max за 350 грн/мес, а также обновляет линейку тарифов IoT для бизнеса.

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На днях абоненты начали получать «письма счастья» стандартные служебные SMS об изменениях в условиях предоставления услуг, а некоторые пожаловались, что не получили уведомлений о переводе на другой тариф (впрочем, возможно, они не заметили, потому что оператор утверждает, что предупреждает за 7 дней до миграции).

По поводу изменений, к сожалению, полного перечня старых тарифов, подлежащих закрытию, Vodafone Украина не публикует, но из сообщений в соцсетях видно, что контрактный Vodafone Red Unlim Max за 350 грн/мес с 27 апреля подорожает до 450 грн/мес. В компании объясняют, что «закрывают старые тарифы, запущенные несколько лет назад на старых технологиях», которые «по наполнению больше не отвечают потребностям пользователей». Судя по реакции пользователей в соцсетях (скриншоты реакций ниже), они не очень-то и рады принудительной миграции на «новые тарифы с увеличенным наполнением». Удивление вызывает обоснование повышения – пользователи иронически шутят, что Vodafone Украина запустила 5G и никому об этом не сказал.

Абонентов таких тарифов автоматически переводят на подобранный «в зависимости от средних расходов за месяц». В то же время оператор обращает внимание, что за клиентом остается возможность бесплатного изменения своего тарифа на любой другой из актуальной линейки, что лучше отвечает их потребностям по объему услуг и стоимости.

Отдельным пресс-релизом Vodafone Украина анонсировала обновленную линейку бизнес-тарифов IoT для юридических лиц и бизнес, действующих с 2016 года. Новые станут доступны с 1 мая. Оператор называет в качестве главного преимущества поддержку всех стандартов связи (2G/3G/4G) в каждом тарифе (до сих пор это было преимущество премиальной линейки). Также обновленные тарифы имеют покилобайтную тарификацию для большей экономии (вместо оплаты за каждые 100 килобайт производится оплата за каждый килобайт), больше мобильного интернета, дополнительные минуты в сети Vodafone и SMS (это также стало темой для шуток). В то же время выросла и цена — теперь от 24 до 500 грн в месяц в зависимости от тарифа.

Подробные условия тарифов IoT:

Стоимость пакета услуг IoT Start

IoT L IoT Pro IoT Max IoT Striming IoT Unlim

Стоимость пакета услуг в месяц, грн.

24 35 50 100 250 500 2G/3G/4G интернет, МБ 24 400 1 500 5 000 250 000 Безлимит Передача данных CSD в сети Vodafone Украина, мин. 24 50 1 000 2 500 — — SMS на все номера, шт 24 50 100 100 100 100

Это уже второй раз с начала года Vodafone повысит цены на связь. Похоже, скоро можно ожидать новой волны «улучшения» тарифов и со стороны lifecell.