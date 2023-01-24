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Vodafone підвищує абонплату у тарифах передплати SuperNet на 20%: з 10 лютого мінімум 175 грн на місяць, максимум — 360 грн/місяць

Vodafone підвищує абонплату у тарифах передплати SuperNet на 20%: з 10 лютого мінімум 175 грн на місяць, максимум — 360 грн/місяць

Vodafone вчергове переглянула ціни в актуальній лінійці тарифів передплаченого зв’язку SuperNet — з 10 лютого абонплата зросте в середньому на 20%, водночас обсяг мобільного інтернету збільшиться на 20%-50%.

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Повномасштабне російське вторгнення спричинило чимало негативних змін, зокрема й на ринку телекомунікаційних послуг — у липні, ще до початку масових атак ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі, світовий банк оцінював збитки українського телеком-ринку у $2,6 млрд. У Vodafone обґрунтовують підвищення тарифів необхідністю покриття витрат у модернізацію обладнання та оновлення інфраструктури в регіонах бойових дій, які стають дедалі більшими. Водночас у компанії відзначають збільшення обсягів користування мобільним інтернетом. Можна пригадати, що з початку повномасштабного вторгнення росії Vodafone вже вдруге змінює вартість тарифів передплати SuperNet — 1 липня 2022 року їхня вартість зросла в середньому на ті самі 20%.

Днями оператор почав розсилати абонентам відповідні службові SMS та інформувати про зміни.

Vodafone підвищує абонплату у тарифах передплати SuperNet на 20%: з 10 лютого мінімум 175 грн на місяць, максимум — 360 грн/місяць
Скриншот повідомлення про зміну умов в тарифі Vodafone SuperNet Start — абонплата з 10 лютого зросте зі 145 грн до 175 грн на місяць.

Як зміняться умови та абонплата у тарифах передплати Vodafone SuperNet та Joice

В 10 лютого абонплата зросте в середньому на 20%, водночас обсяг мобільного інтернету збільшиться на 20%-50% залежно від тарифу.

  • Вартість базового Vodafone SuperNet Start збільшиться зі 145 на 175 грн/місяць, а обсяг мобільного інтернету складе 15 ГБ замість 10 ГБ.
  • Середній план Vodafone SuperNet Pro включатиме 30 ГБ мобільного інтернету замість 25 ГБ, а його вартість змінюється з 205 на 245 грн/місяць.
  • Топовий тариф Vodafone SuperNet Unlim збільшує обсяг з 50 ГБ до 60 ГБ, а вартість змінюється з 300 на 360 грн/місяць.
  • Тариф Joice збільшує обсяг мобільного інтернету з 10 ГБ до 15 ГБ, а вартість змінюється зі 135 на 170 грн/місяць.

Зважаючи на реалії сьогодення, можна очікувати подальшого зростання цін у найближчому майбутньому. І це стосується не тільки абонентів Vodafone. З 1 грудня 2022 року «Київстар» вперше з початку війни підвищив ціни у низці тарифів передплати та контракту у 1,5 раза (окремі плани подорожчали до 250 грн/місяць) і відтоді продовжує систематично змінювати умови та вартість старіших тарифів. Схоже, 175 грн/місяць — новий «стандарт» за базовий тариф передплати в українських операторів, принаймні якщо говорити про Vodafone та «Київстар». Поки доступніші тарифи передоплати в актуальній лінійці пропонує лише lifecell. На контрактних тарифах поріг входу дещо нижчий. Також оператори час від часу пропонують наявним абонентам персональні акційні тарифи за зниженими цінами.


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