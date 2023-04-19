«Київстар» з 27 квітня підвищить абонплату у низці тарифів передплати на 30% — від 175 до 275 грн на місяць

«Київстар» готує чергову хвилю підвищення цін — цього разу для низки тарифів передплаченого зв’язку з попередніх лінійок 2018 та 2019 років. Відповідне повідомлення на офіційному сайті оператора з’явилося 14 квітня (так, як водиться, у п’ятницю перед вихідними), тож, ясна річ, лишилося непоміченим. Та ось зараз абоненти почали отримувати «листи щастя» службові SMS про зміни в умовах надання послуг.

Курс Мікросервісна архітектура Курс, який навчить «ділити» одну велику систему на кілька Хочу в IT!

В «Київстарі» пояснюють, що індексують вартість послуг у тарифах, де ціна не змінювалася від 1,5 до 3 років, та окремо наголошують:

«Індексація необхідна, щоб продовжувати підтримувати роботу мобільної мережі, відбудовувати зруйновані та будувати нові базові станції по всій Україні, збільшувати кількість генераторів та акумуляторів на обладнанні оператора. Ці зміни також допоможуть повертати український зв’язок на вже звільнені від окупантів території, а також у нові міста та села, які будуть звільнені у майбутньому». фрагмент із офіційного пресрелізу «Київстар»

Які саме тарифи «Київстар» подорожчають, як сильно та коли

З 27 квітня абонплата зросте в середньому на 30% — до 175-200-225-275 грн на місяць в залежності від тарифу. Йдеться про тарифи «Київстар Дзвінки 2018», «Київстар Завжди Онлайн 2019», «Київстар Онлайн+ 2019», «Спілкування без меж 2019» та деякі інші вже архівні плани. На жаль, повного переліку тарифів, в яких змінюються умови, оператор не надав.

За традицією «Київстар» подає новину про неприємне підвищення абонплати за бажане «збільшення обсягу послуг» та, судячи з реакції користувачів у соцмережах (скриншоти реакцій нижче), їм не те щоб потрібні ці «додаткові хвилини для дзвінків на інші мережі та/або додаткові гігабайти інтернету», якими оператор частково компенсує підвищення цін. Обсяг додаткових хвилин та гігабайтів мобільного інтернету залежить від конкретного тарифу — про зведену таблицю з детальним порівнянням змін годі й мріяти, тож лишається збирати інформацію по крихтах з опублікованих абонентами сервісних SMS із деталями про нові умови. Такі SMS розсилаються щонайменше за 7 днів до впровадження змін. Абоненти також можуть дізнатися більше деталей про зміни умов за номером 477*9 або у застосунку Мій Київстар.

Також оператор звертає увагу, що за клієнтом залишається можливість безплатної зміни поточного тарифу на будь-який інший з актуальної лінійки, що краще відповідає їх потребам за обсягом послуг та вартістю. Зокрема, оператор пропонує як доступнішу альтернативу опцію «Суперсила Економія» у тарифі LOVE UA Максимум Підключити її можна за номером *477*65# або в застосунку Мій Київстар, яка дозволяє знизити вартість зі стандартних 175 грн до 125 грн на місяць в обмін на скромніше наповнення тарифу. Це спеціальна пропозиція для людей, яким не треба хвилини на інші мережі або інтернет у тарифі, а головне — дзвінки в мережі.