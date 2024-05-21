Украина Новости 21.05.2024 в 17:05 comment views icon
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Пользуются даже в Антарктике: в Резерв+ уже 1 млн успешных авторизаций

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Ігор Шелудченко

Автор новостей

Приложение Резерв+, в котором военнообязанные могут обновить данные о себе, насчитало уже около 1 млн успешных авторизаций.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

В приложении есть уже 700 000 успешных обновлений данных онлайн. Подчеркивается, что это в десятки раз больше, чем в ЦНАП и ТЦК вместе взятых.

Топ-3 маркеты по количеству обновлений после Украины:
  1. Польша — 1727 г;
  2. Германия — 1369;
  3. Канада — 443.

«Приложением Резерв+ пользуются даже в Антарктике! Есть уже три успешных обновления данных из южной полярной области Земли», — написала заместитель министра.

Отметим, что сейчас в Google Play приложение Резерв+ имеет более 500 тысяч загрузок.

Пользуются даже в Антарктике: в Резерв+ уже 1 млн успешных авторизаций

Отметим, что скоро в Резерв+ добавят дополнительные функции. В частности, это онлайн-рекрутинг и возможность подписать контракт, электронные направления на ВЛК и возможность группового рекрутинга.

Известно, что следующим функционалом будет QR-код к выписке из реестра «Оберіг», что будет иметь такую же юридическую силу как и военный билет.


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