Пользуются даже в Антарктике: в Резерв+ уже 1 млн успешных авторизаций

Приложение Резерв+, в котором военнообязанные могут обновить данные о себе, насчитало уже около 1 млн успешных авторизаций.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

В приложении есть уже 700 000 успешных обновлений данных онлайн. Подчеркивается, что это в десятки раз больше, чем в ЦНАП и ТЦК вместе взятых.