Пользуются даже в Антарктике: в Резерв+ уже 1 млн успешных авторизаций

Приложение Резерв+, в котором военнообязанные могут обновить данные о себе, насчитало уже около 1 млн успешных авторизаций.
Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
В приложении есть уже 700 000 успешных обновлений данных онлайн. Подчеркивается, что это в десятки раз больше, чем в ЦНАП и ТЦК вместе взятых.
- Польша — 1727 г;
- Германия — 1369;
- Канада — 443.
«Приложением Резерв+ пользуются даже в Антарктике! Есть уже три успешных обновления данных из южной полярной области Земли», — написала заместитель министра.
Отметим, что сейчас в Google Play приложение Резерв+ имеет более 500 тысяч загрузок.
Отметим, что скоро в Резерв+ добавят дополнительные функции. В частности, это онлайн-рекрутинг и возможность подписать контракт, электронные направления на ВЛК и возможность группового рекрутинга.
Известно, что следующим функционалом будет QR-код к выписке из реестра «Оберіг», что будет иметь такую же юридическую силу как и военный билет.