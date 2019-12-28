Видеообзор робота-полотера iRobot Braava Jet M6







Сегодня мы познакомимся с первым роботом-полотером, который побывал в редакции ITC.ua. Да, роботизирован теперь не только процесс удаления пыли, но и мойка полов. Вы спросите: а зачем отдельный робот-полотер, если в роботах-пылесосах тоже есть функция влажной уборки? Дело в том, что отдельный гаджет куда лучше справляется с этой функцией, что и доказал iRobot Braava Jet M6.

Читайте также текстовый обзор iRobot Braava Jet M6.