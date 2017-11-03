Видеообзор Roccat Kone Pure SE

Roccat Kone Pure SE — это неплохое пополнение не только линейки игровых мышей компании, но и для бюджетного сегмента в принципе. Нам понравилась эргономика мыши, легкий и ладно скроенный корпус и необходимая функциональность. Смутила только ограниченная функциональность утилиты Roccat Swarm — не совсем понятно зачем надо было искусственно ограничивать возможности дополнительных клавиш. В остальном, Pure SE — это хорошая и удобная мышка.

Не забудьте прочитать текстовый обзор Roccat Kone Pure SE.