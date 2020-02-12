Видеообзор смартфона Samsung Galaxy S10 Lite







Как и в случае с линейкой Samsung Galaxy Note, в лайнапе моделей S тоже появился более дешевый вариант топовых смартфонов. Интуитивно казалось, что разница между недорогими представителями Note и S будет заключаться в стилусе S Pen, но на практике отличий оказалось немного больше. Каким в использовании получился Samsung Galaxy Note10 Lite мы совсем недавно вам рассказали, а в сегодняшнем материале все внимание уделим Samsung Galaxy S10 Lite и немного сравним эти устройства.

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