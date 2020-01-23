Обзор смартфона Samsung Galaxy S10 Lite





Как и в случае с линейкой Samsung Galaxy Note, в лайнапе моделей S тоже появился более дешевый вариант топовых смартфонов. Интуитивно казалось, что разница между недорогими представителями Note и S будет заключаться в стилусе S Pen, но на практике отличий оказалось немного больше. Каким в использовании получился Samsung Galaxy Note10 Lite мы совсем недавно вам рассказали, а в сегодняшнем материале все внимание уделим Samsung Galaxy S10 Lite и немного сравним эти устройства.

Комплектация Samsung Galaxy S10 Lite

Смартфон комплектуется довольно стандартным набором: зарядное устройство, кабель, наушники со сменными амбушюрами и скрепка для извлечения SIM-карт. К стандартному набору сопроводительных покупок возможно придется добавить и переходник для наушников. Дело в том, что если у пользователя есть любимые проводные наушники, которые он пока не собирается менять, подключить их напрямую к этому смартфону не выйдет.

А все остальное тут точно обойдется сюрпризов. Настройка нового устройства займет считанные минуты и точно будет хорошо знакома пользователям Samsung.

Дизайн и удобство использования

В чем новые «Лайты» совпадают, так это в дизайне. Отличить их можно по отсутствию у S10 Lite разъема для наушников и вытянутому блоку камер. Ну и, очевидно, S Pen. В остальном аппараты получились довольно похожими внешне, тактильно, по габаритам корпусов и весу, где S10 Lite совсем чуточку меньше: 162.5×75.6×8.1 мм, 186 грамм. Но в своей линейке это самый крупный смартфон с самым большим дисплеем диагональю 6,7 дюйма.

Вариантов цвета оформления корпуса три: классические черный и белый (с легким разноцветным переливом), а для любителей не самых стандартных красок есть синий. Как и Note10 Lite, сегодняшний гость сделан из стекла спереди, алюминиевой рамки и напоминающего стекло композитного материала сзади. Те пользователи, которые обходятся без чехлов, не сильно потеряют в тактильных ощущениях, хотя в такой ценовой категории уже можно найти смартфон с металлическим или стеклянным корпусом.

Еще в отличии от Note10 Lite, у S10 Lite блок камер немного больше выступает из корпуса. Но он все равно легко вписывается в рамки комфортного и не создает проблем при ежедневной эксплуатации. Покупая такой смартфон, нужно только приготовиться к тому, что одной рукой с ним не очень удобно справляться. Хотя это, опять же, уже привычная всем проблема большей части современных смартфонов.

Кнопок тут меньше, чем у флагмана. Согласно новой «схеме» управления, отдельная кнопка активации голосового ассистента не так и нужна, ведь обращаться к Bixby можно по долгому нажатию на кнопку включения, а выключить или перезагрузить смартфон можно из «шторки» уведомлений. Все остальное тут оформлено довольно стандартно и удобно.

Так что да, S10 Lite визуально и тактильно отличается от старших моделей S10, но практически такой же в использовании, как Note10 Lite, с парой небольших конструктивных отличий, которые на практике слабо заметны. Как для довольно дорогого смартфона, от него хотелось бы более премиальных материалов, но сложно сказать, что это как-то влияет на впечатления от работы. Сборка гаджета оказалась весьма хорошей, а оформление достаточно современно и продуманно.

Дисплей Samsung Galaxy S10 Lite

Как уже упоминалось, экран в S10 Lite больше, чем у S10+. Его диагональ составляет 6,7 дюйма, а у большого S10+ — 6,4″. Но разрешение у экрана новинки меньше — 2400×1080 пикселей (394 ppi). В целом, это тот же экран, который установлен в Note10 Lite, с таким же точечным вырезом для фронтальной камеры. И матрица, соответственно, тут тоже используется SuperAMOLED, а не DynamicAMOLED, как у флагманов. Но это не означает, что он сильно хуже.

Как показали замеры колориметра, цветопередача в обоих доступных профилях (Natural и Vivid) у S10 Lite практически полностью совпадает с Note10 Lite, что только подтверждает предположение, что экраны у них одинаковые. Во время тестирования использовался стандартный профиль Natural, который, на мой личный взгляд, отличный. Вряд ли экраны Samsung когда-нибудь будут разочаровывать.

Замеры профиля Natural:

Замеры профиля Vivid:

В линейке S тоже повторяется история с закругленными углами экрана. У старших моделей дисплей «завернут» по бокам, а у S10 Lite есть всего лишь небольшие закругления стекла возле рамки. Нельзя сказать, что это сильная потеря для смартфона, но внешний вид у топовых моделей поинтереснее в том числе и за счет этого. В данном случае из-за плоского экрана довольно бесполезной функцией будет Edge Lighting (цветовая индикация уведомлений, когда смартфон лежит на плоской поверхности дисплеем вниз). Зато полезной функцией от флагманов остается Edge panels.

С уровнем максимальной яркости в помещении S10 Lite немного уступил «Ноуту», показав 386 кд/м² вместо 400, но это явно не станет большой потерей. Тем более, даже на улице с разборчивостью картинки проблем не возникало. В темноте самым низким показателем уровня подсветки будет 1,6 кд/м², что очень комфортно для условий работы ночью. Но стоит помнить, что при включенном сканировании лица, подсветка даже ночью будет светить поярче, чтобы осветить лицо, а это может оказаться некомфортным в такой ситуации.

Сканирование лица и отпечатков пальцев

Уже стандартные функции разблокировки с помощью сканирования лица и отпечатков пальцев логично есть и у S10 Lite. И тут история с Note10 Lite практически идентичная. Встроенный в экране оптический датчик отпечатков относительно хорошо срабатывает, главное приноровиться к его позиции. Но он может хранить только 3 отпечатка, чего, например, в моем случае, маловато. Хотя большой проблемы в этом нет.

Фронтальная камера, кроме фото и видео, может задействоваться в разблокировке системы. Срабатывает она довольно точно и быстро. Но, опять же, это не самый надежный метод блокировки смартфона, а ночью придется либо посвечивать лицо экраном (есть настройка в опциях блокировки), либо использовать другой метод.

Звук Samsung Galaxy S10 Lite

Точно также, как модели Lite получили одинаковые экраны, отдельные динамики для них тоже не готовили. Так что S10 Lite может воспроизводить музыку или озвучивать видео только одним основным динамиком, качество воспроизведения которого повторяет возможности Note10 Lite. Это не тот звук, который можно услышать от флагманов, а скорее на класс ниже. Пусть согласно ценнику все сходится, но ассоциация с флагманами все равно остается, поэтому ожидание от возможностей смартфона все же немного выше.

Для тех, кто любит проводные наушники, все же больше подойдет Note10 Lite, ведь у него есть стандартный 3,5 мм Jack, а у S10 Lite такого не оказалось. Конечно, упущение уже не такое сильное, но оно есть. Так что в данном случае не обойтись без переходника, что не совсем удобно, но проблему решает.

Разговорные функции смартфона могут немного подводить в шумных ситуациях, микрофон вместе с речью владельца улавливает много постороннего шума. Динамик же довольно громкий и расслышать, что говорит собеседник, не составит труда.

Производительность и ПО

В то время, как Note10 Lite получил процессор от предыдущей модели, в S10 Lite попал флагманский Snapdragon 855. Объем оперативной памяти может составлять 6 или 8 ГБ, а вариантов накопителя нет — только 128 ГБ. Но тем пользователям, которым этого будет мало, оставили возможность воспользоваться картой памяти вместо второй SIM-карты. Не обошлось без поддержки NFC, Wi-Fi стандарта ас и Bluetooth 5.0. Для такой ценовой категории это уже относительно стандартный набор характеристик.

В итоге, показатели синтетических тестов повыше, чем у Note 10 Lite. Не сказал бы, конечно, что принципиально, но разница есть. Естественно, в повседневной работе S10 Lite — отличный смартфон, справляющийся с любыми задачами, которые пользователь возлагает на устройство. И его точно хватит на следующие пару лет, пока владелец не решится поменять смартфон на что-то новее.

Предсказуемо, наш сегодняшний гость поступит в продажу уже с Android 10 и OneUI 2.0. В отличии от старших моделей линейки, тут нет поддержки режима Dex для подключения и работы на компьютере, а в остальном возможности ПО совпадают с флагманскими. И если в практически всех остальных пунктах есть ощутимые отличия именно этой модели, то как раз с производительностью она вряд ли почувствуется.

Камеры Samsung Galaxy S10 Lite

Довольно сильно видоизмененный блок камер у S10 Lite состоит из трех разных модулей. Разрешение основного составляет 48 МП со значением диафрагмы ƒ/2.0. С ним есть ультраширокоугольный 12-мегапиксельный сенсор с ƒ/2.2, а также макро с разрешением 5 МП и ƒ/2.4. Это не такой набор, как у моделей постарше или Note10 Lite. С последним удастся сравнить фото, они сделаны в равных условиях.

Основная камера тут может себе позволить больше, чем у «недорогого» Note. Она лучше справляется с передачей цвета и явно лучше обрабатывает снимок. Может качество не дотягивает до флагманов, но и цена у смартфона пониже. С другой стороны, топовые устройства серии А, вероятно, получили этот же модуль и тоже способны прилично снимать, при этом стоят немного дешевле. Поэтому герой обзора особо ничем не удивил, но и не разочаровал. Немного не понятно отсутствие возможности снимать в максимальном разрешении, тогда как изначально камера делает только 12-мегапиксельные снимки.

Ночной режим основной камеры склонен пересветить некоторые объекты. И даже если ему задать точку, на которой нужно заострить внимание, он все равно может немного перестараться. Кадр в общем получается вполне нормальным, но, опять же, от устройства этой линейки ожидания были немного выше.

Видео со стабилизацией можно получить только в разрешении Full HD при 30 FPS. От даунгрейда с возможного 4К-разрешения пользователь при этом много не потеряет, но работа стабилизации будет заметна на картинке. Тем не менее, запись видео вполне хороша как на основном, так и на ультраширокоугольном модуле.

Пример записи видео в Full HD:

Пример записи Ultra-Wide:

Ультраширокоугольная камера получает меньше света и немного не так подбирает баланс белого, как основная. Ну и разрешение у нее намного меньше. Это довольно типичная ситуация для такого модуля. И если днем он вполне хорош, то вот на вечерних снимках, даже с в режиме Night, получается много шума и теряется приличная доля деталей.

Третья камера на тыльной стороне отвечает за макро. Лично мне сложно найти ей практическое применение, ведь снимать ею нужно что-то действительно мелкое и с очень близкого расстояния. Но если кому-то таки нужна подобная функциональность в смартфоне, тут она есть и относительно неплохо работает.

У фронтальной камеры разрешение 32 МП. В отличии от Note10 Lite, тут не накручивается насыщенность и почему-то есть немного больше деталей. Само собой, S10 Lite тоже может «замылить» фон и есть выбор более широкого угла для групповых снимков.

В приложении камеры сразу захотелось только вынести ночной режим поближе к основным на панели. Благо, производитель предоставил пользователю возможность обустроить там все под свои желания. К работе и оформлению приложения камеры нет никаких претензий.

Автономность

Не стала сюрпризом и большая батарея, емкость которой у S10 Lite составляет 4500 мА•ч. Тест автономности с ней проработал на час больше, чем у Note10 Lite — 11 часов 24 минуты. Как показала практика, такой батареи может хватать и на пару дней. Но стоит запустить тяжелую игру и провести в ней полчаса, как это сильно ударит по запасу энергии. Те же пользователи, которые не очень много времени проводят со смартфоном в руках, полтора-два дня работы без розетки все же получат.

Поддержка быстрой зарядки у смартфона есть (но засечь необходимое на нее время у нас нет возможности из-за отсутствия комплекта), а вот работа с индукционными станциями, к сожалению, недоступна. Зато от этого смартфона можно зарядить другое подключенное по проводу устройство, если есть такая необходимость.