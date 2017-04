Проблема сексуального насилия в школе и подростковых самоубийств – очень деликатная, очень болезненная и очень сложная. Нужно обладать огромной смелостью, тактом, эмпатией, чтобы обсуждать столь деликатные вопросы. Подобная тематика редко поднимается в сериалах, и попытка Netflix привлечь внимание к проблеме заслуживает уважения. Тем более что сериал 13 Reasons Why, снятый по одноименной книге Джея Эшера, получился действительно очень сильным, пронзительным и эмоциональным. И смотреть его стоит не только подросткам, на которых он направлен в первую очередь, но и их родителям, учителям, да и вообще всем неравнодушным.

13 Reasons Why / «13 причин почему» Жанр драма

Создатели Диана Сон, Брайан Йорки

В ролях Дилан Миннет (Клэй Дженсен), Кэтрин Лангфорд (Ханна Бейкер), Кристиан Наварро (Тони Падилья), Алиша Бо (Джессика Дэвис), Брэндон Флинн (Джастин Фоли), Джастин Прентин (Брайс Уокер), Майлс Хейзер (Алекс Стэнделл), Росс Батлер (Зак Демпси), Девин Друид (Тайлер Доун), Эми Харгривз (Лэйни Дженсен), Дерек Люк (Кевин Портер), Кейт Уолш (Оливия Бейкер) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2017

Число серий 13

Старшеклассница Ханна Бейкер покончила жизнь самоубийством. Но перед смертью она записала шесть с половиной аудиокассет, на которых рассказала о 13 причинах и людях, толкнувших ее на такой поступок. А затем девушка отправила кассеты тем, о ком идет речь в ее записях, шантажом заставляя передавать их по цепочке. Клэй Дженсен, долгие годы тайно влюбленный в Ханну, получает кассеты далеко не первым, но, кажется, он единственный, кто действительно хочет разобраться в том, что произошло с Ханной и понять, как его одноклассники, и главное — он сам, могли стать причиной смерти девушки.

Подростки – очень сложные человеческие существа, как бы вам не казалось обратное. В их жизни и так слишком много изменений и стрессов. Меняется их тело, меняются их интересы, меняется мир вокруг них. И если мозг взрослых умеет адаптироваться к подобным переменам, отсекая несущественное и понимая, что большинство проблем в нашей жизни – явление временное и преодолимое, то у молодых людей подобного защитного механизма еще нет, любая мелочь кажется им роковой и способной разрушить их жизнь навсегда. Хорошо, когда есть друзья, способные поддержать в трудную минуту, или хобби, которое позволяет отвлечься. Хуже, когда подростку не на что опереться и не с кем поговорить. Еще хуже, если в его жизни появились действительно серьезные, а не иллюзорные проблемы.

История Ханны Бейкер – это история о том, как, казалось бы, незначительные события могут изменить отношение к подростку окружающих, разрушить его репутацию и подорвать веру в себя. Это как снежная лавина, которая начинается с одной снежинки.

Роман, хотя по объему это скорей все-таки повесть, 13 Reasons Why, написана Джэем Эшером в 2007 году, еще до эпохи смартфонов и социальных сетей. И причины, которые подтолкнули Ханну Бейкер к роковому решению, кажутся порой не слишком серьезными, особенно на фоне того, как современные средства социальных взаимодействий могут усилить подобные вещи, сделать мелкую неприятность огромной проблемой благодаря скорости распространения информации и снятию определенных ограничений при общении в Сети. Речь, конечно, о cyberbullying – интернет-травле. В отличие от книги, сериал Netflix поднимает и эту тему, показывая, как технологические ракушки, в которых прячутся современные подростки, могут сделать плохое худшим.

В книге Клэй Дженсен прослушивает записанные Ханной кассеты за одну ночь, бродя по местам, в которых происходили описанные девушкой события. В сериале Клэй «мучает» кассеты несколько недель, ему очень тяжело слышать дорогой ему голос и понимать, что он тоже каким-то образом повлиял на решение девушки уйти из жизни. Каждая новая кассета увеличивает шанс того, что речь дальше пойдет о нем самом. Благодаря такому решению создатели сериала смогли проработать всех персонажей, о которых идет речь в записях, намного детальней, сделать их материальными и полноправными участниками истории. Если книга – это своеобразный диалог Клэя и Ханны, то в сериале в беседу вплетаются и другие голоса, пытаясь как-то оправдать свои действия, что-то объяснить. И еще это позволило показать, как поступок Ханны повлиял на ее родителей, ее одноклассников и, самое главное, на тех, кто стал этими самыми тринадцатью причинами.

Опять-таки, в отличие от книги, которая показывает Клэя как пассивного наблюдателя, в сериале юноша занимает более активную позицию. Он пытается растормошить своих одноклассников, заставить их признаться хотя бы самим себе, в том, что они тоже виноваты в смерти Ханны, заставить их осознать случившееся и попытаться сделать все возможное, чтобы это не повторилось с какой-нибудь другой девушкой. Перед тем, как передать кассеты дальше, Клэй дополняет их, делая четырнадцатую запись.

13 Reasons Why более чем на половину состоит из флешбеков. Это тринадцать историй, рассказанных Ханной, это воспоминания Клэя об описанных событиях, это взгляд на те же моменты с точки зрения других участников. Слава богу, сценаристы и монтажеры смогли построить повествование таким образом, что подобная структура не превращает сериал в кашу из разрозненных осколков историй, а позволяет составить своеобразную мозаику последних дней жизни Ханны Бейкер. Смотрится сериал действительно на одном дыхании. Вы не знаете, о ком пойдет речь в следующей серии, число героев растет, история обрастает подробностями и деталями.

Безусловно, трудно переоценить заслугу актерского коллектива, с которым плотно работали психологи, в воплощении этой непростой истории в жизнь. Молодые люди выложились на все сто, как те, кому достались роли положительных персонажей, так и те, кому пришлось играть главных виновников смерти Ханны Бейкер. Каждый герой сериала получился живым, реальным человеком, со своими страхами и чаяниями. И больше всех пришлось выложиться исполнителям главных ролей Дилану Миннету и Кэтрин Лангфорд. Дилан и Кэтрин – просто великолепная пара, между их героями чувствуется просто необычайно сильная химия, жаль, что они не смогли признаться в этом самим себе. Рекомендую взять этих молодых актеров на заметку — они, вероятно, далеко пойдут.

13 Reasons Why — важный для американского кинематографа сериал. Смелый, чувственный, временами очень злой. О теме сексуального насилия и подростковых самоубийств нужно говорить. Это важно. В дополнительной серии, Beyond the Reasons, режиссеры, актеры, продюсеры (сериал состоялся благодаря певице и активистке Селене Гомес) обращаются к зрителям, призывая их не молчать о своих проблемах, найти кого-то, с кем можно поговорить на эту тему, или обратиться по одной из анонимных линий поддержки.

Даже если вы уже не тинэйджер, даже если у вас нет детей подростков, даже если эта тема кажется вам слишком далекой и не касающейся вашей жизни – обязательно посмотрите 13 Reasons Why. Потому что его тематика на самом деле касается всех.

P.S. Единственный недостаток сериала – то, что авторы поддались магии цифр. Тринадцать причин – тринадцать серий, каждая из них почти по часу. Книгу, легшую в основу истории, как и шесть с половиной кассет, записанных героиней, можно прочитать/прослушать быстрей, чем просмотреть сериал.