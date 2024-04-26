Новая опция в Android позволит принудительно переводить все приложения в темный режим — пока что в бета-версии

Оказалось, что в бета-версии Android 14, которая была выпущена еще в январе, есть скрытая настройка, позволяющая «делать все приложения темными».

Это означает, что пользователи имеют возможность принудительно переводить все приложения в темный режим, даже те, которые его не поддерживают. Эта новая опция может быть полезной для тех пользователей, которые предпочитают использовать темный режим. Обычно он создает меньшую нагрузку на глаза, чем традиционный светлый режим.

Эта новая опция содержится в меню «Настройки» -> «Система» -> «Параметры разработчика». Google использует для нее следующее описание:

«Применяется к приложениям без собственной темной темы. В некоторых приложениях могут возникнуть проблемы с отображением, например инвертированные цвета».

Это похоже на существующую опцию разработчика, которая также применяет темную тему ко всем приложениям, но разработчики могут отказаться от нее. Так же есть возможность инвертировать цвета в настройках доступности, но это часто приводит к странным результатам.

Похоже, что новая настройка предназначена для пользователей, а не для разработчиков, и она обеспечивает лучшие результаты, хотя все еще не идеальные.

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Эта функция недоступна в последней бета-версии Android 15, но, вероятно, она появится в будущем релизе. Возможно, о ней будет объявлено во время проведения Google I/O 2024, запланированного на 14 мая.

Источник: mashable

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