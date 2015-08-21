Android-софт: новинки и обновления. Август 2015

Очередной выпуск дайджеста интересных программ для Android. В этом обзоре — новая версия справочника по маршрутам общественного транспорта – EasyWay, обновление альтернативного центра уведомлений для Android – Snowball, приложение-календарь Boxer Calendar, переводчик Microsoft Translator, официальный клиент ресурса Genius, предлагающий тексты песен с аннотациями, профессиональный графический редактор Polarr и бонус – игра Fallout Shelter.

Система поиска маршрутов общественного транспорта с GPS-трекингом от украинских разработчиков EasyWay наконец-то получила существенное обновление. Версия 3.0 изменилась визуально, соответствует концепции Material Design и содержит ряд функциональных изменений. Интерфейс программы был полностью переработан с добавлением бокового меню и соответствующих вкладок. Основным нововведением стала функция NearBy, которая показывает остановки и общественный транспорт, проходящий поблизости. По-видимому, основной задумкой было автоматическое определение местонахождения и подтягивание данных о маршрутах. Однако заставить работать функцию определения местонахождения получается не всегда, текущий город необходимо выбирать в настройках и загружать соответствующее расписание маршрутов. Изначально многие пользователи столкнулись с проблемой загрузки данных для выбранных городов, что сделало новую версию программы неработоспособной. Спустя какое-то время разработчики исправили эту проблему и выпустили версию приложения 3.2.1.

Из других обновлений стоит отметить улучшенные закладки для добавления в избранное остановок, мест и маршрутов. Навигация по картам стала заметно быстрее благодаря новой версии Google Maps API. Среди обновлений также значатся push-сообщения для обновления данных и возможность сохранять локальный кэш данных для использования приложения офлайн.

Не обошлось и без минусов. К таковым относится наличие рекламы, причем к небольшому баннеру добавилась всплывающая видеореклама.

Система уведомлений в Android может представлять собой неорганизованный поток сообщений. Чем больше приложений установлено на устройстве – тем более хаотичным выглядит этот процесс. Snowball – центр уведомлений, который полностью заменяет собой системную панель и предоставляет быстрый доступ к инструментам и настройкам.

Новая версия приложения — 2.0, предлагает расширенные возможности по управлению уведомлениями. В первую очередь с помощью Snowball можно расставлять приоритеты и, таким образом, группировать наиболее важные уведомления и скрывать ненужные. Кроме того приложение позволяет отвечать не только на входящие SMS, но и сообщения наиболее популярных мессенджеров прямо из шторки. Программа может определять ссылки в сообщениях и открывать их в соответствующих приложениях, минуя браузер, почтовый клиент или другой источник уведомления. В целом Snowball неплохо автоматизирует весь процесс уведомлений в Android. Единственным, хоть и несущественным недостатком является отсутствие русского интерфейса программы.

Разработчики программы Boxer, которая является стандартным почтовым приложением в Cyanogen OS и о которой мы писали в одном из наших дайджестов, выпустили новое приложение-календарь — Boxer Calendar. Стоит заметить, что на iOS функция календаря была интегрирована в последней версии почтового клиента Boxer, причем он там является платным приложением.

Для платформы Android было принято решение разделить функциональные обязанности и выпустить календарь отдельной программой, которую можно использовать как в отдельности, так и во взаимодействии с почтовиком Boxer. Во втором случае календарь удачно дополняет реализованную в почтовом клиенте функцию добавления встречи и подтверждения присутствия на ней. Это, пожалуй, является ключевой особенностью и главным преимуществом программы. В остальном Boxer Calendar представляет собой вполне обычный и в меру функциональный календарь. Приложение работает и может синхронизироваться со стандартным системным календарем, Google Calendar и Microsoft Exchange, имеет удобный просмотр за день, неделю и виджет повестки дня.

Мобильный переводчик от Microsoft уже не первый год прописан на платформе Windows Phone. И только сейчас компания удосужилась представить публике версию не только для Android, но и для iOS, Android Wear и Apple Watch. Пока что первая версия приложения обладает лишь базовой функциональностью и предлагает онлайн перевод двумя способами: голосовым и текстовым, в отличие от Windows Phone, где программа содержит офлайн словари и имеет функцию фотоперевода.

Microsoft Translator поддерживает двухсторонний перевод на 50 языков, среди которых есть украинский и русский. Из дополнительных функций в приложении есть история, возможность проговаривать полученный перевод, закреплять карточки с переводом слов и фраз и выводить их на весь экран в альбомной ориентации. Что касается голосового перевода, на текущий момент программа может совершать перевод с 28 языков, в том числе и русского. В целом же голосовой перевод реализован не лучшим способом: он корректно работает лишь с простыми словами и фразами, более сложные выражения Microsoft Translator может попросту не понять.

Стоит напомнить, что компания из Редмонда не новичок по части сервиса переводов — Microsoft владеет Bing Translator, который, по сути, является аналогом Google Translate. Этот сервис используется другими продуктами, к примеру, Skype Translator, позволяющим совершать голосовые переводы в программе Skype в реальном времени. С появлением переводчика на всех мобильных платформах компания расширяет диапазон использования своего сервиса переводов и становится ближе к Google, которому впоследствии может составить серьезную конкуренцию.

Основанный в 2009 году сервис Rap Genius представлял собой базу текстов песен преимущественно рэп-исполнителей. Особенностью ресурса было предоставление пользователям возможности добавлять аннотации к этим текстам, что позволило расширить каталог различной дополнительной информацией. Так, к примеру, каждый желающий мог опубликовать свое понимание определенным словам или строчке из какой-нибудь композиции, а остальные пользователи – показать свое «за» или «против» с помощью системы голосования. В конце концов, сайт Rap Genius вышел за пределы лирики в жанре рэп, подвергся ребрендингу, а база текстов была расширена текстами других жанров музыки. Так появилась площадка Genius.

Официальный мобильный клиент Genius для Android позволяет воспользоваться основными возможностями ресурса, в частности искать тексты песен и просматривать аннотации к ним, следить за наиболее популярными запросами. Кроме того, в приложении есть возможность просматривать описание к песне и исполнителю, а также смотреть видео на определенную композицию. Голосовать в аннотациях можно после регистрации/авторизации в сервисе. Genius – весьма занятное приложение с интересной идеей пояснения содержания песен, правда, с одним существенным минусом – английский язык интерфейса и всего контента.

Polarr известен некоторым пользователям в качестве бесплатной программы для редактирования изображений онлайн, причем разработчики позиционируют свой продукт как профессиональный графический редактор. Действительно, в какой-то мере Polarr похож на Adobe Lightroom, в частности инструментами для работы с изображениями. Редактор доступен в виде веб-приложения, а также приложений для Chrome и Firefox. На мобильных платформах Polarr с недавних пор был представлен на iOS и вот теперь добрался до Android.

Приложение для Android выполнено в привычном для графических редакторов стиле и содержит набор функций, характерных для веб-версии Polarr. Подобно программным продуктам Adobe, кроме базовых инструментов пользователь может работать с фильтрами, цветом, тоном, кривыми. Основным преимуществом программы является возможность создавать и сохранять собственные стили и пресеты для дальнейшего применения к другим изображениям. Кроме того, здесь имеется функция отмены последнего действия с бесконечным числом изменений, так что можно вернуться к любой точке редактирования, вплоть до первоначального состояния.

Главным отличием и в то же время существенным недостатком программы является наличие некоторых дополнительных платных функций. Открыть их можно за 106 грн. или за 3 установки приложения по реферральной ссылке.

Еще одним минусом можно считать ресурсоемкость и неторопливость приложения во время работы. В целом, графический редактор Polarr довольно прост в использовании с удобным, интуитивно понятным интерфейсом. Его базовых бесплатных инструментов достаточно для более продвинутого редактирования изображений. В случае, если приложение регионально недоступно в вашем Play Store, загрузить APK-файл программы можно по этой ссылке.

Выход нашумевшей мобильной игры Fallout Shelter на Android был ожидаемым после своего удачного дебюта на iOS. Серия игр Fallout не нуждается в представлении. Fallout Shelter – симулятор, который является спин-оффом вселенной Fallout и продолжает тему постапокалипсиса. В нем игроку предстоит создавать, поддерживать и развивать убежище с людьми, выжившими после ядерной катастрофы. Геймплей включает в себя множество различных игровых нюансов. Каждому обитателю убежища может отводиться определенная роль или задание, как внутри укрытия, так и за его пределами.

Игра неплохо оптимизирована, управление в ней простое и интуитивно понятное. Но, несмотря на простоту, поначалу игра может показаться сумбурной и даже слегка запутанной. В целом игровой процесс достаточно увлекательный и может вызвать привыкание. Fallout Shelter доступен бесплатно, но содержит микротранзакции. В принципе, в процессе игры можно вполне обходиться и без них. Android-версия включает в себя последнее обновление, которое получила версия игры для iOS. Единственным недостатком является отсутствие русской локализации.