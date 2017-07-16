Castlevania: Lords of Shadow 2, может быть, и похоронила знаменитую игровую серию, но прощаться с древним кровопийцей и кланом Бельмонт еще рано — Netflix, заручившись помощью Уоррена Эллиса, автора «Трансметрополитен», запустил анимационный сериал, вдохнув в любимую вселенную новую жизнь.

Castlevania Жанр Анимация, ужасы

Режиссер Сэм Дитс

В ролях Ричард Армитаж (Тревор Бельмонт), Джеймс Кэллис (Алукард), Грэм Мактавиш (Дракула), Алехандра Рейносо (Сифа Бельнадес), Мэтт Фрюэр (Епископ) и др.

Компании Frederator Studios, Mua Film, Powerhouse Animation Studios, Netflix

Год выпуска 2017

IMDb

Источник для вдохновения авторы выбрали очень правильный: анимационная Castlevania берет за основу события Castlevania III: Dracula’s Curse, которая является отправной точкой для сюжета всей классической серии игр, причем делает это хорошо, предпочитая трактовать некоторые события по-своему, вместо буквального следования сюжету оригинала. Так, действо начинается не с Тревора Бельмонта, заправски хлещущего нечисть Убийцей вампиров, а с Дракулы, которого и злодеем-то называть пока что не особо получается. Это потом он спустит демоническое войско на Валахию, вызовет кровавый дождь и завалит площади городов растерзанными трупами, а пока что он всего лишь древнее существо, ищущее уединения. Поле перед замком, конечно, сплошь утыкано кольями, с висящими на них скелетами, но после первого знакомства с Владом Цепешем начинаешь думать, что эти бедолаги висят там за дело.

Уже в первой серии становится понятно, что в качестве главного злодея тут на самом деле выступает темная, забитая и ожесточенная людская масса, порождающая чудовищ пострашнее Цепеша (любимая тема Эллиса, к слову). Валахия XV века — страна не слишком развитая, и люди тут простые. Видят образованную женщину — сжигают ее на костре, во славу Господа. Видят обеспеченное семейство, занимающееся наукой, — изгоняют его из страны. Видят разгневанного Дракулу — угрожают ему, игнорируют его проклятье, а потом в недоумении бегают по улицам с оторванными руками.

Собственно, в силу этих причин никакого сочувствия рядовые валахийцы у зрителя не вызывают. Да и как можно переживать о судьбе людей, если их самих она не заботит? У нас тут нашествие монстров, каждую ночь людей живьем жрут, вон во рву уже место для трупов заканчивается и кишки по всем городским стенам развешаны, что мы будем делать? Ну не знаю, давайте дальше вяленой козлятиной торговать со скучающей миной, а завтра вон тех странствующих монахов сожжем, а то они в церковь не ходят, небось маги какие.

Вот так глядишь на этих малоразвитых дикарей и понимаешь, почему Цепеш предпочел уединиться в своем летающем замке. Сам Дракула, кстати, исчезает с экрана под конец первой серии, уступая место последнему представителю клана Бельмонт. Молодой и немного потерянный Тревор не без удовольствия использует свой знаменитый хлыст, правда, все больше против церковников, возглавляемых Епископом. Последний, пожалуй, самый раздражающий и плоский персонаж в сериале — классический безумный фанатик с неограниченной властью. Неофитам остальные герои ни о чем не скажут, но ветераны серии смахнут слезу умиления, узнав, что Сифа присоединится к Тревору после сражения с циклопом, а Алукарда придется победить, чтобы завоевать его расположение.

Анимационная Castlevania, по большому счету, удалась. К недостаткам сериала можно отнести затянувшуюся завязку и общую неторопливость повествования. Мультфильм слишком долго топчется на месте, знакомя зрителя с древней Валахией и ее жителями, не всегда правильно расставляет акценты (две с половиной минуты, отведенные на обсуждение того, как кто-то насилует Бошину козу, можно было потратить более рационально). При этом первый сезон сериала непростительно короткий, всего 4 серии, каждая короче 25 минут. Складывается впечатление, что в Netflix просто нарезали полноценный пилот на четыре части и назвали его первым сезоном. Дизайн персонажей, тесно перекликающийся с образами, созданными Аями Кодзимой для Symphony of the Night, сам по себе минусом считаться не может, но по-хорошему он относится к другой эпохе серии. Я же, как большой поклонник оригинальной трилогии, от сериала, взявшего за основу Dracula’s Curse, ожидал более вестернизированных героев.

В остальном же перед нам весьма качественный анимационный сериал с отличной рисовкой, способный увлечь как поклонников серии, так и рядового зрителя. Сюжет Castlevania от Netflix шедевральным назвать не получится, но с уверенностью можно сказать, что Уоррен Эллис, который давненько не радовал нас достойными работами, снова на коне.