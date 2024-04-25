Обвинение Харви Вайнштейна в изнасиловании отменено судом через 4 года после вынесения приговора

В прошлом один из самых влиятельных голливудских продюсеров впервые столкнулся с обвинением в изнасилованиях еще в 2017 году, когда издание The New York Times обнародовало серьезные разоблачения его неправомерного поведения.

После того все больше людей заявляли о сексуальной эксплуатации со стороны Вайнштейна, а в феврале 2020 года его впервые осудили за изнасилование. Сейчас, согласно сообщениям Associated Press News, этот приговор был отменен. Апелляционный суд Нью-Йорка постановил, что судья, который вел процесс, допустил «вопиющие ошибки», которые включают дачу потерпевшими показаний по обвинениям, которые не относились к прямому делу.

Решение, по сути, освобождает Вайнштейна от 23-летнего заключения, хотя в ближайшем будущем экс-продюсер все еще будет находиться за решеткой — ранее он был осужден на 16 лет за другое изнасилование в Лос-Анджелесе в 2022 году.

Разоблачение Вайнштейна вызвало движение #MeToo — в дальнейшем хэштег использовали миллионы людей, чтобы рассказать миру о различных формах пережитого ими сексуального насилия.