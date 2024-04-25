Fallout 4 получила Next-Gen обновление на актуальных версиях PlayStation, Xbox и ПК — но не для подписки PS Plus

Компания Bethesda выпустила обновление Fallout 4 Next-Gen. Новая версия игры доступна на PlayStation 4 и 5, Xbox Series X, S s One, а также ПК. В случае PS5 Fallout 4 имеет версию 1.000.001 и весит 56,503 ГБ.

Bethesda сообщила, что доступ к Creation Club и к меню модов закрыт, поскольку компания работает над внедрением обновления. На момент публикации этой новости эти функции были недоступны.

Обновление следующего поколения включает новые параметры производительности и качества, а также улучшения стабильности и исправления. Это означает, что в игру можно будет играть до 60 кадров в секунду и с повышенным высоким разрешением.

Fallout 4 на PlayStation 4 и Xbox One также получает бесплатное обновление с улучшением стабильности, исправлениями входа и квестов. Обновление Fallout 4 для ПК добавляет поддержку широкого и сверхширокого экранов, а также исправляет Creation Kit и некоторые квесты. Обновление для ПК будет доступно в Steam, Microsoft Store и GOG. Fallout 4 также будет продаваться в Epic Games Store и получит статус проверенной игры для Steam Deck Список изменений длинный, среди них улучшения новые графические режимы игры, улучшения многих аспектов, решения проблем, некоторые небольшие квесты и предметы.

Владельцы Fallout 4 через PlayStation Plus, похоже, не смогут загрузить обновления нового поколения бесплатно. Пользователи сообщают, что обновление Fallout 4 бесплатно только для тех, кто полностью владеет игрой, в отличие от использования службы подписки PS Plus.

Представитель Bethesda опубликовал пост на Discord компании, чтобы разрешить эту путаницу: «Обновление для PS5 должно быть доступно для вас, если у вас есть Fallout 4 на аккаунте PSN. Мы все еще изучаем этот вопрос для пользователей PS+!»

В то же время на Xbox Game Pass, где начальная версия Fallout 4 для Xbox Series X и S доступна для подписчиков, кажется, все работает.

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Источники: Bethesda, IGN