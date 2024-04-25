Adobe использовала искусственный интеллект для улучшения видео — резкость выросла в 8 раз при меньшем количестве артефактов

Adobe продолжает активно внедрять функции искусственного интеллекта. В дополнение к возможностям модели Firefly Image 3 в Photoshop компания также подготовила кое-что полезное и для создателей видео.

Экспериментальная функция на базе искусственного интеллекта VideoGigaGAN способна улучшить качество видео благодаря повышению резкости изображения. Отмечается, что она может повысить резкость в 8 раз без обычных артефактов, таких как мерцание или деформация.

Как заявляет Adobe, VideoGigaGAN превосходит другие методы повышения резкости VSR (Video Super Resolution), потому что она избегает обычных артефактов и мерцания, внедренных GAN (General Adversarial Networks). В то же время она добавляет четкость и детализацию — тогда как большинство других систем не могут выполнять обе эти задачи одновременно.

Система хорошо справляется с улучшением детализации текстуры кожи, тонких волос, деталей перьев. Эти объекты выглядят достаточно реалистично.

Предыдущие модели VSR испытывали трудности с генерированием насыщенных деталей в результатах. Чтобы исправить эту проблему, Adobe использовала «временное внимание» (уменьшение артефактов, которые накапливаются со временем), размножение функции (добавление деталей там, где их нет), сглаживание и механизм HF shuttle для создания конечного результата.

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Если добавить VideoGigaGAN в такие программы, как Premiere Pro или After Effects, это может облегчить работу редакторов видео, хотя использование искусственного интеллекта для улучшения людей является противоречивой практикой.

Пока нет информации о том, планирует ли Adobe внедрять эту функцию в реальных программах. Сейчас созданные клипы короткие и воспроизводятся только со скоростью 12 кадров в секунду. Вероятно, разработчикам еще придется совершенствовать этот механизм.

Источник: Engadget

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