Дайджест новой музыки, Март ’17

Начало весны ознаменовалось выходом огромного количества хорошей музыки в разных жанрах. Про хит от Грибов ‒ Тает Лёд мы писать не будем, этот трек и так у всех на слуху, а вот познакомить с чем-то новым и интересным ‒ всегда пожалуйста.

Ed Sheeran — Divide

Молодчага Эд так шикарно ворвался в наши плейлисты и чарты со своим синглом Shape of You, что все заочно дали максимальные оценки новому альбому Divide. Но это, отчасти, зря ‒ пластинка получилась хорошей, но явно проигрывает предыдущим работам и берет лишь несколькими треками.

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Ibibio Sound Machine — Uyai

Ibibio Sound Machine ‒ эдакий электронный взрыв мозга, который объединил в себе этнические мотивы и зажигательный ритм.

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Mastodon — Emperor of Sand

Кто там скучал по металлу? Emperor of Sand ‒ яркий представитель тяжелой музыки, который даже сейчас слушается очень актуально и мощно. При том, что с каждым днем популярность подобной музыки падает, такие исполнители как Mastodon доказывают, что металл еще жив.

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Chicano Batman — Freedom Is Free

Хорошее инди, со всеми вытекающими отсюда последствиями ‒ мягкой игрой на ударных, красивыми гитарными рифами и успокаивающим вокалом. Для любителей Kasabian, The Kooks и других представителей жанра подойдет идеально.

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Nadia Reid — Preservation

Надя Рейд делает замечательную спокойную музыку с акустической аранжировкой. Эта музыка не для холериков, это уж точно, но после тяжелого рабочего дня сесть на любимый мягкий диван и включить нечто подобное ‒ самое оно.

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Blanck Mass — World Eater

Хороший динамичный эмбиэнт, который берет своей уникальностью и оригинальным битом. Такую музыку, возможно, с первого раза не поймешь, но когда уже распробовал, то она очень надолго забивается в плейлист.

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Sleaford Mods — English Tapas

Хороший развеселый инди-рок с ярко-выраженным британским акцентом и примесью хип-хопа. Такая музыка не требует представления и уже при первом прослушивании напрашивается на повтор. Чем-то напоминает Bloodhound Gang, если вы понимаете, о чем я…

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Murs — Captain California

Хороший хип-хоп всегда будет в тренде, собственно, что и доказывает Murs, со своим новым альбомом Captian California. Пластинка сочетает в себе немалое количество поджанров и очень качественно записана.

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Your Old Droog ‒ Packs

Более злой и андерграундный рэп от Your Old Droog уже успели похвалить многие критики. А чем мы с вами не критики? Давайте и мы послушаем и похвалим!

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Jay Som — Everybody Works

После рэпа пора послушать дрим-поп и lo-fi, не находите? Джей Сом сочиняет очень нежную и чувственную музыку, которая балансирует на грани поп-рока, эмбиента и инструментальной электроники.

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Spectres — Condition

Тяжелый. Темный. И даже чуть-чуть страшный альтернативный рок от британцев, в котором объединились жесткая инструментальная линия, индастриал вокал и примесь электроники.

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Hurray for the Riff Raff — The Navigator

Фолк-блюз с женским вокалом. Девушка Навита путешествует по разным местам и пытается понять, кто она на самом деле.

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Magnetic Fields — 50 Song Memoir

Перед вами ‒ длинный альбом-сборник от американской инди поп группы Magnetic Fields. Пластинка полностью соответствует жанру и понравится тем, кто хочет познакомиться с творчеством группы за 2,5 часа.

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Idles — Brutalism

Brutalism ‒ дебютный альбом британской пост-панк группы. Музыку действительно можно охарактеризовать как брутализм ‒ жестко, зло, но при этом мелодично.

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Obituary ‒ Obituary

Мясо н-нада? Ну вот получайте. Obituary как раз такой альбом ‒ крики, визги, ужас, страх, бешенный ритм. В общем, хороший представитель жанра дез-метала, если кто любит.

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Drake — More Life [Mixtape]

После тяжеляка хочется чего-то ритмичного, битового и качового. Вот здесь и будет очень кстати новый микстейп от Drake. Сборник включает в себя 22 трека, и на протяжении всех этих песен хочется пританцовывать. В свое время The Weekend приятно удивлял такими альбомами.

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Depeche Mode — Spirit

Да, Depeche Mode еще могут! Но, конечно, не так круто, как раньше. Пластинка Spirit получилась неплохой, но исключительно за счет небольшого количества хитов, таких как Where’s the Revolution. Ближе к концу альбом провисает и становится скучным.

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Pallbearer — Heartless

Ещё одни тяжеляки, которые чем-то напоминают и старых добрых металлистов на манер Оззи, и несут в себе некоторые новые нотки. Тексты, как обычно бывает в таким песнях, насыщены героическими рассказами и одами вечности.

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Pitbull — Climate Change

Лето совсем скоро, а там пляжи и дискотеки, на которых будут постоянно играть новые хиты Pitbull. Нравится вам эта музыка или нет, но она определенно несет в себе нотки лета и легкости.

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Rick Ross — Rather You Than Me

Рик Росс сделал именно такой альбом, которого ждали все его поклонники ‒ со своим фирменным звучанием, узнаваемым речитативом и огромным количеством задействованных звезд.

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Jamiroquai — Automaton

Давно мы не слышали Jamiroquai, и вот настал момент выхода нового альбома, который покорил сердца как старых фанатов, так и тех, кто никогда не слушал эту потрясающую электронику (такие есть?).

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Bob Dylan — Triplicate

38-й студийный альбом Боба Дилана! Это вам не шутки шутить! Артист на сцене с 1959 года, и даже в свои 75 делает потрясающую и настоящую музыку.

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