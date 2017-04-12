Для Huawei и не только: обзор павербанка Huawei AP08Q с функцией быстрой зарядки

Несмотря на то, что Android-смартфоны лидируют по количеству проданных устройств, мир аксессуаров продолжает крутиться вокруг iPhone. Качественные чехлы от именитых производителей, гарнитуры с трехкнопочными пультами, колонки, док-станции — все это в огромном количестве доступно для пользователей iOS-устройств и только частично для тех, кто выбирает Android. Поэтому чаще всего производители сами выпускают фирменные аксессуары для флагманов и моделей ценового сегмента «выше среднего». Сегодня мы познакомимся с Huawei AP08Q — павербанком емкостью 10000 мАч и «двухсторонней» быстрой зарядкой, который может заинтересовать не только пользователей смартфонов Huawei.

Комплектация

Аккумулятор поставляется в стандартной упаковке, на которой изображено само устройство и расписаны его основные особенности. Внутри находится сам AP08Q, коротки кабель USB-microUSB и документация.

Дизайн

Huawei AP08Q выглядит стандартно — это же просто аккумулятор и «изобретать велосипед» компании незачем. Впрочем, мы все же хотим отметить как качество исполнения, так и дизайн — смотрится симпатично.

На выбор доступно два цвета корпуса — черный и белый. Нам достался светлый вариант. Корпус сделан из пластика и имеет стандартные размеры для устройств на литий-полимерных аккумуляторах емкостью 10000 мАч. Он немного уже и легче, но выше и толще популярного Xiaomi Mi Power Bank Pro (139х73,7х15,5 мм, 216 г против 128.5х75х12.58 мм и 223 г).

Белые пластиковые накладки матовые и с характерным ребристым узором, который имеет минимальный рельеф. Прибавим к этому прорезиненные боковины, а также скругленные углы и получим ухватистый павербанк. Аксессуар приятен тактильно и удобен в использовании. Размеры корпуса сравнимы с теми же Huawei P10 и P10 Plus — получается нормально держать в одной руке павербанк со смартфоном.

Huawei AP08Q и Huawei P10 Plus

Выбор производителем пластика вместо металла в качестве основного материала корпуса можно похвалить — меньше вероятность, что такой аккумулятор поцарапает устройство, для него не нужно покупать отдельный чехол (как для Xiaomi).

Также отметим наличие резинового «ушка», практически не привлекающий внимания логотип производителя на одной стороне корпуса и цифру 10 на другой.

Функциональность

Как мы уже говорили, емкость встроенного Li-Pol аккумулятора составляет 10000 мАч, объем запасаемой энергии — 38 Вт*ч. Сверху есть три разъема USB. MicroUSB и Type-C используются для зарядки самого павербанка, «обычный» USB-A — для зарядки устройств.

Не слишком удобно, что в комплекте есть только короткий кабель microUSB-USB — компания могла бы добавить или переходник, или полноценный кабель Type-C, особенно с учетом того, что большинство смартфонов, которые смогут раскрыть потенциал AP08Q оснащаются именно симметричным Type-C.

Проверка оставшегося заряда, а также принудительная перезагрузка или включение происходит с помощью единственной кнопки, расположенной сбоку. Там же находятся четыре аккуратных диода, сообщающих примерный уровень заряда и режим работы.

USB-A тут зеленого цвета — это означает, что перед нами версия с поддержкой быстрой зарядки (AP08Q). Еще существует более простой Huawei AP08 в аналогичном дизайне, с такой же емкостью, но с USB черного/белого цвета (без быстрой зарядки).

Диоды могут рассказать о режиме работы. Если первый светится не белым, а зеленым — это означает, что Huawei AP08Q заряжает смартфон или заряжается сам в режиме быстрой зарядки.

Аксессуар поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Для зарядки самого аккумулятора заявлены режимы 5/9В/2А и 12В/1,5А, для подключенных устройств — 5/9В/2А, что фактически аналогично спецификациям Qualcomm Quick Charge 2.0.

Huawei AP08Q и Huawei P10

Интересно, что стандарты быстрой зарядки в смартфонах Huawei отличаются. Например, прошлогодний флагман Honor 8 поставляется с «быстрым» ЗУ 5/9В/2А (совместим с Qualcomm QC2.0) и аналогичное железо используется в Huawei P9, а вот новый Huawei P10 работает с собственным Huawei SuperCharge — 4,5В/5А или 5В/4,5А.

Тестирование

Впрочем, мы можем сразу расставить расставить точки над «i». В режиме быстрой зарядки AP08Q будет заряжать Huawei P10/P10 Plus, Honor 8, Moto X Style, Samsung Galaxy S7 — фактически любой аппарат с поддержкой Qualcomm Quick Charge 2.0 (3.0) или аналогичными спецификациями зарядки. Работа c Huawei P10 объясняется совместимостью с прошлыми решениями, не заявленную производителем.

А вот для быстрой зарядки самого аккумулятора то же ЗУ Huawei SuperCharge от P10 не подойдет, зарядка будет идти в обычном режиме 5В/2А. Но все заработает, если блок питания поддерживает Quick Charge 2.0 или имеет аналогичные спецификации. Работу с упомянутыми выше устройствами мы проверили сами.

На практике от полностью заряженного AP08Q получилось два раза зарядить Huawei P10 (3200 мАч) в «быстром» режиме, а остатка хватило еще примерно на 15%. Аккумулятор «отдал» порядка 6500 мАч в пересчете на емкость аккумулятора смартфона, что является стандартным и хорошим результатом, сравнимым с тем же Mi Power Bank Pro от Xiaomi.

В быстром режиме аккумулятор полностью заряжал Huawei P10 примерно за 1 час и 40 минут. 50% заряда смартфон получал за 35-40 минут — чуть медленнее, чем от сетевого ЗУ SuperCharge.

От зарядного BlitzWolf BW-S6 с поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0 павербанк заряжается за 3 часа 30 минут, от обычного (5В/2А) — за 5 часов 30 минут.

Во время работы в любом из режимов корпус остается немного теплым, но не горячим. Режим быстрой зарядки работает независимо от уровня заряда аккумулятора. Сквозная зарядка, когда AP08Q заряжается сам и к нему подключен смартфон не работает — в этом случае заряжается только павербанк.