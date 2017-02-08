Экспресс-обзор фитнес-браслета Fitbit Charge 2

Последние несколько лет рынок фитнес-браслетов практически замер, и это не удивительно, ведь умные часы во много перебрали на себя их функциональность. Но компании не спешат избавляться от браслетов с электроникой в угоду часам, ведь последние всё ещё не могут обеспечить хорошую автономность, а их расширенные возможности часто остаются невостребованными. Компания Fitbit пока продолжает выпускать фитнес-браслеты, и сегодня мы рассмотрим самый новый из них — Fitbit Charge 2.

Дизайн и управление

Fitbit Charge 2 сложно назвать выразительным устройством, которое притягивает к себе внимание окружающих. Впрочем, и негатива его внешний вид не вызывает. Но крупные размеры Charge 2 делают его похожим на наручные часы, а как для последних, то у него простоватый дизайн.

Разнообразить его можно за счёт ремешков разного цвета, но учитывая, что используется собственный механизм крепления, покупать их придётся у Fitbit.

Ремешки при этом могут быть выполнены из резины или кожи в трёх размеры: S, L и XL.

Кроме ремешка, основным материалом Fitbit Charge 2 является пластик, который прикрывает экран и нижнюю часть с пульсометром, а боковины корпуса и кнопки сделаны из алюминия.

Качество материалов хорошее, но резиновый ремешок из-за фактурного покрытия легко собирает пыль и грязь, которую потом приходится с усилием оттирать.

Несмотря на спортивную направленность, браслет не имеет полноценной защиты от воды, и производитель не рекомендует брать его не то что в бассейн, но даже в душ.

Небольшой монохромный OLED дисплей в Fitbit Charge 2 отображает время, пульс, шаги, дистанцию, подъёмы, активные минуты, а также позволяет запустит отслеживание бега, секундомер и дыхательное упражнение на релаксацию.

Управляется всё это одной кнопкой, которая расположена на левой грани браслета. При одном нажатии происходит перелистывание меню браслета, а при длительном нажатии – выбор. Кроме этого, за счёт акселерометра, постукивание по корпусу может переключать информацию на дисплее.

Функциональность

Fitbit Charge 2 можно синхронизировать с устройствами на Android и iOS, а также со смартфонами и ПК на Windows 10 через соединение Bluetooth 4.0 и приложение Fitbit. С синхронизацией проблем нет, подключение держится стабильно.

В программу Fitbit записываются данные, которые собирает браслет. На её главном экране информация отображается блоками, при этом можно самостоятельно менять их положение, удалять и добавлять новые. Здесь собирается вся необходимая информация, можно посмотреть пройденные шаги, дистанцию, подъёмы, сожжённые калории, минуты активности, время во сне, пульс, а также вводить данные о потреблении воды и пищи. В целом, всё стандартно для подобных программ.

Впрочем, есть у Fitbit и некоторые особенности. В частности, это вкладка соревнований, которая позволяет присоединиться к одному из них, и, например, пробежать 10 км или за день пройти самое большое количество шагов.

Кроме этого, у Fitbit есть интеграция с другим сервисом компании Fitstar, который содержит видеоуроки с разнообразными упражнениями для укрепления разных групп мышц. Не все они бесплатные, но некоторые можно загружать без платной подписки.

Также в программе Fitbit есть закладка, в которой можно наблюдать за прогрессом друзей и даже обмениваться с ними сообщениями.

Fitbit Charge 2 на своём монохромном дисплее умеет показывать информацию о входящих звонках и SMS, но, к сожалению, не умеет отображать кириллицу. Все эти оповещения сопровождаются лёгкой вибрацией.

Ежедневно браслет автоматически считает шаги, подъёмы, время, проведённое во сне, а также пульс. Последний измеряется практически беспрерывно, пока устройство находится на руке. Точность оптического пульсометра можно назвать высокой, различия между нагрудным датчиком будут минимальными. Но во время занятий спортом браслет нужно хорошо фиксировать на руке, чтобы капли пота на коже не искажали результаты.

Fitbit Charge 2 может отслеживать занятия спортом, например, бег. Для этого в меню браслета даже есть отдельный пункт.

Данные, которые собирает устройство, вполне стандартные: дистанция, темп, подъёмы, пульс, сожжённые калории.

И так как GPS в браслете нет, то для большей точности пройденной дистанции нужно брать на пробежку смартфон.

Автономность

В зависимости от интенсивности использования автономность Fitbit Charge 2 может составлять 5-6 дней. По сравнению с более простыми фитнес-браслетами, которые работают месяцами, это не очень много, но чуть больше, чем могут предложить умные часы. А учитывая беспрерывное измерение пульса, это и вовсе можно назвать нормальным результатом.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge.ua за предоставление Fitbit Charge 2 на обзор