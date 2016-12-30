Экспресс-обзор игрового ноутбука ASUS ROG G752VS

Игровой ноутбук в первую очередь должен иметь хорошую видеокарту. А что, если в ноутбуке одна из лучших видеокарт для портативного решения в данный момент? ASUS ROG G752VS является как раз таким устройством, и одним из первых на украинском рынке оснащается мощным графическим адаптером ‒ NVIDIA GeForce GTX 1070. Давайте посмотрим, как эта модель покажет себя.

Комплект поставки

Ноутбук поставляется в большой картонной упаковке, внутри которой лежит фирменная сумка-чемодан с ноутбуком, блок питания, игровая мышь, а также рюкзак для переноски.

Дизайн

Уже с первого взгляда дизайн этого игрового ноутбука начинает ассоциироваться со спорткаром. Где-то так и напрашивается сравнение с Lamborghini, где-то с Porsche, а вот здесь типичный Ford Mustang, и именно последнего поколения. Безусловно, дизайн несет в себе мощь и динамику, но при этом ему присущ и стиль, и своеобразная изысканность.

На крышке нанесена фирменная эмблема ROG и две светодиодные полосы красно-оранжевого градиента. Под крышкой скрывается большой 17-дюймовый дисплей, обрамленный довольно широкими рамками. Клавиатурный блок выполнен в ассиметричном стиле ‒ левая сторона отличается от правой. Центр, вместе с клавиатурой, выполнены из матового пластика, а по бокам врезан холодящий руку металл. Все индикаторы находятся под большим тачпадом, а дополнительные клавиши для макросов — на металлической вставке в верхнем правом углу.

На оригинально выполненном днище ноутбука расположены сабвуфер и резиновые ножки. На тыльной грани корпуса находится отверстия системы вентиляции с красной подсветкой.

Размеры ASUS ROG G752VS традиционные для 17-дюймового игрового ноутбука, и составляют 428х334х53 мм, при весе 4,4 кг.

Клавиатура, тачпад

В ASUS G752VS используется полноразмерная островная клавиатура с мягким средним ходом. Имеется красная подсветка и, по классике, выделены игровые клавиши WASD. Тачпад большой и довольно необычной трапециевидной формы, клавиши под ним широкие и с приятным мягким ходом. Работает тачпад отлично, во время работы с браузером или офисными приложениями можно обходиться без мыши.

Подключение

На левом торце расположен кенсингтонский замок, два порта USB 3.0, привод DVD-RW и слот для карт памяти. Справа целый набор разъемов: три 3,5-мм джека, два из которых работают на вход (один из них совмещен с оптическим цифровым), а третий — для микрофона на вход; USB Type-C, два USB 3.0, mini Display Port, HDMI и RJ45.

Коммуникации

За проводное подключение к сети отвечает гигабитный адаптер от Realtek, а за беспроводное — решение от Intel, AC8260 с поддержкой Wi-Fi стандарта AC. Нареканий к пропускной способности нет абсолютно никаких.

Дисплей

17-дюймовый дисплей ASUS G752VS оснащается матрицей IPS с разрешением 1920х1080 точек. Кроме этого, есть поддержка технологии G-Sync, которая синхронизирует количество FPS в игре с частотой обновления дисплея.

Качество экрана хорошее, углы обзора также можно назвать максимальными. Разрешение дисплея для 17-дюймовой диагонали не самое высокое, но это абсолютно не вызывает дискомфорта ни во время работы за ноутбуком, ни во время игры.

Производительность

В ASUS G752VS используется процессор Intel, выполненный по архитектуре Skylake ‒ Core i7 6700HQ со штатной тактовой частотой 2,6 ГГц (в режиме Turbo Boost ‒ 3,5 ГГц) и встроенной графикой Intel HD 530.

Как уже было написано во вступлении, перед нами один из первых ноутбуков с GeForce GTX 1070 (8 ГБ GDDR5), и как можно уже догадаться, производительность в играх максимальная.

Оперативной памяти в устройстве 64 ГБ DDR4. Хранилище данных организовано на основе SSD объемом 256 ГБ и HDD на 1 ТБ.

Скорость работы максимальная, как в при использовании Windows 10 и программ, так и в играх. Например, Mafia III в среднем на максимальных настройках графики выдает 70 FPS, а Quantum Break — 75 FPS. Мощности хватит даже для комфортной игры в 4K и для VR. C результатами бенчмарков можете ознакомиться ниже.

Охлаждение

Для охлаждения используется специальный кулер с испарительной камерой и медными тепловыми трубками. Такое решение, за счет изменения состояния теплоносителя из жидкого в газообразное, позволяет очень эффективно рассеивать тепло. И в действительности это так, при максимальной нагрузке процессора более 80 градусов Цельсия нам не удалось получить.

Автономность

При максимальной нагрузке и яркости ноутбук выдерживает около 1,5 часов, при минимальной в режиме чтения ‒ чуть более 5 часов. Вполне предсказуемые результаты для такой сверхмощной машины.