Если итальянцам нет равных в трагикомедиях, то британцев никто не переплюнет в черном юморе. Вспомним хотя бы Death at a Funeral, Keeping Mum, Shaun of the Dead, Hot Fuzz или The World’s End. В этот ряд отлично ложится и Free Fire Бена Уитли, правда, армагеддец здесь намечается локальный, в пределах одного заброшенного портового склада.

Free Fire / «Перестрелка» Жанр черная комедия

Режиссер Бен Уитли

В ролях Киллиан Мёрфи (Крис), Шарлто Копли (Вернон), Арми Хаммер (Орд), Бри Ларсон (Джастин), Джек Рейнор (Гарри) и др.

Студии BFI, Rook Films, StudioCanal

Год выпуска 2016

IMDb, КиноПоиск

1978 г. Несколько членов ИРА приезжают в Бостон, чтобы приобрести партию нелегального автоматического оружия для ирландских повстанцев. Сделка проходит ночью на заброшенном складе в порту. Несмотря на некоторые разногласия в процессе торговли, стороны уже готовы заключить соглашение, как вдруг из-за одной случайности все летит в тартарары, и склад превращается в поле боя. А внешне вполне цивилизованные люди – в безумных животных, готовых убивать другу друга безо всяких зазрений совести.

Free Fire никоим образом не боевик, поэтому не ждите эффектной стрельбы в прыжке с двух рук точно в яблочко. Стрелки из героев фильма просто никудышные, так что большинство пуль уйдут просто в бетон и пыль, зато гарантировано будет много рикошетов, дурацких ранений, ругани и угроз. А еще совершенно идиотских решений, пустой надежды, временных альянсов, предательства и глупых смертей. Не будет только одного – попытки договориться.

Никогда бы не поверил, если бы мне сказали, что полтора часа наблюдать, как десять человек ползают в пыли, пытаясь убить друг друга, настолько увлекательно и… смешно. Да, несмотря на всю кровавость происходящего, местами совсем в стиле фильмов Тарантино, Free Fire – это комедия с блестящими диалогами и яркими персонажами. Несмотря на явное безумие и даже мерзость некоторых из них, к ним проникаешься симпатией и с вниманием следишь за перипетиями перестрелки. Отдельное развлечение – попытаться угадать, кто из героев фильма доживет до финала и удастся ли ему или им унести со склада заветный чемоданчик, набитый долларами.

Free Fire – камерный боевик, все действие не выходит за пределы того самого грязного портового склада, в этом он опять-таки схож с The Hateful Eight. Точно так же у многих героев фильма есть собственные секреты, которые еще вылезут в процессе перестрелки. Несмотря на скудность окружающей обстановки и ограниченность доступных средств, авторы смогут несколько раз удивить вас необычными ракурсами и нестандартными боевыми решениями, прямо в стиле какой-нибудь Battle Royale.

На самом деле Free Fire даже не о перестрелке. Скорее он о неумении идти на компромисс, нежелании услышать друг друга. О том, как из-за одного идиота все может пойти наперекосяк. А еще — об инстинктивной необходимости защищать своих, даже если они совершенно не правы и со всех сторон виноваты. Чем это обычно заканчивается, можно увидеть в ироничном финале картины.

Пожалуй, Free Fire — лучшее из того, что есть в украинском прокате на этой неделе.