Первая игровая экранизация Ghost in the Shell изначально выглядела затеей довольно рискованной — планка, установленная полнометражным аниме 1995 года, находится на уж слишком большой высоте, которую и рисованные-то продолжения преодолеть не смогли, куда уж тут Руперту Сандерсу, с его Белоснежкой и охотником да парой короткометражек за плечами.

Ghost in the Shell / ”Призрак в доспехах” Жанр киберпанк, боевик

Режиссер Руперт Сандерс

В ролях Скарлетт Йоханссон (Майор), Йохан Филип Асбек (Бато), Такэси Китано (Дайсукэ Арамаки), Жюльет Бинош (др. Уэле), Майкл Питт (Кудзэ),Чин Хань (Хан), Питер Фердинандо (Каттер) и др.

Компании DreamWorks, Grosvenor Park Productions, Paramount Pictures, Seaside Entertainment

Год выпуска 2017

IMDb, КиноПоиск

А еще не стоит сбрасывать со счетов армию поклонников манги и оригинальной ленты, которая вряд ли будет благодарна Голливуду только за сам факт выхода «Призрака в доспехах» на большой экран, но зато с удовольствием распнет за малейшие отступления от первоначального сюжета. Так что Сандерс решил к нему не привязываться вовсе и, вдохновляясь идеями оригинала и более позднего «Синдрома одиночки», рассказал собственную историю, не забывая при этом скрупулезно, буквально покадрово воссоздавать знаковые сцены из аниме Мамору Осии. В итоге лента стала не ремейком, а скорее ребутом франшизы.

Майор Мира Киллиан — агент Девятого отдела, борющегося с кибертерроризмом, самым опасным видом преступности в 2029 году. В отличие от аниме, фильм оставляет в стороне политические темы и разборки между представителями разных ведомств, и фокусируется на противостоянии спецагентов и таинственного хакера Кудзэ, ведущего персональную войну с представителями корпорации Hanka Robotics. Именно эта компания, между прочим, создала синтетическое тело Майора, куда поместила мозг пострадавшей от террористической атаки девушки-беженки, после чего передала получившегося киборга в Девятый отдел. Поэтому охота на Кудзэ в каком-то смысле для Миры дело личное. Впрочем, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Помимо вопросов личностной идентификации, Мира страдает от периодических глюков, которые сотрудники Hanka объясняют побочными эффектами трансплантации мозга и постоянно пичкают Майора лекарством для их подавления. Да и то, что всемогущий хакер выбрал целью для своих атак не политиков и банкиров, а высокопоставленных сотрудников Hanka Robotics, выглядит подозрительно. Промышленный шпионаж или что-то другое?

Сюжет фильма трудно назвать оригинальным, практически все его повороты предсказуемы и удивляться им не получается. Даже ответ на вопрос, почему главную героиню зовут Мира Киллиан и куда подевалась Мотоко Кусанаги, лежит на поверхности. Да и сама героиня стала попроще, под стать сюжету, она больше не блещет детективной работой, не цитирует апостола Павла, да и ее философские самокопания слегка отошли на второй план, уступив место экшену.

Зато вот к нему как раз никаких претензий, перестрелки и бои насыщены бешеной динамикой и смотрятся великолепно, разве что сцена сражения с татикомой-переростком немного буксует, явно для пущего драматизма. Да и вообще, визуальная эстетика у фильма просто потрясающая. Город, населяющие его роботы, костюмы персонажей — все это делает «Призрак в доспехах» одним из самых красивых фильмов про киберпанк на моей памяти. Авторы, между прочим, старались не злоупотреблять компьютерной графикой, и многие вещи, включая скелет Майора и запоминающегося робота-гейшу, которого вы могли видеть в трейлерах, были изготовлены вручную. Одним словом, одна только работа декораторов, костюмеров и специалистов по спецэффектам заслуживает того, чтобы сходить в кино.

Однако, как мы говорили в начале, нельзя снимать фильм по любимой миллионами франшизе и ожидать, что фанаты простят упрощения и отклонения в сторону от оригинала.

Первую долю токсичных комментариев «Призрак в доспехах» образца 2017 года получил задолго до выхода — в интернете ленту освистали за то, что на главную роль выбрали Скарлетт Йоханссон (вбейте в Google Ghost in the Shell whitewashing, если вы не в курсе). Что ж, у фильма, конечно, есть свои проблемы, но белая актриса, играющая азиатку, явно среди них не числится. Во-первых, потому, что он дает ясный и четкий ответ на вопрос о том, почему так получилось. Во-вторых, в контексте проблематики сеттинга все эти нелепые истерики о цвете кожи и разрезе глаз выглядят еще смешнее, чем претензии о притеснении чернокожих актеров Американской академией кинематографических искусств и наук. В здешнем 2029 человек без аугментаций — диковинка, а вот замена органов — дело обыденное, один из героев, к примеру, устанавливает себе искусственную печень только ради того, чтобы выпивать больше спиртного. Вопрос о расовых, половых и культурных различиях в безымянном мегаполисе не поднимается. Майор посещает девушку, чтобы отвлечься от проблем, Дайсукэ Арамаки, глава Девятого отдела, разговаривает исключительно на японском, что не вызывает никаких проблем у его белых подчиненных. Очевидно, перевод в новом обществе больше не требуется.

Так что глупо обсуждать расовую принадлежность в мире, где главный вопрос — а человек ли ты вообще и кого считать человеком? «Призрак в доспехах» — это очередное современное переложение известного парадокса с кораблем Тесея, в котором за сотни лет были заменены все доски, из-за чего возник вопрос — а тот ли это еще корабль, или уже новый? Сколько частей тела можно заменить имплантами, чтобы иметь возможность продолжать называть себя человеком? Где находится эта грань и кто ее устанавливает? У Майора человеческий мозг, заключенный в кибернетическое тело, она мыслит, самостоятельно принимает решения, порой отказывается следовать процедуре и вообще выглядит человечней большинства агентов Девятого отдела, несмотря на механические движения и необходимость проходить регулярное техобслуживание. В то время как большинство “настоящих” людей можно взломать и перепрограммировать из-за вживленных в мозг имплантов.

Впрочем, именно тут возникает основная проблема фильма — он не спешит отвечать на поставленные вопросы, скатившись в финале к банальной и избитой теме торжества справедливости и победе добра над злом. Вторая проблема — второстепенные персонажи здесь в прямом смысле слова второстепенные. Если в аниме Кусанаги была связана с коллегами очень тесно, а у того же Бато к ней были чуть более чем дружеские чувства, то здесь агенты Девятого отдела появляются на экране довольно редко и скорее похожи на безымянных статистов. После просмотра вспоминаешь разве что Бато и собственно Дайсукэ Арамаки. Кстати, обидно, что у Такэси Китано не так много минут экранного времени, в роль он вжился отлично.

Стоит ли идти на фильм? Если вы любите в первую очередь красивую и динамичную фантастику, то идите обязательно, он вас не разочарует. А вот ярым почитателям рисованного Ghost in the Shell я бы порекомендовал дважды подумать — упрощенная философия и измененный сюжет могут серьезно подпортить вам впечатление от просмотра. Если же вы уже посмотрели и горите желанием выразить свое негодование в комментариях, то подумайте параллельно еще вот над чем — есть ли примеры игровых экранизаций аниме, которые бы не уступали оригиналу? Потому что мне что-то ничего на ум не приходит.