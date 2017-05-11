Mi Headphones Comfort: обзор комфортных наушников

Mi Headphones Comfort: обзор комфортных наушников

Mi Headphones Comfort обещают Hi-Res и комфорт, что нужно абсолютно каждому меломану при ежедневном прослушивании музыки. Давайте проверим, насколько хороши эти наушники.

Xiaomi Mi Headphones 2 White
Наушники, гарнитуры на
от 1 259 грн
Предложений: 29
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Наушники предоставлены магазином Mi.ua

Комплектация

В комплекте лежат сами Mi Headphones Comfort и мягкий чехол для переноски. Несмотря на достаточно скромную цену, коробка и подача на очень высоком уровне.

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Дизайн

Смотрятся Mi Headphones Comfort отлично ‒ как за счет дизайна, так и благодаря использованию действительно качественных материалов. Пускай это всего лишь пластик и кожзам, но выглядят и ощущаются они на уровне.

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Оголовье с внутренней стороны покрыто мягким софт-тач материалом, который приятно прилегает к голове и не создает дискомфорта. Внешняя сторона чаш покрыта пластиком с переливающимся рисунком. Кабель классический ‒ резиновый с прямым джеком. К нам на тест попали белые наушники, но также есть варианты с другими, более жизнерадостными, окрасами.

 

Эргономичность

При длительном прослушивании Mi Headphones Comfort никакого дискомфорта не возникает, а это значит, что приставка Comfort в наименовании модели стоит не просто так. Наушники подойдут абсолютно ко всем сценариям: от тренажерного зала, до офиса.

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Бегать в таких крупных наушниках не очень удобно, но я думаю найдутся люди, которым и для бега они подойдут. Внешняя часть левой чаши кликабельная и отвечает за управление плеером и звонками ‒ реализовано удобно. Для разговоров на кабель вынесен микрофон.

 

Звучание

В последнее время производители начали злоупотреблять использованием слов Hi-Res Audio в своих наушниках. Куда не глянь ‒ везде аудио высокого разрешения. Но это не всегда соответствует действительности. Mi Headphones Comfort не стали исключением, хотя играют они неплохо для своей цены. Тем не менее это не Hi-Res, хотя звук получается вполне детальным и аккуратным.

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Чувствуется недостаток ширины звучания, сцена немного сжатая, хотя это можно поправить при использовании более сильных источников. Например, при прослушивании с iBasso DX200 звук намного больше радовал, чем в паре с iPhone 6s. Звучание не завалено в низкие или высокие, оно, можно сказать, оптимальное за эти деньги.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн, стоимость, комфорт, материалы, неплохое звучание, функциональная кнопка на левой чаше, микрофон
Минусы: это не Hi-Res
Вывод: Mi Headphones Comfort ‒ хорошие и действительно удобные наушники. В них производителю удалось удачно совместить приятный дизайн, комфорт во время использования, качественные материалы, неплохой звук и функциональность по вполне адекватной стоимости. Но к чему здесь наклейка Hi-Res, нам выяснить так и не удалось.

Технические характеристики

Mi Headphones Comfort: обзор комфортных наушниковXiaomi Mi Headphones 2 White
1 259 − 1 949 грн
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ТипНаушники/телефонная гарнитура
Способ подключения / радиус действияпроводной
Тип конструкциинакладные
Тип акустического оформленияполуоткрытые
Тип крепленияоголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)метал + кожзам/метал/кожзам
Складная конструкция+
Поворотные чаши+
Водостойкий корпус-
Конструкция излучателядинамический
Количество излучателей в одном наушнике1
Частотный диапазон, Гц20-40000
Сопротивление, Ом32
Чувствительность, дБ107
Максимальная входная мощность, мВт50
Тип магнитанет данных
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Конструкция микрофонавстроенный в кабель
Направленностьнет данных
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)+
Длина шнура, м1,4
Тип кабелястандартный
Подключение кабеля-
Съемный кабельmini jack 3,5 mm
Тип разъемапрямой
Форма штекера220
Вес, гсеребро/белый
Цвет-
Питание / время работы+
Игровая гарнитура-
Поддержка объемного звука+
Apple-совместимость+
Android-совместимостьНаушники, руководство пользователя

Редакция благодарит Mi.ua за предоставленные для тестирования наушники

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