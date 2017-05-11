Mi Headphones Comfort: обзор комфортных наушников

Mi Headphones Comfort обещают Hi-Res и комфорт, что нужно абсолютно каждому меломану при ежедневном прослушивании музыки. Давайте проверим, насколько хороши эти наушники.

Наушники предоставлены магазином Mi.ua

Комплектация

В комплекте лежат сами Mi Headphones Comfort и мягкий чехол для переноски. Несмотря на достаточно скромную цену, коробка и подача на очень высоком уровне.

Дизайн

Смотрятся Mi Headphones Comfort отлично ‒ как за счет дизайна, так и благодаря использованию действительно качественных материалов. Пускай это всего лишь пластик и кожзам, но выглядят и ощущаются они на уровне.

Оголовье с внутренней стороны покрыто мягким софт-тач материалом, который приятно прилегает к голове и не создает дискомфорта. Внешняя сторона чаш покрыта пластиком с переливающимся рисунком. Кабель классический ‒ резиновый с прямым джеком. К нам на тест попали белые наушники, но также есть варианты с другими, более жизнерадостными, окрасами.

Эргономичность

При длительном прослушивании Mi Headphones Comfort никакого дискомфорта не возникает, а это значит, что приставка Comfort в наименовании модели стоит не просто так. Наушники подойдут абсолютно ко всем сценариям: от тренажерного зала, до офиса.

Бегать в таких крупных наушниках не очень удобно, но я думаю найдутся люди, которым и для бега они подойдут. Внешняя часть левой чаши кликабельная и отвечает за управление плеером и звонками ‒ реализовано удобно. Для разговоров на кабель вынесен микрофон.

Звучание

В последнее время производители начали злоупотреблять использованием слов Hi-Res Audio в своих наушниках. Куда не глянь ‒ везде аудио высокого разрешения. Но это не всегда соответствует действительности. Mi Headphones Comfort не стали исключением, хотя играют они неплохо для своей цены. Тем не менее это не Hi-Res, хотя звук получается вполне детальным и аккуратным.

Чувствуется недостаток ширины звучания, сцена немного сжатая, хотя это можно поправить при использовании более сильных источников. Например, при прослушивании с iBasso DX200 звук намного больше радовал, чем в паре с iPhone 6s. Звучание не завалено в низкие или высокие, оно, можно сказать, оптимальное за эти деньги.

Редакция благодарит Mi.ua за предоставленные для тестирования наушники