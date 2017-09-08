Мобильная осень в представлении ASUS

Компания ASUS представила в Украине россыпь разноплановых новинок. Мобильные системы различных форматов, впервые показанные на июньской выставке Computex 2017, теперь доступны в нашей стране или в ближайшее время попадут в розничную продажу.

По оценке производителя, за первые шесть месяцев 2017 года украинский рынок ноутбуков вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ASUS продолжает занимать лидирующие позиции.

По словам Ивана Бесского, в начальном сегменте увеличивается доля ноутбуков на базе процессоров Intel Core, тогда как интерес к устройствам на бюджетных чипах Pentium и Celeron снижается. Требования к производительности систем увеличиваются, при этом определенный запас нужен даже в тех случаях, когда речь идет о повседневной работе с офисными приложениями.

Однако цена устройства все еще играет важную роль, потому наиболее продаваемыми моделями с диагональю экрана 17” оказались ноутбуки линейки ASUS X751S стоимостью $350–400. Однако драйверами рынка являются устройства форматов 13–15”.

ASUS ZenBook Flip S (UX370UA)

Для ценителей имиджевых функциональных решений компания предлагает ультрабук-трансформер ASUS Zenbook Flip S (UX370UA).

Без излишней скромности производитель называет эту модель самым тонким ноутбуком с экраном, который вращается на 360 градусов. Действительно, инженеры целенаправленно старались максимально уменьшить габариты ASUS Zenbook Flip S. В итоге толщина 13,3-дюймового трансформера составляет всего 10,9 мм при массе в 1,1 кг. Навскидку оценивая такие массо-габаритные характеристики, можно было бы предположить об использовании сверхэкономичных процессоров, однако новые «флипы» заряжены Core i5-7200U или Core i7-7500U, а позже в этом же формате будут доступны модели на базе недавно представленных мобильных чипов Intel Core 8-го поколения (Core i5-8250U или Core i7-8550U). Объем оперативной памяти – 8 ГБ или 16 ГБ, емкость накопителя – 512 ГБ (M.2 SATA) или 1 ТБ (M.2 PCI-E).

Из интерфейсной обвязки можно отметить наличие двух портов USB Type-C (USB 3.1 Gen 1), которые можно использовать как для передачи данных, так и для зарядки. В комплекте с устройством будет поставляться компактный хаб с HDMI, USB Type-A и сквозным Type-C. На правой грани размещен сенсор отпечатков пальцев, а также кнопка включения и регулировки громкости.

Корпус сделан из прочного алюминиевого сплава, экран имеет тонкие рамки, при этом используются матрицы IPS с разрешением Full HD или 4К, которые прикрываются защитным стеклом Gorilla Glass. В обоих случаях используется сенсорное покрытие, что ожидаемо для трансформеров, которые могут использоваться в формате ноутбука, фото/видео-рамки или планшета.

Производитель заявляет, что для ASUS Zenbook Flip S используется специально разработанные петли ErgoLift, выдерживающие до 20 тыс. циклов открытий/закрытий.

ASUS Zenbook Flip S UX370UA будет доступен в двух цветовых вариантах – темно-синем с золотистой окантовкой и черном с серебристым кантом. В Украине будут предлагаться топовые версии с процессором Core i7-7500U, которые отличаются лишь объемом накопителя, потому рекомендуемая стоимость окажется немалой – от $1400.

Чуть больше впечатлений и фото трансформера можно найти в нашем первом взгляде с тайваньской презентации ASUS Zenbook Flip S.

ASUS ZenBook Pro UX550

Еще одна новинка, которая также была представлена на тайваньской выставке – ASUS ZenBook Pro UX550. Среднеформатная модель с диагональю экрана 15,6”.

Толщина в 18,9 мм и вес 1,8 кг номинально позволяют отнести устройство к категории ультрабуков, но этот термин используется все реже. За последние несколько лет производители посадили на “диету” устройства такого класса, потому, сейчас это если еще не норма, то ориентир к которому стоит стремиться.

ASUS ZenBook Pro UX550 – это система для работы, потому оснащение соответствующее. Ноутбуки комплектуются только 4-ядерными процессорами Core i5-7300HQ или Core i7-7700HQ, имеют на борту 8/16 ГБ DDR4, а в качестве накопителя предлагаются только SSD (256 ГБ – SATA, 512 ГБ/1 ТБ – PCI-E). ASUS ZenBook Pro UX550 обязательно оснащаются дискретными видеокартами GeForce GTX 1050/1050 Ti, потому рабочий перерыв можно сделать нескучным, а CUDA поможет с вычислениями, например, во время кодирования видео.

Подробнее о возможностях ASUS ZenBook Pro UX550 можно почитать в нашем обзоре, остается отметить, что ноутбуки линейки уже поступили в продажу. Версия UX550VD c процессором Core i5-7300HQ, 8 ГБ памяти, SSD 256 ГБ и GeForce GTX 1050 оценивается примерно в $1500. Топовая модификация стоит порядка $2300.

ASUS ROG ZEPHYRUS (GX501VI)

Наконец добрался до наших берегов и триумфатор Computex 2017 – ASUS ROG ZEPHYRUS. За этой моделью закреплено звание самого тонкого игрового ноутбука с видеокартой GeForce GTX 1080.

Концепция NVIDIA Max-Q Design позволила производителям радикально уменьшить габариты игровых моделей с топовой дискретной графикой. И ASUS ROG ZEPHYRUS – один из из самых неординарных представителей, использующих такой подход. 15,6-дюймовая модель с 4-ядерным Core i7-7700HQ и GeForce GTX 1080 на борту весит 2,2 кг и умещается в корпус толщиной 16,9 мм.

При этом ROG ZEPHYRUS имеет очень оригинальную конструкцию системы охлаждения. В рабочем положении после открытия дисплейного блока на нижней панели образуется щель для дополнительного забора холодного воздуха. Непривычно и расположение клавиатурного блока, смещенного к нижней грани, а также сенсорной панели, попутно выполняющей функции цифрового блока и расположенной у правого борта.

Стоит также напомнить, что ноутбук оснащается IPS-матрицей с разрешением Full HD. Экран имеет матовое покрытие, поддерживает G-Sync и частоту обновления 120 Гц. Идеальная комбинация для мощного игрового ноутбука. На оснащении ASUS ROG ZEPHYRUS мы подробнее останавливались во время первого мимолетного знакомства с ноутбуком. Теперь наконец-то появилась возможность детальнее изучить его возможности и поделиться результатами своих экспериментов.

Пока же можем отметить, что в Украине будет доступна одна конфигурация ASUS ROG ZEPHYRUS. Это версия с процессором Сore i7-7700HQ, видеокартой GeForce GTX 1080 Max-Q 8 ГБ, 24 ГБ DDR4-2400 и скоростным накопителем на 512 ГБ (M.2, PCI-E). Такой набор оценен в $3560. Уникальные игровые «спорткары» – удовольствие недешевое.

ASUS VivoBook 14 (X405)

Вскоре ASUS порадует и пользователей с более приземленными требованиями к мобильной платформе, которые хотят получить хорошую “рабочую лошадку” по честной цене. Для таких случаев производитель предлагает рассмотреть ASUS VivoBook 14 (X405).

14-дюймовая модель, оснащенная IPS-экраном с разрешением Full HD. Аппаратная платформа может заметно разниться, но в Украине будут предлагаться модификации с процессорами Core i3-7100U/i5-7200U/i7-7500U, дискретной видеокартой GeForce 940MX 2ГБ и оперативной памятью DDR4-2133 объемом 6 ГБ, 8 ГБ или 16 ГБ. При этом будет предлагаться гибридная дисковая подсистема, состоящая из SSD на 128 ГБ и жесткого диска емкостью 1 ТБ.

ASUS VivoBook 14 получил нехарактерные для этого класса массогабаритные характеристики. Ноутбук весит 1,3 кг при толщине корпуса 18,75 мм. Модель предлагает хороший набор портов: USB 3.1 Gen1, 2xUSB 2.0, USB Type-C (USB 3.1 Gen1), полноформатный HDMI, розетку Ethernet и кард-ридер SD. Будут доступны модификации с сенсором отпечатка пальцев. Ноутбуки будут предлагаться с Windows 10 Home, но базовые версии для снижения цены могут поставляться с предустановленной бесплатной Endless OS.

Еще до появления в розничной продаже мы уже успели подготовить обзор этой модели. Отметим лишь, что X405 обещают в конце сентября, а стоимость ноутбуков этой линейки будет начинаться от $699.

ASUS VivoBook S14 (S406)

В конце октября в продаже должна появится еще одна 14-дюймовая модель – ASUS VivoBook S14 (S406).

Это еще более тонкие (14,8 мм) и легкие (1,15 кг) ноутбуки схожего формата, которые также станут первыми ультрабуками ASUS на базе чипов Intel Core 8-го поколения (Core i5-8250U и Core i7-8550U). В то же время для самой доступной версии будет использоваться Core i3-7100U.

ASUS VivoBook S14 также получат 14-дюймовый экран с тонкими боковыми рамками, матрицей IPS и разрешением Full HD. Для ноутбуков линейки предусмотрена только интегрированная графика, которая зависит от модели используемого процессора. Объем оперативной памяти – до 16 ГБ LPDDR3, а в качестве накопителя предусмотрены лишь SSD на 128/256/512 ГБ.

Состав интерфейсный разъемов отличается от такового для классических VivoBook 14. В данном случае используется по одному порту USB 3.1 Gen1 и USB 2.0, а также Type-C (USB 3.1 Gen1). В угоду миниатюризации используется видеовыход micro-HDMI, кардридер принимает карточки microSD, а для подключения к проводной сети понадобится использовать внешний USB-адаптер. Из особенностей ASUS VivoBook S14 (S406) можно также отметить наличие подсветки клавиатуры.

Как мы уже отмечали, официальные поставки ноутбукой линейки планируются в конце октября, при этом ожидаемая розничная цена ASUS VivoBook S14 (S406) в Украине – от $799.