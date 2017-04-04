Обзор беспроводного комплекта Logitech Wireless Combo MK240

Обзор беспроводного комплекта Logitech Wireless Combo MK240

Несмотря на то что гость сегодняшнего обзора присутствует на рынке не первый год, мы все равно не отказались от возможности протестировать лично бестселлер от компании Logitech. Данный комплект заслуженно пользуется высоким спросом, ведь он обладает рядом достоинств, о которых мы расскажем вам в этом обзоре.

Logitech Wireless Combo MK240 White (920-005791)
Мыши, клавиатуры на
от 630 грн
Предложений: 61
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Комплектация

В комплект поставки входит мышь M212, клавиатура K240, набор из 4 батареек AAA (по 2 для каждого устройства), ресивер старого образца и документация. К сожалению, модель не комплектуется микроресивером Unifying. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что этот недостаток исправлен в новой версии комплекта, получившей приставку «Nano» в названии.

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Внешний вид

На обзоре побывала белая версия набора с вкраплениями зеленых цветов. Также существует и черная версия, на наш взгляд, более практичная.

Разумеется, при первом взгляде ощущается, что MK240 был выпущен не вчера, и по сравнению с ним становится заметно, как шагнул вперед дизайн Logitech. К дизайну у нас не возникло особых претензий, за исключением нанесения надписей на клавишах.

При взгляде на них сразу возникает ассоциация с не очень качественной ксерокопией или печатью на матричном принтере. Это касается клавиатуры — к мыши вопросов нет, она простая с виду и ее дизайн типичен для продукции Logitech — простота и минимализм.

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Оба устройства выполнены из матового и довольно качественного пластика. Сборка отличная, подгонка деталей и жесткость конструкции как мыши, так и клавиатуры на хорошем уровне.

 

Удобство использования

С точки зрения эргономики к мыши и клавиатуре есть вопросы, но, с учетом их позиционирования, замечания не будут критичными. Но при покупке их все же стоит учитывать.

Начнем с мыши. Она достаточно простая и компактная. Ее функциональность представлена базовыми возможностями — парой клавиш и колесиком прокрутки. Корпус мыши симметричен и подойдет как для левой, так и для правой руки.

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Она достаточно легкая, но не очень ухватистая. При необходимости постоянного подъема мыши над поверхностью ее следует держать покрепче.

Мышь оснащена оптическим сенсором с максимальным разрешением 1000 dpi. Немного, но для нетребовательных пользователей этого будет достаточно. Мышь неплохо ведет себя на ткани, что немаловажно, ведь комплект часто приобретается для подключения к медиацентру в паре с телевизором.

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Клавиатуру тоже нельзя назвать эталоном эргономики ввиду ее компактности. Но, в попытках сделать устройство небольшим и легким чем-то приходится жертвовать. В данном случае под нож пошел цифровой блок, а от блока навигации по тексту остались только стрелки, да и те были ужаты. За исключением этого, а также упомянутого нюанса нанесения обозначений, других претензий к клавиатуре у нас нет.

А вот печатать на клавиатуре — одно удовольствие. Клавиши обладают достаточно коротким ходом, здесь используется мембранные переключатели.

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Даже при очень активном наборе уровень шума находится на низком уровне. Есть поддержка мультимедийных функций через модификатор Fn. Дополнительное программное обеспечение для настройки комплекта не требуется.

Кстати, клавиатура обладает интересной особенностью — она защищена от влаги, а на днище находятся отверстия для слива жидкости.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: внешний вид неплох и по сей день; влагозащищенность клавиатуры; время автономной работы
Минусы: качество нанесения символов на клавиатуре; приемник не Unifying
Вывод: В целом комплект можно назвать хорошей покупкой, даже на сегодняшний день. Данный беспроводной комплект сочетает в себе компактность и легкость - именно то, что нужно для использования в паре с телевизором или в условиях ограниченного рабочего пространства. Порадовало и время автономной работы, для клавиатуры составляющее 24 месяца, а для мыши - 12 (по заявлению производителя).

Технические характеристики

Обзор беспроводного комплекта Logitech Wireless Combo MK240Logitech Wireless Combo MK240 White (920-005791)
630 − 1 111 грн
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Тип манипулятораКомплект: клавиатура и мышь
Назначениедля настольных ПК, для медиацентров
Подключениебеспроводное
Интерфейс коммуникации с ПКрадиоинтерфейс (USB)
Приемник (размер)стандартный
Питание манипулятора (для беспроводных)2xАА (клавиатура),1xAA (мышь)
Цвет корпусабелый
Тип клавиатурыкомпактная
Тип клавиш мембранный
Количество дополнительных клавиш7
Наличие подставки под запястья-
Манипулятор прокрутки-
Цифровой блок-
Цвет символов кириллицынет данных
Подсветка клавиш-
Конструкция корпусасимметричная для левшей
Тип сенсораоптический
Разрешение, dpi1000
Количество кнопок3
Количество колесиков прокрутки1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная+/-
Дополнительно-
Размеры, мм288x138x21 (клавиатура), 108x70x38 (мышь)
Вес, г312 (клавиатура), 55 (мышь)
Радиус действия радиоканала, м10
ДополнительноРусско-английская раскладка клавиатуры, влагозащищенная конструкция, срок службы батареи составляет 24 месяца для клавиатуры и 12 месяцев для мыши.
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