Обзор беспроводного комплекта Logitech Wireless Combo MK240

Несмотря на то что гость сегодняшнего обзора присутствует на рынке не первый год, мы все равно не отказались от возможности протестировать лично бестселлер от компании Logitech. Данный комплект заслуженно пользуется высоким спросом, ведь он обладает рядом достоинств, о которых мы расскажем вам в этом обзоре.

Комплектация

В комплект поставки входит мышь M212, клавиатура K240, набор из 4 батареек AAA (по 2 для каждого устройства), ресивер старого образца и документация. К сожалению, модель не комплектуется микроресивером Unifying. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что этот недостаток исправлен в новой версии комплекта, получившей приставку «Nano» в названии.

Внешний вид

На обзоре побывала белая версия набора с вкраплениями зеленых цветов. Также существует и черная версия, на наш взгляд, более практичная.

Разумеется, при первом взгляде ощущается, что MK240 был выпущен не вчера, и по сравнению с ним становится заметно, как шагнул вперед дизайн Logitech. К дизайну у нас не возникло особых претензий, за исключением нанесения надписей на клавишах.

При взгляде на них сразу возникает ассоциация с не очень качественной ксерокопией или печатью на матричном принтере. Это касается клавиатуры — к мыши вопросов нет, она простая с виду и ее дизайн типичен для продукции Logitech — простота и минимализм.

Оба устройства выполнены из матового и довольно качественного пластика. Сборка отличная, подгонка деталей и жесткость конструкции как мыши, так и клавиатуры на хорошем уровне.

Удобство использования

С точки зрения эргономики к мыши и клавиатуре есть вопросы, но, с учетом их позиционирования, замечания не будут критичными. Но при покупке их все же стоит учитывать.

Начнем с мыши. Она достаточно простая и компактная. Ее функциональность представлена базовыми возможностями — парой клавиш и колесиком прокрутки. Корпус мыши симметричен и подойдет как для левой, так и для правой руки.

Она достаточно легкая, но не очень ухватистая. При необходимости постоянного подъема мыши над поверхностью ее следует держать покрепче.

Мышь оснащена оптическим сенсором с максимальным разрешением 1000 dpi. Немного, но для нетребовательных пользователей этого будет достаточно. Мышь неплохо ведет себя на ткани, что немаловажно, ведь комплект часто приобретается для подключения к медиацентру в паре с телевизором.

Клавиатуру тоже нельзя назвать эталоном эргономики ввиду ее компактности. Но, в попытках сделать устройство небольшим и легким чем-то приходится жертвовать. В данном случае под нож пошел цифровой блок, а от блока навигации по тексту остались только стрелки, да и те были ужаты. За исключением этого, а также упомянутого нюанса нанесения обозначений, других претензий к клавиатуре у нас нет.

А вот печатать на клавиатуре — одно удовольствие. Клавиши обладают достаточно коротким ходом, здесь используется мембранные переключатели.

Даже при очень активном наборе уровень шума находится на низком уровне. Есть поддержка мультимедийных функций через модификатор Fn. Дополнительное программное обеспечение для настройки комплекта не требуется.

Кстати, клавиатура обладает интересной особенностью — она защищена от влаги, а на днище находятся отверстия для слива жидкости.