Обзор DOOGEE MIX: безрамочный смартфон по-китайски

Уменьшенные рамки вокруг экрана — следующий этап эволюции смартфонов. На данный момент не так много аппаратов, созданных в безрамочной концепции. Сегодня мы познакомимся с одним из них — DOOGEE MIX.

Комплектация

Поставляется смартфон в черной коробке, внутри которой кроме самого аппарата находится USB кабель, зарядное устройство, пластиковый чехол, бумажная документация и защитная пленка на экран. В комплекте не хватает только гарнитуры.

Внешний вид

Смартфон выпускается в трех цветовых вариантах — Coral Blue, Aurora Blue и Dazzle Black. На обзор к нам приехал аппарат в цвете Aurora Blue.

DOOGEE MIX — не совсем обычный смартфон, он, по заявлению производителя, безрамочный. Особенно красиво аппарат выглядит на рендерах с официального сайта компании. В реальности все совсем иначе.

Рамка сверху и по бокам от экрана значительно толще, чем это изображено на официальном сайте. Виной тому черная окантовка матрицы и скругленные боковые грани. Чтобы вы понимали, рамки по бокам значительно шире, чем в моем не безрамочном Moto X Style. Отступ сверху немного шире, чем по бокам, из-за того, что производитель не захотел изобретать велосипед и все же втиснул сверху обычный динамик.

Внизу, под экраном, сканер отпечатка пальцев. В настройках можно назначить чтобы одинарное прикосновение заменяло клавишу назад, а долгое — домой, но это все является дополнением к наэкранным кнопкам. При этом сам сканер срабатывает не всегда с первого раза. Фронтальную камеру пришлось расположить в правом нижнем углу лицевой панели.

Механические клавиши расположены на правой боковине. Они располагаются под большим пальцем если держать телефон правой рукой. Аудио разъем расположен сверху, а порт microUSB снизу. Справа от него мультимедийный динамик, а слева микрофон.

Тыльная крышка выполнена из стекла. По умолчанию на нее приклеена защитная пленка. В левом верхнем углу немного выпирает над плоскостью модуль двух камер.

Благодаря так называемой безрамочности удалось получить смартфон с размерами сравнимыми с 5-ти дюймовыми моделями, при этом аппарат оснащен 5,5 дюймовым экраном. Весит телефон чрезмерно много — 193 грамма и это ощущается. Возможно это произошло из-за того, что рамка корпуса металлическая. Краска на ней матовая и за время использования на ней не появилось царапин и сколов.

Комплектный чехол здорово добавляет удобства использования, ведь аппарат крайне скользкий. Правда, за две недели использования грани пластикового чехла уже начали облезать.

Дисплей

DOOGEE MIX оснащен 5,5 дюймовым Super AMOLED экраном с разрешением HD. PenTile заметен невооруженным взглядом. Олеофобное покрытие отсутствует, удалять отпечатки сложно.

На улице, под прямыми лучами солнца, заметно, что установлена матрица далеко не самого последнего поколения, так как изображение сильно выгорает и становится практически черным. Автоматическая регулировка яркости работает адекватно.

Яркость меняется в пределах от 12,8 до 385 кд/м². Цветовой охват шире треугольника sRGB. Цветовая температура находится в районе 7500К, что больше эталонного, а значит цвета на экране выглядят холодней чем это необходимо.

Субъективно экран неплохой, но сразу заметно, что используется матрица Super AMOLED, что понравится не всем. Возможности настройки цветности экрана под себя нет.

Аппаратная платформа

Так как DOOGEE MIX — настоящий китаец, то ничего удивительного, что внутри находится восьмиядерный MediaTek Helio P25, нет. Чип выполнен по 16-нанометровой технологии FinFET. Объем оперативной памяти 4 ГБ, а встроенной 64 ГБ. После включения доступно около 2 ГБ ОЗУ. Существует версия 6/128 ГБ.

В сети ходят споры относительно того, что производитель указал модель чипа некорректно. Пользователи думают, что внутри не MediaTek Helio P25, а MediaTek Helio P20. Во многом это из-за некорректного отображения данных о чипе в бенчмарках, которые очень часто встречается с процессорами MediaTek.

Сравнивая результаты тестов с Blackview BV8000 Pro, который тоже работает на чипе Helio P25. Заметно, что DOOGEE MIX в большинстве тестов его опережает.

Для игр телефон подходит с натяжкой. Многие нетребовательные игры будут работать плавно, но для заядлых геймеров телефон не подходит.

В рамках города качество приема сети не вызывает нареканий, как и микрофон с динамиком. Поиск спутников осуществляется за считанные секунды.

Интерфейс

В роли операционной системы выступает Android 7.0 с оболочкой DoogeeOS v2.0.0. Интерфейс похож на стоковый Android 7.0 с некоторыми доработками.

Многие добавленные пункты меню не переведены либо переведены не полностью. Из интересного отмечу жест от правого нижнего угла для вывода быстрых настроек, двойной тап для включения/выключения экрана, а также возможность создания клона рабочего стола как это реализовано в MIUI 8. К сожалению, есть замечания в стабильности работы смартфона, особенно фирменных фишек интерфейса, но не только их.

Если вы любите почитать перед сном и в комнате выключен свет, то есть вероятность того, что экран смартфона не включится. При этом перезагрузка не помогает, как только вы введете пароль при включении экран, снова погаснет. Надеюсь данный баг пофиксят в будущих обновлениях.

Автономность

DOOGEE MIX оснащен аккумулятором емкостью 3380 мАч. Производитель утверждает, что смартфон может 11 часов проигрывать видео, но наши результаты далеки от заявленных.

При яркости 200 кд/м², что соответствует 75% в тесте PCMark Work 2.0 телефон проработал 6 часов 27 минут.

В режиме обычного использования с автоматической регулировкой яркости Doogee Mix проработал 1 день 9 часов с временем активного экрана 4 часа 23 минуты. Как видим, чтобы достичь 11 часов просмотра видео нужно либо выставлять минимальную яркость экрана, либо переводить телефон в режим энергосбережения, либо и то и другое одновременно. При этом если не брать в голову данные с официального сайта, то автономность не такая и плохая.

Камера

Оснащать телефоны двумя камерами на тыльной стороне стало модно, вот и Doogee решили, что MIX должен их иметь. По заявлению производителя аппарат оснащен основной камерой на 16 Мп с f/2.0 и сенсором ISOCELL от Samsung и дополнительной на 8 Мп.

Интерфейс приложения простой и понятный. Свайпом по экрану переключаются основные режимы работы камеры. Присутствует ручной режим, который может похвастаться только изменением цветового баланса, значения ISO и экспозиции.

Качество снимков, снятых на основную камеру можно назвать средним. Заметна агрессивная работа шумодава и недостаточная детализация.

Основной фишкой DOOGEE MIX является двухкратное оптическое увеличение. Ниже можно посмотреть на результаты:

Фронтальная камера на 5 Мп. Снимает она посредственно и не подойдет для любителей селфи.