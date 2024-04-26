Дрифт — склонность к садизму? Исследователи говорят, что любовь к «громким» авто часто свидетельствует о психических расстройствах

Психолог Джули Эйткен Шермер из Университета Западного Онтарио в Канаде опросила и проанализировала ответы более 500 человек, чтобы исследовать связь между «темными» чертами личности и любовью к громким авто с модифицированными глушителями.

«Поскольку эти модификации глушителей мешают людям и животным, и являются незаконными в некоторых юрисдикциях… понять, кто желает, чтобы их автомобиль звучал громче, является интересным исследовательским вопросом», — написала Шермер в Psychology Today.

Средний возраст опрошенных — 18 лет, 52% из них — мужчины. Респондентам задали вопрос об отношении к громким авто и модификациям глушителей, и дополнительно попросили заполнить темную триаду — шкалу из 28 пунктов, измеряющую личностные черты макиавеллизма, нарциссизма, психопатии и садизма.

Шермер рассказала, что сама часто сталкивается с громкими авто, когда выгуливает собаку, и предположила, что желание модифицировать глушитель, чтобы его было лучше слышно, можно связать с желанием привлечь к себе внимание.

«Мы обнаружили, что склонность к садизму и психопатии отличает тех, кто хочет модифицировать свои глушители, кто чувствует больше связи со своим автомобилем и кто считает, что громкие машины — это действительно круто», — говорит Шермер. «Вероятно, они получают удовольствие от того, что смотрят, как люди пугаются».

В конце концов высокие баллы в желании иметь громкое авто показали связь с каждой из темных триадных черт (хотя незначительно в случае макиавеллизма и нарциссизма, чего не скажешь о садизме).

Хотя исследование дает определенные сведения, есть, конечно, предостережения. Участники этой небольшой выборки были относительно молодыми, и все получали бизнес-степень в одном университете, поэтому выводы Шермер могут не касаться более широких групп населения. Также во время исследования респондентов спрашивали только о желании владеть шумными автомобилями, но они фактически не владели ими; и так же не исследовался другой шумный транспорт, такой как мотоциклы.

Исследование опубликовано в Current Issues in Personality Psychology (через Science Alert).

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