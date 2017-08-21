Обзор игрового IPS-монитора LG 34UC79G

Долгое время в игровых мониторах с высокой (>100 Гц) частотой обновления экрана использовались исключительно TN-матрицы с посредственным качеством изображения. Потом AU Optronics представила свои панели AMVA и AHVA (последние выполнены по сходной с IPS технологии), однако у компании LG до последнего времени не было собственных IPS-панелей с высокой частотой обновления (в некоторых моделях игровых мониторов сторонних производителей на матрицах LG Display частота обновления 100 Гц достигалась путем “разгона” обычной 60-герцевой матрицы). И вот наконец компания LG представила новую линейку своих игровых мониторов, в старшей модели которой используется собственная IPS-панель с родной частотой обновления 144 Гц.

Дизайн

Внешне новая линейка вообще, и LG 34UC79G в частности, отличается от привычного вида мониторов LG: дизайн выраженно игровой, с прямыми линиями и рублеными углами, с агрессивной красно-черной цветовой гаммой.

У экрана изогнутая поверхность, однако радиус кривизны довольно большой, поэтому субъективного ощущения нелинейных искажений не возникает. Экран выполнен в “безрамочном” дизайне, при котором в выключенном состоянии он выглядит цельной поверхностью, обрамленной тонкой рамкой боковых граней. После включения становится видно, что рамка тут есть, и сравнительно большая — суммарно от края корпуса до изображения выходит полоса шириной 15 мм.

Пластик корпуса, расположенный “на виду” у пользователя — матовый, боковые грани, нижняя половина задней стенки и ножка — из черного глянца с матовыми вставками красного цвета. Решение несколько спорное, полностью матовый корпус, на наш взгляд, выглядел бы лучше.

Ножка позволяет регулировать положение экрана по высоте, ход очень плавный и достаточно легкий (причем поднять дисплей оказывается легче, чем опустить), а также изменять угол наклона. Поворотов влево-вправо, как и перевода экрана в портретный режим, тут нет.

Сзади к ножке можно прикрепить скобу, сквозь которую пропустить подключенные к монитору кабели и таким образом немного упорядочить их расположение. Все разъемы находятся в небольшом углублении справа от ножки и ориентированы горизонтально. Здесь можно найти два порта HDMI, один DisplayPort, USB-концентратор на два порта USB 3.0 и два аудиовыхода — линейный и для наушников.

Ножка съемная (монитор поставляется в “разобранном” виде), устанавливается на место буквально в один щелчок. Под ней скрывается VESA-совместимое крепление 100х100 — честно говоря, при таких габаритах и массе мы бы предпочли большее расстояние между крепежными винтами, однако тогда отверстия пришлось бы выносить за пределы ниши для ножки, и они были бы видны при настольном использовании монитора.

Меню

Для управления монитором используется единственный элемент — четырехпозиционный джойстик, расположенный на нижней грани по центру, под логотипом LG. Его отклонение вверх-вниз вызывает окно с информацией о текущем видеорежиме, влево-вправо — регулировку громкости (не самая востребованная функция, стоит отметить, при этом переназначить на это действие другой параметр нельзя).

Нажатие на джойстик вызывает быстрое меню с выключением монитора, переключением видеовходов, активацией игрового режима и вызовом основного меню. Состав быстрого меню, к сожалению, также редактированию не поддается.

У игрового режима свое собственное меню — здесь можно выбрать один из заранее заданных шаблонов (шутеры/стратегии), отрегулировать стабилизатор черного, включить FreeSync, разгон матрицы, снижение смазов движущихся объектов.

Основное меню очень большое, появляется в правой части экрана от низа до верха, в духе “Центра уведомлений” в Windows 10. В нем первым пунктом идут быстрые настройки (яркость/контраст и громкость), далее — переключение между видеовходами. В меню “Изображение” можно выбрать один из заданных видеорежимов (в числе которых, помимо игровых, присутствуют также Кино, Фото и Чтение). В подпункте “Регулировка изображения” настроек немного — помимо базовых яркости/контраста/резкости, есть также “уровень черного”, режим повышения резкости Super Resolution+ и активация режима DFC. В подпункте “Регулировка режима Игра” — уже знакомые нам параметры плюс включение перекрестья прицела. И в последнем пункте меню, “Настройки”, сосредоточены общие параметры — язык интерфейса, экономный режим, отключение индикатора питания, включение DisplayPort 1.2 и быстрой зарядки по USB, а также сброс всех установок на заводские значения. Как видим, меню не перегружено опциями, а практически стандартные даже для домашних моделей настройки гаммы, цветовой температуры и индивидуальной настройки цветов RGB доступны лишь в одном видеорежиме — “Персональный”, во всех остальных пункт “Регулировка цвета”, в котором они находятся, оказывается недоступен.

В работе

В LG 34UC79G используется AH-IPS-матрица производства LG Display (LM340WW2-SSA1). Это честная (без RFC) 8-битная матрица со стандартным цветовым охватом, краевой W-LED подсветкой, с диагональю 34” и разрешением 2560х1080 точек (плотность пикселей составляет 82 PPI). Такое разрешение явно обусловлено ограничениями DisplayPort 1.2, который не поддерживает сигнал 3440×1440@144 Гц.

Радиус кривизны у этой модели достаточно большой — 3.8 метра, так что “вогнутым” экран кажется только при взгляде на монитор со стороны; сидящий же за ним пользователь на кривизну внимания не обращает вовсе, для него экран выглядит абсолютно естественно — более того, при такой ширине чуть приближенные края экрана, наоборот, воспринимаются лучше, чем если бы этот монитор был плоским.

Несмотря на надпись на коробке “1 ms”, реальное время отклика у этой матрицы — стандартное для современных IPS-панелей, 5 мс (GtG). Объяснение здесь простое: эта надпись означает наличие режима “1 ms Motion Blur Reduction”. Он повышает четкость в динамичных сценах и снижает смазы, возникающие за движущимися объектами, с помощью стробирования подсветки (это создает эффект вставки черного кадра и «отсекает» смазы). Режим можно использовать почти на всех частотах обновления экрана (кроме 75 Гц), включая и максимальную — 144 Гц. С его активацией отключается FreeSync, заметно снижается максимальная яркость (до ~140 кд/м²) и появляется едва ощутимое мерцание, аналогичное тому, что можно увидеть на мониторах с ШИМ — но при этом динамичные сцены действительно выглядят заметно более резкими, так что если вышеуказанные нюансы пользователя не смущают, то Motion Blur Reduction вполне можно использовать. Тут же отметим, что в обычном режиме мерцания подсветки нет даже на минимальной яркости — для ее регулировки ШИМ в этой модели не используется.

Также тут имеется опция уменьшения времени отклика путем овердрайва: у данного параметра есть три степени разгона, а также возможность полного его отключения. Сразу заметим, что при частоте обновления 144 Гц какого-то заметного влияния на динамичную картинку переключение этого параметра не оказывало — здесь, похоже, уже сказывается сравнительно высокая инерционность IPS.

Тест на время отклика, частота обновления 144 Гц (Выкл., Быстро):

А вот на 60 Гц ситуация достаточно типичная: заметные смазы при отключенном овердрайве, некоторое их уменьшение в первом режиме, еще большее — во втором, и появление ощутимых артефактов овердрайва на максимальных настройках. В итоге мы бы рекомендовали установить “Время отклика” в “Нормально”.

Тест на время отклика, частота обновления 60 Гц (Выкл., Медленно, Нормально, Быстро):

При входе в игровой режим в быстром меню монитор автоматически переключается в режим “Персональный (игра)”, в котором значительно повышается резкость и в целом снижается качество изображения — так что если вы хотите сохранить текущие настройки и при этом, например, включить FreeSync, делать это лучше из основного меню.

В LG 34UC79G используется полуматовое покрытие экрана. Оно выглядит как обычное матовое при положении пользователя “по центру”, но постепенно становится глянцевым при увеличении угла обзора. Такое покрытие позволяет практически полностью избавиться от паразитных бликов и отражений, и при этом изображение не страдает от кристаллического эффекта, вызываемого антибликовым покрытием у обычных матовых дисплеев (выглядит как легкая зернистость на однотонных участках изображения), что можно увидеть на макроснимке.

Утечка подсветки, вполне ожидаемо для изогнутого экрана такой диагонали, тут имеется и проявляется по углам изображения — впрочем, в реальных условиях эксплуатации она совсем не так заметна, как на тестовом фото (сделанном с выдержкой 30 сек).

Glow-эффект — типичный для современных IPS-панелей; при взгляде сверху под углом на черном фоне появляется серебристое или фиолетовое свечение, в зависимости от направления взгляда.

Углы обзора — также вполне ожидаемые для технологии IPS, при больших отклонениях в ту или иную сторону заметно снижаются яркость и контрастность, но искажений цветопередачи не наблюдается, разве что может появиться едва заметный (только при специальном сравнении) холодноватый оттенок.

Минимальная яркость у LG 34UC79G достаточно высока — порядка 80 кд/м². Этого вполне хватит для работы при среднем или приглушенном свете, однако при слабом освещении и тем более в полной темноте экран будет слишком ярким — так что ночью с выключенным светом за ним играть будет не очень комфортно. Отметим, что в режиме чтения этот параметр дополнительно можно понизить до 50-60 кд/м², однако картинка в целом становится слишком теплой для задач, отличных от чтения текста. Максимальная яркость составила 260 кд/м² (в области чуть ниже центра экрана), среднее ее значение по измерениям в 30 точках — 230 кд/м² (разница между наиболее и наименее яркими участками, традиционно для изогнутых экранов таких размеров, оказалась довольно высока, ~80 кд/м²).

Во всех режимах значение гаммы оказывается заметно завышенным — до 2.6-2.7 (при стандарте 2.2), это делает картинку насыщенной и эффектной, особенно в играх, но может вызывать потерю деталей в тенях и на свету. Исправить ситуацию призван параметр “Стабилизатор черного” — он занижает гамму в темной части изображения, что поднимает яркость в тенях, позволяя проявить имеющиеся там детали. Это может быть полезно, если в игре слишком темно, а увеличение общей яркости отрицательно сказывается на картинке.

Предлагаемые видеорежимы по большей части отличаются различными предустановками яркости, контраста, цветовой температуры и т.д. (в игровых также может быть автоматически активирован параметр Motion Blur Reduction) — при этом большинство настроек в них оказываются отключены, так что если вас не устраивают предложенные производителем варианты, стоит переключиться в “Пользовательский”, где доступны все имеющиеся настройки. Отдельно отметим режим “Нарушение цвета” (Color Weakness), предназначенный для людей с нарушенным восприятием цвета — в нем отображение красного цвета искажается таким образом, чтобы для них было проще его отличать от зеленого.

Отличия различных видеорежимов (слева направо: Пользовательский, Режим чтения, Фото, Кино, Нарушение цвета, Игры FPS 1, Игры FPS 2, Игры RTS, Пользовательский (Игры)):