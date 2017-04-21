Обзор игрового компьютера Acer Predator G1

Готовые игровые компьютеры — это, как правило, ноутбуки; если же пользователь хочет приличную конфигурацию, полноценную периферию, большой монитор и чтобы все это при этом не сильно шумело — ему приходится собирать десктоп самостоятельно. Правда, в итоге он будет выглядеть как большое черное нечто, занимающее добрую треть стола или мешающееся под ногами… Выходов два — или перейти на игровые консоли, или присмотреться к готовым компактным игровым десктопам. Таким, как Acer Predator G1.

Комплектация

Acer Predator G1 поставляется в сравнительно небольшой коробке (меньше, чем у типичного офисного монитора), внутри можно найти сам десктоп, блоки питания и руководство пользователя. Дополнительных аксессуаров (например, видеокабелей) не предусмотрено.

Дизайн

Acer Predator G1 — компактный, по размерам сопоставим со стандартными корпусами mini tower, но гораздо тоньше (физические размеры — 42х35х11 см, объем — 16 литров). Как видно, корпус относительно высокий и узкий, при этом у его основания нет выдвигающихся «ножек», что делает его несколько неустойчивым — впрочем, благодаря довольно большой массе опрокинуть его будет непросто.

В дизайне корпуса используются фирменные «хищные» черты игровой линейки Acer Predator: скошенные грани, элементы «пластинчатого доспеха» на верхней и передней панелях, красные вставки на боковых панелях (и полностью красная задняя), светящееся лого «под трансформеров», цветная LED-подсветка передней панели и системы охлаждения. В целом же, верхняя и передняя панели вместе слегка напоминают… гусеничный трак.

Кнопка включения расположена на верхней грани, сразу над логотипом Predator.

Под ним находится вертикально расположенный лоток оптического привода, еще ниже — узкая полоска с разъемами (SD-кардридер, два порта USB — Type-C и полноразмерный 3.0, выход на наушники и микрофонный вход). Два красных «ушка» по бокам — это выдвигающиеся подставки под гарнитуру (конечно, вы вряд ли захотите использовать сразу две пары наушников, а вот иметь свободу выбора, с какой стороны корпуса ее вешать — на самом деле удобно).

Сзади можно найти аналоговые выходы на акустическую систему 5.1, микрофонный вход и линейные стерео вход и выход. Также тут имеется 4 порта USB 3.0, сетевой порт, кенсингтонский замок и два разъема питания для подключения внешних БП. В нижней части, на задней стенке видеокарты, находятся видеовыходы: DVI, HDMI и 3 DisplayPort.

Аппаратная платформа и производительность

В Acer Predator G1 установлен четырехъядерный процессор Intel Core i5-7400 — это седьмое поколение процессоров Intel, известное под кодовым названием Kaby Lake. Он работает на частоте 3 ГГц (до 3.5 ГГц с технологией Turbo Boost) и оснащен 6 МБ кэш-памяти. Оперативной памяти здесь установлено 16 ГБ DDR4 2133, видеокарта — NVIDIA GeForce 1060 6 ГБ.

Материнская плата здесь собственной разработки — Acer IPMSL-GM, на чипсете Intel H170. За сеть отвечают сетевые контроллеры Rivet Networks: Killer Wireless-AC 1535 (Wi-Fi) и Killer E2400 (проводное подключение).

Видеокарта используется обычная десктопная, расположена в нижней части корпуса («вверх ногами») и подсоединена к материнской плате через дополнительную плату-переходник.

Забор воздуха осуществляется с правой стороны — здесь в сплошной металлической пластине имеется специальное окошко, расположенное напротив неприметных вентиляционных отверстий в боковой панели (прикрытых противопылевым фильтром). А поскольку видеокарта находится в отдельном металлическом кожухе, то получается, что она забирает воздух снаружи корпуса и, не выдавая его внутрь, к другим комплектующим, выдувает с задней стенки.

Горячий же воздух от процессора выдувается за пределы корпуса с помощью сравнительно небольшого вентилятора в верхней части (под ним находится только материнская плата, в частности — радиатор чипсета).

В целом, система охлаждения организована достаточно грамотно и аккуратно, так что уровень издаваемого десктопом шума оказывается умеренным — причем не только в режиме простоя, но и под нагрузкой.

Учитывая, что конфигурация Acer Predator G1 в точности повторяет наш оптимальный игровой ПК из материала «ПК месяца» (за исключением разве что объемов накопителей), неудивительно, что его производительности оказывается вполне достаточно для запуска почти любых игр на «высоких» или «очень высоких» настройках в самом популярном, если верить статистике Steam, разрешении у геймеров — Full HD.

В Acer Predator G1 установлено два накопителя — под системный диск отведен SSD Kingston RBUSNS8180DS3128GH объемом 128 ГБ, для хранения пользовательских данных предназначен жесткий диск Seagate ST1000DM010-2EP102 объемом 1 ТБ.

Скоростные показатели SSD (судя по его названию и нестандартному расположению разъемов, это скорее всего OEM-модель) являются типичными для твердотельных накопителей с интерфейсом SATA. Скорость работы, загрузки Windows и приложений, отзывчивость — все это не вызывает никаких нареканий, система работает, как и ожидаешь от современного SSD.

Оба накопителя расположены справа от процессора, получить к ним доступ «с наскока» не представляется возможным (SSD, помимо прочего, находится в собственном металлическом боксе, и наружу выведены только разъемы).

В целом, без более-менее серьезной разборки корпуса, пользователь сможет в нем заменить, пожалуй, только память и процессор.

В таком компактном корпусе по вполне понятным причинам не нашлось места для блока питания, в итоге производитель вышел из положения достаточно неординарным способом: Acer Predator G1 питается от… двух внешних «ноутбучных» БП мощностью 230 Вт каждый. Подобное решение мы уже видели у игрового ноутбука Acer Predator 21 X, причем и в данном случае производитель предлагает объединить их в своеобразный «супер-блок питания».