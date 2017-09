Обзор iPhone 8 Plus

12 сентября Apple представила сразу три смартфона: iPhone 8, 8 Plus и iPhone X. При этом если «десятку» компания называет не иначе как «будущим», то первые две модели описаны на сайте Apple как «новое поколение». Тем не менее, героя нашего обзора iPhone 8 Plus сложно отличить от 7 Plus, даже с учётом того, что в нём стеклянная, а не алюминиевая тыльная панель. Впрочем, все мы знаем, что внешность бывает обманчивой, и во время презентации представители Apple говорили именно о новой функциональности. Так что давайте посмотрим, что скрывается за знакомым дизайном.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину DiDi.com.ua за предоставление смартфона на обзор

Комплект поставки

В коробке с iPhone 8 Plus есть наушники Lightning, переходник на 3,5 мм, кабель Lightning, а также блок зарядного устройства на 5 Вт.

Дизайн

Если не считать iPhone X, то начиная с 2014 года компания Apple вносит в дизайн своих смартфонов только косметические изменения. iPhone 8 Plus не стал исключением, с лицевой панели он выглядит как iPhone 6 Plus.

Дисплей новой модели также прикрывает защитное стекло, которое закругляется по краям и плавно переходит в металл на гранях. Рамки вокруг экрана не стали меньше, и учитывая тенденцию к их уменьшению во флагманских моделях 2017 года, то выглядит iPhone 8 Plus архаично. Впрочем, если посмотреть на другие продукты Apple, то такой подход компания практикует не первый раз. Например, дизайн ноутбуков MacBook Pro не меняется 3-4 года.

Единственным нововведением в дизайне iPhone 8 Plus, а точнее в материалах корпуса, стало стекло на тыльной панели. Оно позволило уменьшить полосы антенн, теперь они только на гранях, что должно порадовать тех, кого раздражала эта необходимая в конструкции смартфона деталь. Кроме этого, под стеклом спрятан логотип Apple и вспышка, но вот блок камеры с двумя модулями всё ещё выступает из корпуса.

Размеры iPhone 8 Plus немного выросли по сравнению с 7 Plus, и составляют 158,4х78,1х7,5 мм против 158,2х77,9х7,3 мм.

Такое увеличение габаритов никак не сказалось на эргономичности смартфона, если вы комфортно пользовались любым iPhone из серии Plus, то и с новой моделью проблем не будет. И даже с учётом возросшего до 202 грамм веса, iPhone 8 Plus не кажется тяжелее 188-граммовго iPhone 7 Plus.

Тем не менее, как для 5,5-дюймового смартфона новая модель Apple получилась довольно крупной. Пожертвовав рамками, компания могла бы вместить в этот корпус дисплей большего размера. Появление стеклянной панели на тыльной части корпуса никак не повлияло на защищённость iPhone 8 Plus от воды и пыли, как и 7 Plus аппарат прошёл сертификацию по стандарту IP67. Это значит, что в корпус смартфона не может попасть пыль, и его можно опускать в воду на глубину до 1 метра на время до 30 минут.

В целом, в зависимости от того, насколько вам нравятся работы Джонни Айва, дизайн iPhone 8 Plus может одновременно быть как устаревшим, так и не стареющей классикой. Но учитывая, что ажиотажа вокруг выхода этой модели не было, поклонники смартфонов Apple больше заинтересованы в iPhone X, и явно будут голосовать за новый дизайн своими деньгами.

Сканер отпечатков пальцев

Под дисплеем iPhone 8 Plus находится сенсорная клавиша, которая реагирует на силу нажатия, и в неё же вписан сканер отпечатков пальцев.

Как и в iPhone 7 Plus, работает он очень быстро, позволяя меньше, чем за секунду разблокировать смартфон прикосновением пальца. В настройках можно добавить сканы пяти отпечатков.

Дисплей

В iPhone 8 Plus используется 5,5-дюймовый IPS экран с разрешением 1920х1080 точек. По нашим замерам, минимальная яркость дисплея составляет 2 кд/м2, максимальная — 480 кд/м2, а контрастность — 1:1123.

Калибровка, традиционно для Apple, выполнена на хорошем уровне. Экран отображает больше 100% цветового пространства sRGB с лёгким уклоном в зелёный цвет, но эталонной гаммой на уровне 2.2 и равномерной подсветкой.

Цветовая температура ближе к «холодным» тонам, на уровне 7000К. Но это с выключенной настройкой True Tone, которая с помощью четырёхканального датчика освещённости подстраивает баланс белого, чтобы цветовая температура дисплея соответствовала окружающему свету. Таким способом эта опция должна снижать нагрузку на глаза.

В целом, хотя тип и разрешение матрицы экрана в iPhone 8 Plus не изменилось, при прямом сравнении с 7 Plus цвета на новом дисплее выглядят более красочными и яркими.

Платформа и производительность

В iPhone 8 Plus используется новый процессор от Apple — A11 Bionic. Это 10-нанометровый, 6-ядерный чип, в котором четыре энергоэффективных ядра дополняются двумя высокопроизводительными, работая по схеме 4+2. Также Apple впервые использовала собственный графический ускоритель с тремя ядрами.

Но что значит Bionic в названии процессора? В Apple объясняют, что это в большей степени маркетинг, но они также хотели обратить внимание на выделенный в A11 Bionic чип для нейронных сетей, который компания называет Neural Engine. Он способен обрабатывать 600 млрд операций в секунду, и предназначен для машинного обучения. В частности, он позволяет iPhone 8 Plus лучше понимать очертания объекта съёмки в портретном режиме, анализируя изображение.

Кроме всего этого, в смартфоне установлено 3 ГБ оперативной памяти, а встроенной может быть 64 или 256 ГБ. В Apple убрали версии на 32 и 128 ГБ, ведь первой уже не хватает, а вторая бы влияла на продажи модели с максимальным объёмом памяти. Тем не менее, к сожалению, версия на 64 ГБ не стала стоить столько же, сколько на 32 ГБ. Таким образом, фактически iPhone 8 Plus стоит дороже, чем 7 Plus.

Но, по крайней мере, производительность у новой модели действительно отличная. Визуально это не так заметно, новая операционная система iOS 11 быстро работает и на iPhone 7 Plus. Но вот в синтетических тестах новый смартфон показывает действительно впечатляющие результаты.

Кроме этого, более быстрый процессор и графика лучше показывают себя в приложениях, а также играх дополненной реальности. Пока их не очень много, но учитывая большую ставку Apple на это направление, а также пакет для разработчиков ARKit, в дальнейшем AR игры и программы станут более массовыми.

Камеры

Как и в iPhone 7 Plus, в 8 Plus используется система из двух 12-мегапиксельных камер: широкоугольной с диафрагмой f/1.8 и телефото с диафрагмой f/2.8. Характеристики камер не изменились, но благодаря новому процессору и программному обеспечению Apple улучшила работу режима HDR, теперь его нельзя отключить в интерфейсе камеры, он спрятан в настройках смартфона.

Таким образом, снимки с iPhone 8 Plus стали более проработанными в тенях и немного красочнее. При этом большой разницы в детализации по сравнению с iPhone 7 Plus нет, в новой модели больший упор сделан на программные функции.

Снимки при хорошем освещении на широкоугольную камеру, iPhone 8 Plus — 7 Plus:

Снимки при хороше освещении на телефото камеру, iPhone 8 Plus — 7 Plus:

Снимки при плохом освещении, 8 Plus — 7 Plus:

100% кроп:

100% кроп:

Это в большей степени касается новых опций для съёмки в портретном режиме. И если в iPhone 7 Plus просто размывался задний фон, то 8 Plus позволяет симулировать разные режимы освещения, и, например, полностью затенять задний фон.

Эта функция, получившая название Portrait Lighting, пока находится в статусе беты и не всегда срабатывает хорошо. Особенно, если края объекта съёмки не сильно выделяются на фоне.

В целом, снимают камеры очень хорошо, но жаль, что в Apple решили не добавлять в телефото камеру оптическую стабилизацию.

Фронтальная камера 7-мегапиксельная с диафрагмой f/2.2, она по сравнению с iPhone 7 Plus не изменилась.

Аудио

В iPhone 8 Plus нет 3,5 мм разъёма для наушников, к этому уже стоит привыкнуть.

Соответственно, слушать музыку можно через комплектные наушники с Lightning, через переходник, либо через Bluetooth. При всех этих вариантах смартфон обеспечивает хорошее качество звука с достаточным запасом громкости. Но всё это было и в iPhone 7 Plus.

А вот что в iPhone 8 Plus действительно улучшили, так это звук внешних динамиков, они стали звучать громче, теперь явно слышен стереоэффект. Напомню, что один внешний динамик в смартфоне расположен на нижней грани корпуса, а второй совмещён с разговорным и находится над дисплеем.

Автономность и зарядка

Ёмкость встроенного в iPhone 8 Plus аккумулятора составляет 2675 мАч, это заметное ухудшение по сравнению с батареей на 2900 мАч в iPhone 7 Plus. Тем не менее, более энергоэффективный процессор обеспечивает смартфону тот же уровень автономности. При 20 минутах звонков в день, активной работе с почтой, браузером, мессенджерами и соцсетями, создании нескольких снимков, если час играть онлайн и смотреть видео, с 7 утра смартфон держится до 11 утра следующего дня. Тем самым он обеспечивает чуть больше суток автономной работы.

Заряжать iPhone 8 Plus можно быстрее, но для этого понадобится более мощное зарядное устройство, комплектное быструю зарядку не поддерживает. Кроме этого, в смартфоне появилась поддержка индукционной зарядки по стандарту Qi. В Apple, на удивление, не стали разрабатывать свой стандарт, поэтому заряжать iPhone 8 Plus можно от любых совместимых с Qi беспроводных зарядок.

В нашем случае аппарат без проблем заряжался от фирменной индукционной зарядки Samsung. Но сама зарядка происходит медленнее, чем через провод, за 30 минут смартфон заряжается всего на 15%.

