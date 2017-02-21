Обзор медиаплеера Dune HD Duo 4K: теперь и в полноразмерном корпусе

Dune HD — один из самых известных и старых производителей универсальных медиаплееров. Пик популярности таких устройств уже в прошлом, возможностей современных телевизоров в этом плане вполне достаточно для большинства пользователей, однако определенный спрос на отдельные плееры с функциональностью большей, чем у Smart TV, по-прежнему остается. Для наиболее требовательных пользователей и предназначена новая флагманская модель этой компании — Dune HD Duo 4K.

Комплектация

В большой коробке вместе с плеером можно найти кабель питания (БП у Dune HD Duo 4K внутренний), пульт ДУ, две Wi-Fi антенны, кабели HDMI и Ethernet, выносной ИК-приемник и руководство пользователя. Набор более чем достаточный, пользователю если что и понадобится приобрести дополнительно, так это аудиокабели для подключения акустики.

Дизайн

Dune HD долгое время выпускала плееры в двух основных категориях — компактных и доступных, и более дорогих полноразмерных (линейки Dune HD Base, Dune BD Prime и т.д.). Однако в последние годы вторая категория была «поставлена на паузу», и все новые модели (появлявшиеся к тому же весьма нечасто) были «нехайфайного» вида. И вот наконец, после многолетнего перерыва, компания представила новый топовый плеер — старшего брата появившегося год назад Dune HD Solo 4K.

Уже из названия видно, что данная модель является преемником предыдущего флагмана — Dune HD Duo. При первом взгляде на устройство это становится еще очевиднее — внешние отличия Duo 4K от «просто» Duo минимальны, новый плеер выполнен в том же полноформатном металлическом корпусе 43 см длиной, что и предшественник. С верхней части пропал рельефный логотип компании да изменилась форма вентиляционных отверстий — вот, собственно, и все, что бросается в глаза при беглом осмотре.

В остальном перед нами — классический вариант Duo, который подразумевает установку в плеер двух жестких дисков формфактора 3.5″. Для этого на передней панели предусмотрены два отсека с возможностью горячей замены (в каждый может быть установлен винчестер емкостью до 10 ТБ). Установка производится буквально в пару движений, никакой «отверточной сборки» не потребуется.

Между отсеками находится текстовый ЖК-дисплей, под ним — аппаратные кнопки управления воспроизведением. Под левым отсеком находится кнопка включения, под правым — SD-кардридер и, прикрытый резиновой крышкой, порт USB 2.0. Боковые грани лишены каких-либо органов управления, все остальные входы/выходы расположены сзади.

А вот здесь уже нынешняя модель довольно сильно отличается от своей предшественницы — например, исчезли аналоговые выходы на многоканальную акустику, а также компонентный видеовыход. Зато появились антенные разъемы для тюнера DVB-T и встроенного Wi-Fi, а также балансные аналоговые аудиовыходы (XLR). Также здесь можно найти порт HDMI, два порта USB 2.0, гигабитный Ethernet, цифровые аудио вход и выход, оптический аудиовыход, аналоговое стерео и композитный видеовыход. В общем, полный «джентльменский набор», придраться можно разве что к отсутствию USB 3.0, да еще пожелать второй HDMI, для вывода аудио.

Аппаратная платформа

В основе Dune HD Duo 4K лежит тот же чипсет, что и у Solo 4K — SMP8758, последняя и самая передовая на данный момент разработка компании Sigma Designs, с которой все эти годы сотрудничает Dune HD. К сожалению, Sigma не отличается особой оперативностью в разработке новых чипов, так что SMP8758 — решение уже довольно старое (анонсирован чипсет был еще в 2014 году, производство началось в 2015-ом). В итоге реализации передовых «веяний» в нем нет — так, он поддерживает только HDMI 1.4a, а это значит, что максимальная частота кадров в 4K-видео у него ограничена 30-тью. Конечно, реального контента в 4K@60 fps на данный момент практически нет (если не считать демо-роликов, отдельных записей спортивных телетрансляций и т.д.), однако устройство такого уровня и стоимости покупается надолго, и хотелось бы, чтобы на момент приобретения оно поддерживало все передовые технологии. Еще один недостаток — отсутствие поддержки HDR, которое уже появляется и в телевизорах, и в новых версиях игровых консолей текущего поколения.

Подключаться к сети плеер может как через гигабитный Ethernet, так и по беспроводному соединению — Dune HD Duo 4K оснащен двухдиапазонным Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz + 5.0 GHz). Для охлаждения используется установленный на резиновых прокладках кулер Noctua NF-S12A, в работе он абсолютно бесшумен.

В отличие от большинства других медиаплееров, в которых основной упор сделан на воспроизведении видео, а аудио реализуется «для галочки», Dune HD Duo 4K есть что предложить и меломанам. В плеере установлен качественный двухканальный 32-битный аудио-ЦАП ESS Sabre32 ES9018K2M (который в свое время использовался в аудиофильских плеерах и смартфонах — например, Highscreen Boost 3 и LG V10), а сам он может выступать в роли внешнего DAC — получая сигнал с коаксиального входа S/PDIF. Аудиочасть выполнена на отдельной плате, с собственным питанием, аналоговые аудиовыходы также расположены на ней.

Пульт ДУ

В комплекте с Dune HD Duo 4K идет новая модель пульта ДУ — она гораздо крупнее предыдущей, которую мы видели у Solo 4K и выглядит скорее как традиционный телевизионный пульт, а не «дистанционка» медиаплеера. Компоновка кнопок в нижней половине в целом повторяет классическую «раскладку» плееров Dune HD, а вот в верхней части добавились новые кнопки, в частности, блок управления телевизором, плюс блок управления воспроизведением стал крупнее и удобнее.

Программное обеспечение

Главное меню, что неудивительно, идентично тому, что мы видели у Solo 4K. Это простая и удобная горизонтальная лента из десятка основных пунктов, поменять облик иконок и фонового изображения можно с помощью системы сменных скинов (доступны как официальные от Dune HD, так и большой выбор пользовательских стилей). Как и ранее, у главной ленты есть «сокращенный» и «расширенный» варианты — в первом она содержит пункты «Источники», «ТВ», «Избранное», «Приложения», «Настройки» и Dune Store. Во втором к ним добавляется полдесятка тематических категорий вроде «Музыка и радио», «Новости и погода», «Социальные сети». В каждой из таких категорий собраны соответствующие приложения, кроме того, из собственного магазина приложений можно установить дополнительные программы. Заметим, что кроме сравнительно небольшого набора официальных приложений, с недавних пор появилась возможность установки софта от сторонних разработчиков прямо из основного меню. И тут выбор оказывается гораздо шире – сотни клиентов видеосервисов в разделе «Видео» («народные» EX-FS, HDSerials, клиенты Twitch, YouTube, Vimeo), полсотни приложений в разделе «ТВ» (в основном IPTV-клиенты популярных интернет-провайдеров), системные утилиты (FTP- и торрент-клиенты, менеджер меню) и т.д. Поддержка эфирного цифрового телевещания DVB-T2 теперь доступна «из коробки», без покупки дополнительных модулей — достаточно подключить к плееру внешнюю антенну и просканировать эфир.

В «Настройках» можно изменить поведение файлового браузера, выбрать кодировку шрифтов, типы переходов при воспроизведении слайд-шоу и массу других вещей. С помощью контекстного меню можно не только добавлять в Избранное необходимые ссылки, но и производить операции с файлами. Для аудиофилов имеется переключатель цифрового фильтра, позволяющий выбирать крутизну спада (fast roll off/slow roll off), влияющую на окрас звука.

Функциональность

Любители смотреть нетронутые образы дисков Blu-ray по достоинству оценят полноценную поддержку BD-меню (появившуюся впервые после введения защиты Cinavia именно в новой линейке Dune HD, причем у Duo 4K она пожизненная, в отличие от бюджетной модели Solo Lite). Без такой поддержки другие медиаплееры показывают образы Blu-ray как обычные видеофайлы (без дополнительных материалов, с переключением аудио и субтитров с помощью меню самого плеера). Также эта линейка плееров предлагает сервис «Моя коллекция» (как и в случае с BD-меню, у старших моделей лицензия на него пожизненная, у младшей — годичная). Он может в автоматическом режиме создать каталог фильмов, хранящихся как на локальных дисках, так и в сетевых папках — с делением по жанрам, обложками, информацией о фильмах и актерах, и т.д.

В плане поддерживаемых форматов у Duo 4K ситуация очень хорошая, но не идеальная: 4K-видео с частотой до 30 кадров/сек, поддержка кодека H.265 (HEVC) и 10-битного видео (но только для H.265 – у FullHD-видеоролика, закодированного в H.264 с 10 битами, плеер показывал черный экран). Из аудио стоит отметить поддержку «хайреза»: DSD-файлы, образы SACD и, разумеется, lossless-форматы FLAC, ALAC, APE. Производительности у SMP8758 более чем достаточно, плеер без проблем «переваривал» битрейт вплоть до 150 Мбит/с (более «тяжелых» файлов под рукой просто не оказалось).

Качество изображения у Dune HD Duo 4K очень высокое, в этом плане он смотрится даже лучше предыдущего поколения плееров Dune HD и вполне способен «обойти» традиционные Blu-ray плееры средней ценовой категории: очень высокая четкость, хороший динамический диапазон, гладкие тональные переходы, отличный апскейлинг FullHD-видео на 4K-телевизоре без овершарпа и «замыливания» картинки, и т. д. Единственная претензия, которую здесь можно предъявить, это к 4K-видео с частотой 60 кадров/сек, при попытке воспроизведения которого плеер сообщал о неподдерживаемом формате и воспроизводил видео с отчетливым подергиванием картинки. А вот «Марсианин» в 4K, как и аналогичные версии сериалов с Netflix (House of Cards, Jessica Jones, Daredevil) воспроизводились без малейших проблем и выглядели очень эффектно.