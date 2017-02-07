Обзор смартфона Moto M

Сегодня мы познакомимся со смартфоном Moto M. Это первый аппарат бренда с процессором MediaTek, при этом он металлический, с 5,5 дюймовым экраном и ценой в $300. За эти деньги есть множество интересных смартфонов и новинке будет не сладко, но об этом мы расскажем в обзоре.

Комплектация

Смартфон поставляется в небольшой коробке. Внутри зарядное устройство на 2 А, кабель USB Type-C, гарнитура и бумажная документация. Владельцы смартфонов Lenovo заметят, что комплектная зарядка очень похожа на их, но уже с логотипом Moto.

Внешний вид

Дизайн намекает, что это устройство линейки Moto. Уж больно много общего во внешности с линейкой Moto G 4-го поколения. Но если G были выполнены из пластика, то Moto M полностью металлический.

Есть несколько вариантов расцветки — золотой, темно-серый и серебристый. К нам на тест попала золотая версия, но ее нельзя назвать исключительно женской. В этом цвете смартфон выглядит более празднично, что нельзя сказать про темно-серую версию, лицевая сторона которой выполнена черной.

Расположение элементов на лицевой панели стандартное — сверху разговорный динамик, датчики, фронтальная камера и светодиод пропущенных событий, а снизу большой «подбородок», на котором гордо красуется логотип Moto. На правой боковине качелька регулировки громкости и клавиша включения, а слева — комбинированный слот для двух SIM-карт формата nanoSIM, либо одной SIM и карты памяти. Разъем для наушников сверху, мультимедийный динамик, микрофон и порт USB Type-C снизу.

Объектив основной камеры и двойная светодиодная вспышка немного выпирают над задней крышкой. Сразу под ними находится сканер отпечатка пальцев, нареканий на работу которого нет. Отпечаток распознается моментально, при этом практически всегда в первого раза.

Задняя крышка выполнена с небольшим скруглением у боковин, за счет этого, тактильно, смартфон ощущается тоньше чем есть на самом деле. Производитель сделал красивые фаски, что придает смартфону вид дорогого устройства. Когда держишь его в руках чувствуется, что крышка сделана из толстого металла. Лицевая панель имеет небольшое закругление.

Moto M нельзя назвать компактным — его размеры типичные как для 5,5 дюймового устройства: 151.35×75.35×7.85 мм, вес составляет 163 грамма. Если сравнивать с моим Motorola X Style, то видно, что размер смартфонов отличается не сильно, но нужно помнить, что у X Style диагональ 5,7 дюйма.

Дисплей

Moto M оснащен 5,5 дюймовым IPS дисплеем с разрешением Full HD. Есть качественное олеофобное покрытие. Датчик автоматической регулировки яркости работает адекватно. На улице информация на экране остается читаемой.

Яркость меняется в диапазоне от 5 до 404 кд/м², а контрастность 1 к 927. Цветовой охват значительно шире треугольника sRGB, температура находится в пределах от 7500К до 6200К, что выше эталонного значения. При этом есть два режима настроек экрана — обычный и яркий.

Если говорить субъективно, то экран понравился. Он яркий и сочный, даже несмотря на то, что калибровка не идеальная. Минимальная яркость позволит с комфортом читать с телефона в темное время.

Интерфейс

Moto M имеет максимально чистый Android 6.0 — никаких сторонних лаунчеров и это очень хорошо. По сути, Moto M это своеобразный Nexus. Предустановленного софта минимум — приложения Google и Microsoft.

К сожалению, у Moto M нет функции Active Display, но есть светодиод. Честно говоря, мне такой размен кажется не равнозначным. Также нет жестов для быстрого запуска камеры, фонарика. Остался только запуск камеры по двойному нажатию клавиши включения. Плавность работы интерфейса отличная. В скором будущем обещают обновление до Android Nougat.

Аппаратная платформа

Moto M работает на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P10 (MT6755) с максимальной тактовой частотой 1,8 ГГц. Главным его конкурентом является Qualcomm Snapdragon 617/615. Видеоадаптер Mali T860 MP2.

Объем оперативной памяти 3 ГБ, после включения доступно 1,5 ГБ. Встроенной памяти 32 ГБ, но пользователю остается чуть более 22 ГБ. Не стоит забывать о возможности расширения памяти за счет использования карт microSD. Как видим, внутри телефона неплохая «железяка», но некоторым не понравится процессор MediaTek Helio P10. Кстати, существует версия на Qualcomm Snapdragon 617, но она выпускается для рынка ОАЭ.

В таких играх как Asphalt Экстрим и Modern Combat 5: Затмение телефон ведет себя достойно. На максимальной графике картинка плавная и красивая. За пол часа игры в Modern Combat 5 телефон совсем чуть-чуть нагрелся. Если не увлекаться играми, то корпус и вовсе будет холодным.

Поиск спутников, работа Wi-Fi и в сети 3G не вызвала вопросов. Есть поддержка Wi-Fi стандарта 802.11 ac.

Громкость разговорного динамика высокая, ее достаточно для того чтобы услышать собеседника если вы говорите в оживленном/шумном месте. Нареканий на микрофон нет. Мультимедийный динамик громкий.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3050 мАч. В тесте PCMark при яркости 200 кд/м² смартфон проработал 5 часов 30 минут, что не очень много.

В режиме обычного использования с постоянно включенной передачей данных по Wi-Fi/3G при яркости выше среднего, активным использованием социальных сетей смартфон проработал чуть более суток, с показателем активного экрана 5 часов. При этом ночью телефон спал — разряд аккумулятора составил 2%.

Если умерить пыл, то время работы возрастет примерно до 2 суток и 6 часов активного экрана. В целом показатели автономности хорошие. Если не играть в игры и не смотреть взахлеб видео, то посадить телефон за световой день будет сложно. Комплектный блок питания способен зарядить аккумулятор за два часа.

Камеры

Moto M оснащен 16 Мп основной камерой с двойной светодиодной вспышкой, фазовым автофокусом (PDAF), диафрагмой f/2.0 и режимом профессиональной съемки. Максимальное разрешение записи видео 1080p с частотой 30 кадров в секунду. Интерфейс камеры такой же как на последних смартфонах Lenovo.

Кому-то это понравится из-за большого числа ручных настроек, режимов и фильтров, но найдутся и те, кому была по душе старая камера.

Качество снимков среднее. Сильно заметна работа шумодава. Фокусировка не всегда корректная. Аппарат медленно сохраняет фотографии в режиме HDR.

Для более наглядного сравнения я сделал пару кадров камерой Moto M и X Style. Понимаю, что сравнение некорректное, так как это модели из разных ценовых категорий.

Фронтальная камера на 8 Мп с углом обзора 85 градусов. Со своей задачей она справляется нормально, но в помещении для получения четкой фотографии придется на некоторое время замереть и не двигаться.

Во время записи видео фокусировка на объектах происходит медленно.