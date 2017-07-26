Обзор ноутбука ASUS Zenbook Pro UX550V

Представленный на Computex 2017 новый представитель линейки ZenBook Pro вызвал неподдельный интерес. Еще бы — в компактном изящном корпусе сочетается 15,6-дюймовый дисплей, довольно мощная начинка, длительное время автономной работы и небольшой вес. Что ж, ноутбук побывал в редакции и мы можем рассказать, действительно ли все так хорошо, как обещала компания ASUS.

Внешний вид, конструкция

Компания ASUS продолжает использовать философию простоты и минимализма в дизайне. Своего пользователя ноутбук встречает традиционными для компании концентрическими кругами верхней крышки в стиле Zen, а также полированными гранями нижней части корпуса. Крышка дисплейного блока украшена светящимся логотипом производителя.

Ноутбук полностью выполнен из металла, к сожалению, покрытие рабочей поверхности и верхней крышки маркое. На тестировании побывала модель черного цвета, в продаже также будет доступна версия синего цвета.

Благодаря определенным дизайнерским решениям, ноутбук выглядит заметно компактнее, чем он является на самом деле. В этом заслуга сужающейся к переднему краю нижней части корпуса, а также тонких рамок дисплейного блока.

Качество сборки находится на очень высоком уровне. Зазоры между панелями минимальны, а общая жесткость конструкции заслуживает высокой оценки. Шарнир дисплея не позволяет раскрыть ноутбук одной рукой, но зато при использовании на весу дисплей фиксируется надежно. В конструкции есть один маленький бонус — выемка на нижней части корпуса для комфортного раскрытия ноутбука.

Разъемы

Несмотря на относительно небольшую толщину, ноутбук оснащен достойным набором интерфейсов для подключения периферийных устройств. На левой боковине расположен разъем для подключения зарядного устройства, порт HDMI и пара USB Type-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt. На правой стороне — пара USB Type-A, кардридер формата microSD и 3,5-мм mini-jack.

Эргономика и удобство использования

При своих массогабаритных показателях, ноутбук оказался весьма удобным в повседневной эксплуатации, и особых замечаний у нас не возникло.

А вот к клавиатуре есть ряд вопросов. К примеру, кнопка выключения находится в общей массе клавиш рядом с Delete, к этому придется привыкать. Также не очень понравился блок стрелок. С другой стороны, он отделен от общего блока, что несколько исправляет ситуацию. Но в целом, клавиатура достаточно удобна для набора текста. Ход клавиш короткий, звук тихий, конструкция — ножничная. Клавиатура оснащена подсветкой белого цвета. К тачпаду претензий нет, он среднего размера и пользоваться им удобно, поддерживаются жесты multi-touch, и в него также встроен сканер отпечатка пальцев.

Дисплей

В продаже будет доступно два варианта дисплея — FullHD или 4К. В обоих случаях матрицы выполнены по технологии IPS. Опционально будут доступны версии с сенсорными экранами. Стоит сразу отметить, что дисплей — одна из самых сильных сторон ASUS ZenBook Pro UX550V.

Разумеется, нельзя сказать, что дисплей является эталонным по показателям цветопередачи, но он демонстрирует картинку хорошего качества, максимальные углы обзора и неплохую контрастность. Замеренный уровень максимальной яркости находится на уровне 290 кд/м², а вот минимальная составляет 15,9 кд/м², и при использовании ноутбука в темноте это дает о себе знать. Как визуально, так и по замерам цветопередача теплая, с некоторым уходом в желтый оттенок.

Оснащение и производительность

В тестовой конфигурации ноутбук оснащен четырехъядерным процессором Intel Core-i5 7300HQ с базовой частотой 2,5 ГГц. Процессор поддерживает функцию Hyper Threading, и таким образом частота может возрастать до 3,5 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ DDR4 с частотой 2400 МГц. Среди доступных конфигураций будет также Intel Core-i7 7700HQ и 16 ГБ ОЗУ. Возможности апгрейда не предусмотрены. Ноутбук оснащается дискретным видеоадаптером NVIDIA GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти. В качестве основного носителя информации используется твердотельный накопитель от Sandisk с интерфейсом PCI Express емкостью 512 ГБ.

Такая конфигурация обеспечивает весьма высокий уровень производительности для повседневной жизни. Благодаря быстрому SSD ноутбук стартует очень быстро, а выход из режима сна занимает буквально несколько секунд. Общая отзывчивость системы на высоком уровне.

Наличие GTX 1050 Ti позволяет поиграть в любую современную игру в нативном разрешении и позволить себе высокий уровень настроек. Сглаживание уже не по зубам адаптеру, но с учетом плотности пикселей дисплея это и не нужно. В играх ноутбук демонстрирует неплохую производительность, за исключением одного нюанса, речь о котором пойдет далее.

Система охлаждения

В корпусе ноутбука установлено два вентилятора, обеспечивающих охлаждение процессора и графического адаптера. В задачах вроде веб-серфинга, редактирования документов или просмотра фильмов система охлаждения, как правило, работает в пассивном режиме и в редких случаях запускается кратковременно. Уровень температур комплектующих держится в районе 35-40 градусов.

В играх и других ресурсоемких задачах кулеры уже дают о себе знать повышением оборотов. К сожалению, при максимальной загрузке система охлаждения не справляется с возложенными на нее задачами, что проявляется в виде небольшого троттлинга в играх.

Забор холодного воздуха осуществляется снизу, отвод — через щель в районе шарнира. Кстати, если вы предпочитаете играть, держа ноутбук на коленях, то рекомендуем быть осторожными, так как уже спустя полчаса интенсивного гейминга днище начинает нагреваться до некомфортных температур. При игровой нагрузке температура процессора достигает 85 градусов, а видеоадаптера — 75 градусов.

Автономность

Ноутбук оснащен несъемным аккумулятором с мощностью 73 Вт*ч. В смешанном режиме использования — видео, документы, серфинг, и периодическим понижением-повышением яркости ноутбук продемонстрировал 6 часов автономной работы. В режиме чтения при яркости дисплея 25% и включенном Wi-Fi ноутбук продержался 10 часов.

ZenBook Pro UX550V комплектуется адаптером питания с мощностью 120 Вт. Также, ноутбук поддерживает технологию быстрой зарядки, благодаря которой он заряжается до 100% чуть менее чем за 1,5 часа.

Мультимедиа

Качество встроенной акустики Harman/Kardon заслуживает похвалы. Ноутбук оснащен 4 динамиками — двумя направленными вверх и двумя направленными вниз. Вместе они создают громкий и довольно детальный звук с неплохими басами.

А вот веб-камера расстроила — в этой модели установлен сенсор с разрешением VGA, что в 2017 году трудно назвать приемлемым для ноутбука, цена которого превышает 1000 долларов.