Обзор Power Bank DiGi LI-89 QC 2.0 емкостью 10050 мАч

Power Bank — удобные устройства, которые хорошо влились в нашу повседневную жизнь. Тяжело представить, что их когда-то не было. Казалось бы, их тяжело улучшить, но сейчас все большую популярность набирают внешние аккумуляторы с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge. Сегодня мы познакомимся именно с таким устройством.

Комплектация

Аккумулятор поставляется в небольшой коробке зеленого цвета. В комплекте есть кабель microUSB — USB длиной 1 метр. На коробке перечислены главные технические характеристики.

Дизайн

С учетом того, что Power Bank имеет емкость 10050 мАч, его размеры можно назвать компактными. Они составляют 100×62,5×22,5 мм, а весит он 240 грамм.

Основная часть корпуса выполнена из алюминия, только торцы из пластика. Грани устройства обработаны таким образом, чтобы минимизировать острые углы.

На одном из торцов расположился входной порт microUSB, выходной USB и кнопка включения с подсветкой. Подсветка кнопки не простая. Она выполнена таким образом, что при полном заряде батареи светится вокруг кнопки, по мере разряда аккумулятора подсвеченных секторов становится меньше. На противоположном торце указано название модели и основные характеристики.

Функциональность

DIGI имеет поддержку технологии Qualcomm Quick Charge 2.0, что выводит его в один ряд с самыми современными аккумуляторами. При этом поддержка относится не только к выходным параметрам, но и входным. Поэтому аккумулятор может работать в режимах 5В/2А, 9В/2А и 12В/1,5А. Важно помнить, что для того, чтобы Power Bank зарядился с максимальной скоростью, нужно будет дополнительно купить зарядное устройство с поддержкой технологии Qualcomm Quick Charge 2.0. Также для быстрой зарядки телефона от этого Power Bank потребуется смартфон, который ее поддерживает.

Указано, что выходная емкость составляет 6280 мАч. В качестве элементов питания используются три аккумулятора LG емкостью 3350 мАч (тип 18650). Как мы знаем, именно эти аккумуляторы используют другие известные производители. Это одни из самых качественных типов Li-ion среди элементов питания на рынке. Каждый из трех аккумуляторов имеет повышенную мощность 12,3 Вт каждый.

На практике у меня получилось зарядить полностью севший смартфон Moto X Style (встроенный аккумулятор на 3000 мАч) два раза от одного заряда Power Bank.

Время зарядки Power Bank от блока питания с поддержкой Qualcomm Quick Charge 2.0 составляет 3 часа 20 минут.

Другие модели

Под торговой маркой DiGi выпускается и другие аккумуляторы. Конечно, герой обзора является самым технологичным Power Bank DiGi, но еще есть модели DiGi LI-33 7500 mAh Li-ion White, LP-83 10000 mAh Li-pol White и DiGi LP-85 5000 mAh White, которые могут заряжать подключаемый девайс обычным способом, током до 2А при напряжении 5В.