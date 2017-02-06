Обзор шлема виртуальной реальности Xiaomi Mi VR Headset

После достаточно удачных очков Xiaomi Mi VR Play, которые всех подкупили своей ценой и оригинальной конструкцией, Xiaomi взялись за более дорогой продукт виртуальной реальности – Mi VR Headset. Что у них получилось из этого – читайте в обзоре шлема виртуальной реальности от китайского производителя.

Комплект поставки

Поставляются очки в паре с сенсорным пультом ДУ и документацией.

Дизайн

С первого взгляда становится ясно, что Xiaomi Mi VR Headset — практически полная копия Sony PlayStation VR. Особенно это прослеживается по верхней части.

Это не мешает VR-шлему от Xiaomi выглядеть хорошо – это симпатичное устройство, которое собрано из качественных материалов. Внутренняя часть, которая контактирует с лицом, покрыта мягкой впитывающей влагу тканью.

Пульт ДУ чем-то схож с манипуляторами Apple, на нем находятся две кнопки и сенсорная панель, которая также реагирует на клик.

Эргономика

Не для всех – вот как коротко можно описать удобство использования очков. Первым делом – очень тяжело выбрать такое фокусное расстояние, чтобы все элементы в кадре были четкими, края кадра практически всегда размываются.

Ну а если вы и выбрали удачное положение шлема, то при первом же повороте головы четкость пропадает. Регулировать оголовье можно с помощью кнопки на затылке. Но вот, казалось бы, удобно надел очки, все отрегулировал, запускаешь контент, а там абсолютно все замыленное. И с этим придется бороться постоянно.

Людям, которые носят очки, пользоваться Xiaomi Mi VR Headset практически невозможно, это нужно учитывать. Фокусное расстояние регулируется сразу на двух линзах, что является еще одним минусом для людей с плохим зрением.

Механизм крепления смартфона, с одной стороны, реализован надежно и крепко, но со второй – я постоянно боялся его устанавливать и доставать обратно из-за возможности появления царапин около USB порта и на верхней части (где также фиксируется смартфон).

Функциональность

Вся функциональность Xiaomi Mi VR Headset завязана на приложении Mi VR, которое официально доступно только на китайском языке, но на форуме 4pda есть русифицированный вариант (правда, это касается только пунктов меню, а не самого контента). В Mi VR доступны программы и видео. И вот самое интересное – запустить игры у меня не получилось. Перечитав много форумов, пришел к выводу, что это глобальная проблема, которая может быть из-за разных причин: прошивка смартфона не такая, какая нужно, сырое приложение, проблемы на сервере, откуда грузятся программы, и т.д. Поиграть у меня так и не получилось.

С видео таких проблем нет – все ролики, что есть в магазине (танцующие люди, природа, гонки и т.д.) воспроизводятся корректно. Имеется возможность просматривать видео, скачанные отдельно – это, можно считать, на данный момент самое логичное использование шлема виртуальной реальности от Xiaomi. Контента вполне достаточно в разных жанрах – от мультфильмов до взрослого кино. Плавность картинки неплохая, за что отвечает 9-осевой гироскоп, такой дерганой картинки, как на Google Cardboard, нет.

Самое интересное, что при правильном использовании (когда вы подключаете смартфон в USB Type-C порт) автоматически запускается приложение Mi VR. То есть, скачать классическое приложение Google Cardboard и пользоваться приложениями с Play Store можно, но тогда вам придется или держать смартфон руками, или как-то его закреплять. Xiaomi Mi5s можно вставить в шлем без подключения к USB-порту, но таким образом он ненадежно держится и быстро царапается.

Реакция выражает благодарность интернет-магазину xiaomi.ua за предоставление устройства на обзор.