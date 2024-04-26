Moto Edge 50 Pro с OLED дисплеем с частотой 144 Гц, чипом Snapdragon 7 Gen 3 и защитой IP68 поступил в продажу в Украине по цене 23 тыс. грн

В Украине начались продажи нового смартфона Moto Edge 50 Pro, который был анонсирован 10 дней назад. Эта модель предлагает OLED-экран с диагональю 6,7 дюйма, разрешением 2712×1220 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Дисплей имеет закругленные боковые грани. Отмечается, что это первый в мире смартфон, который имеет сертифицированные Pantone дисплей и камеру.

Moto Edge 50 Pro имеет процессор Snapdragon 7 Gen 3 с GPU Adreno 720, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной памяти. Карты памяти не поддерживаются. Устройство также оснащено аккумулятором емкостью 4500 мАч, поддерживает быструю проводную зарядку TurboPower мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Полная зарядка батареи занимает 18 минут. Корпус обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. Размеры составляют 161,2×72,4×8,2 мм, а вес — 186 г.

На задней панели смартфона расположена тройная камера. Пользователям доступны основной 50 Мп модуль с оптической стабилизацией изображения, 10 Мп телефото модуль с 3-кратным оптическим зумом и 13 Мп ультраширокоугольный модуль с функцией макрокамеры. Фронтальная 50-мегапиксельная камера дополнена автофокусом. Технология AI Photo Enhancement Engine повышает контраст и уменьшает шумы на снимках.

Новый смартфон Moto Edge 50 Pro доступен в Украине с черным и фиолетовым цветами задней панели из искусственной кожи. Стоимость новинки составляет 22 999 грн. Другие модели этой же серии — Moto Edge 50 Fusion и Moto Edge 50 Ultra — поступят в продажу позже, во второй половине мая и в начале июня соответственно.