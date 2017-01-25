Обзор смартфона Blackview P2

Несмотря на все усилия производителей, автономность продолжает оставаться слабым местом смартфонов. Ведь учитывая современный ритм жизни, не спасают даже батаери на 3000 мАч. Поэтому свою нишу на рынке получили смартфоны, которые предлагают аккумуляторы высокой емкости, и при этом остаются относительно компактными. К нам на обзор попала именно такая модель — Blackview P2 с батареей емкостью 6000 мАч, и при этом с ценой $189. Интересно? Значит пора перейти к знакомству с устройством.

Комплектация

Традиционно смартфоны Blackview поставляются в большой, плоской коробке белого цвета. Сразу и не скажешь, что это упаковка недорогого аппарата.

Внутри, кроме девайса, находится зарядное устройство, которое поддерживает быструю зарядку, USB Type-C кабель, OTG переходник, гарнитура, защитная пленка на экран, прозрачный силиконовый чехол и бумажная документация.

Внешний вид

В нынешнее время тяжело сделать внешний вид смартфона уникальным. Устройства Blackview с лицевой стороны и вовсе практически одинаковые.

Аппарат может быть не только черного цвета, но и золотого, синего и серого.

Все как всегда — сверху разговорный динамик, фронтальная камера, датчики и светодиод пропущенных событий. Снизу — три сенсорные клавиши, которым очень не хватает подсветки, так как найти их можно только интуитивно.

Слот для карты памяти и SIM-карт формата nanoSIM находится на левой боковине, а клавиша регулировки громкости и включения на правой.

Производитель ничего выдумывать не стал. Клавиша включения как раз под большим пальцем.

На нижней грани — мультимедийный динамик, микрофон и порт USB Type-C. Сверху только 3,5 мм аудиоразъем.

Задняя крышка металлическая за исключением узкой полоски сверху и снизу. Объектив основной камеры на долю миллиметра выпирает над корпусом, рядом с ним располагается светодиод вспышки, микрофон и сканер отпечатков пальца, который работает корректно.

Если говорить о удобстве использования, то тут самое время ознакомится с размерами и весом смартфона, которые составляют 154х77х10,4 мм, и 230 грамм соответственно. С таким весом устройство хорошо чувствуется в любом кармане, что не очень удобно.

В остальном критических замечаний нет. Практичным людям понравится, что на экране смартфона уже наклеена защитная пленка, а в комплекте есть еще одна, запасная.

Дисплей

Blackview P2 оснащен 5,5 дюймовым IPS экраном с разрешением Full HD. Защитное стекло экрана немного закруглено.

На улице он сильно блекнет, но остается читаемым. В темноте телефоном пользоваться не комфортно из-за высокой минимальной яркости.

Яркость экрана находится в пределах от 10 до 272 кд/м2. Контрастность 1 к 1143. Цветовой охват не совпадает с треугольником sRGB. Температура выше эталонной, что свидетельствует о том, что цвета выглядят холодней чем должны быть. Гамма, также, далека от эталонного значения. Чтобы поправить не лучшую калибровку экрана можно воспользоваться настройками MiraVision.

Суммируя данные, дисплей оказался средним. Изображение выглядит холодным. Сравнивая телефон с другими, хочется чтобы картинка была насыщенней.

Аппаратная платформа

Blackview P2 оснащен бюджетным восьмиядерным процессором MediaTek MT6750T, работающим по схеме 4+4. Четыре ядра с частотой 1 ГГц являются энергоэффективными, а когда их производительности не хватает, то включаются ещё четыре ядра с частотой 1,5 ГГц.

В роли видеоускорителя выступает Mali-T860 MP2. Оперативной памяти 4 ГБ, при этом после включения пользователю доступно около 2,5 ГБ. Аппарат корректно работает с оперативной памятью. Приложения нормально держатся в фоне. Объем встроенной памяти 64 ГБ, но по факту, это значение значительно меньше — 54 ГБ. Если этого будет мало, то есть слот для карт microSD.

В синтетических тестах телефон не может похвастаться высокими результатами, но это ожидаемо. При этом в обычном использовании все работает быстро.

Смартфон нельзя по праву считать геймерским, но для большинства современных игр производительности будет достаточно.

Нареканий на работу Wi-Fi нет. Тоже самое можно сказать и про сети 3G. Поиск спутников и вовсе удивил. Смартфон без подключенного интернета и SIM-карты нашел спутники всего за считанные секунды. Работа с двумя SIM-картами реализована традиционно.

Громкость разговорного динамика невысокая. Разговаривая у оживленной дороги собеседника будет слышно плохо. Мультимедийный динамик громкий, но при максимальной громкости он хрипнет.

Над оболочкой немного поработали. Смартфон остался только с рабочими столами, на которых располагаются как виджеты, так и ярлыки приложений. При этом предустановленные приложения обзавелись черно-белыми ярлыками.

Камеры

Blackview P2 оснащен основной камерой на 13 Мп с диафрагмой F/1.8, которая имеет фазовый автофокус и линзу с синим напылением. Последнее должно защищать камеру от отпечатков. Присутствует возможность снимать HDR фото и записывать видео в разрешении Full HD. Качество снимков и видео находится на среднем уровне, что типично для смартфонов этой ценовой категории.

Фронтальная камера на 8 Мп. Она оснащена функцией автоматического улучшения селфи.

Автономность

Blackview P2 оснащается аккумулятором емкостью 6000 мАч. Ожидания от такой огромной батареи были высокими, но на практике все оказалось иначе.

При активном использовании смартфона, а это социальные сети, мессенджеры, постоянно включенная передача данных по Wi-Fi/3G, немного игр и чтение статей в Pocket, Blackview P2 продержался 1,5 суток. При этом если проанализировать разряд, то по графику видно, что смартфон вообще не спит, это подтверждает строка «Активный режим», которая обычно должна быть прерывистая, а на Blackview P2 она сплошная.

В тесте PCMark аппарат проработал 8 часов. Возможно со временем выйдет обновление ПО, которое исправит работу смартфона, но на данный момент автономность немного разочаровывает, особенно учитывая емкость батареи.

Стандартное зарядное устройство поддерживает быструю зарядку и способно зарядить аккумулятор всего за 2 часа. Из особенностей стоит отметить, что OTG переходник нужен не только для того, чтобы подключить USB-флешку, но и чтобы поделится зарядом аккумулятора с другим устройством.

Редакция выражает благодарность компании BlackView за предоставление BlackView P2 на обзор